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Hyundai Ioniq 5 N оказался на 2,6 секунды медленнее BMW M2 CS на Нюрбургринге

Тест-пилот немецкого издания Sport Auto Кристиан Гебхардт испытал электромобиль Hyundai Ioniq 5 N на Нюрбургринге. «Заряженный» кросс-хэтч преодолел Нордшляйфе за 7 минут 45,59 секунды. Этот результат далеко не рекордный, но пока лучший для корейского бренда в официальном зачёте.
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Тест-пилот немецкого издания Sport Auto Кристиан Гебхардт испытал электромобиль Hyundai Ioniq 5 N на Нюрбургринге. «Заряженный» кросс-хэтч преодолел Нордшляйфе за 7 минут 45,59 секунды. Этот результат далеко не рекордный, но пока лучший для корейского бренда в официальном зачёте.

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  • Для сравнения, тот же пилот проехал Северную петлю на BMW M2 CS (кузов F87) за 7 минут 42,99 секунды.
  • В общем рейтинге Hyundai Ioniq 5 N занимает сейчас 162-е место. По времени прохождения знаменитого немецкого автодрома он оказался между Mercedes-AMG CLA 45 S и Lamborghini Gallardo Superleggera.

В настоящее время Hyundai готовит для покупателей Ioniq 5 N спортпакет под названием NPX1. Набор, который будет доступен в каталоге аксессуаров N Performance Parts, включает новые элементы обвеса, карбоновые колёсные диски и специальные пружины, уменьшающие дорожный просвет.

Обращаете внимание на время спорткаров на Нюрбургринге?

Да, это показатель динамики и управляемости
Нет, к обычной жизни это не имеет отношения

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#Hyundai#Hyundai IONIQ 5 N#Нюрбургринг
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