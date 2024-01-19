Hyundai Ioniq 5 N оказался на 2,6 секунды медленнее BMW M2 CS на Нюрбургринге

Тест-пилот немецкого издания Sport Auto Кристиан Гебхардт испытал электромобиль Hyundai Ioniq 5 N на Нюрбургринге. «Заряженный» кросс-хэтч преодолел Нордшляйфе за 7 минут 45,59 секунды. Этот результат далеко не рекордный, но пока лучший для корейского бренда в официальном зачёте.