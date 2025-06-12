Заряженный электрокар Ioniq 6 N: первые фото

Компания Hyundai опубликовала первые полноценные изображения заряженной версии электрокара Ioniq 6 N. Они позволяют сделать некоторые выводы о дизайнерских отличиях спортивной модели от обычного Ioniq 6. Кроме того, стало известно, что официальный дебют новинки состоится в рамках «Фестиваля скорости», который пройдёт в британском Гудвуде в середине июля.
- Судя по тизерам, радикальных отличий от обычного Ioniq 6, пережившего рестайлинг в апреле, передняя часть N-версии не получит. Однако на фото можно увидеть передний бампер чуть более агрессивных очертаний с угловатыми вставками.
- Корма изменится заметнее. Здесь появятся не только крупный спойлер в стиле «утиный хвост», но и массивное антикрыло, вероятнее всего, фиксированное. Ещё один тизер демонстрирует чуть расширенные колёсные арки, а дым из-под колёс можно считать намёком на дрифт-режим работы силовой установки.
- По одной из версий, Ioniq 6 N получит ту же силовую установку, которой оснащается кроссовер 5 N. Это связка двух электромоторов, развивающая 650 л.с. и позволяющая ускориться до 100 км/ч за 3,4 секунды.
Ioniq 5 N в начале года получил спецверсию DK, предназначенную для дрифта и разработанную при участии известного гонщика Кэйити Цутия. У такой пятидверки доработаны шасси и аэродинамическое оперение.
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У Hyundai получаются достойные спортивные электрокары?
Конечно, очень крутые
Нет, электрокар спортивным не бывает
Не знаю, не пробовал
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