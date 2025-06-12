Заряженный электрокар Ioniq 6 N: первые фото

N-версии не получит. Однако на фото можно увидеть передний бампер чуть более агрессивных очертаний с угловатыми вставками.

Корма изменится заметнее. Здесь появятся не только крупный спойлер в стиле «утиный хвост», но и массивное антикрыло, вероятнее всего, фиксированное. Ещё один тизер демонстрирует чуть расширенные колёсные арки, а дым из-под колёс можно считать намёком на дрифт-режим работы силовой установки.