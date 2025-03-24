Зарядные сети Tesla и Rivian назвали самыми надёжными

Владельцы электрокаров в США сталкиваются с проблемами на общедоступных зарядных станциях в 21% случаев: согласно исследованию Consuper Reports, каждый пятый сеанс зарядки сопровождается неполадками. Проведённый изданием опрос показал, что самыми надёжными сетями, где фиксируется меньше всего проблем, располагают производители электрокаров Tesla и Rivian.
- На зарядных сетях Tesla Supercharger пользователи сталкивались с неполадками лишь в 4% случаев, на Rivian Adventure Network — в 5% случаев. При этом, к примеру, те, кто пользуется сетью Shell, заявили, что каждый второй сеанс проходил не по плану, а на станциях фирм EVgo и Blink проблемы отмечались более чем в 40% попыток зарядить электромобиль.
- Среди тех, кто сообщал о проблемах с «железом» зарядных точек, чаще всего упоминались неполадки с дисплеем станции, который либо был сломан, либо выводил сообщение об ошибке. Также среди проблем, с которыми сталкивались пользователи, назывались повреждённые кабели и сложности с оплатой сессии, включая невозможность её запустить, хотя оплата уже прошла.
- Менеджер Consumer Reports по проектам в области «зелёного» транспорта Дрю Тохер заявил, что получаемый владельцами электромобилей негативный опыт на зарядных станциях снижает темпы распространения батарейного транспорта, и призвал руководство зарядных сетей принять все меры к повышению надёжности.
В конце февраля по результатам ещё одного исследования аккумуляторы Tesla поместили в конец списка производителей электрокаров, ранжированных по скорости деградации батарей. Выяснилось, что у Hyundai и BYD тяговые аккумуляторы выносливее.
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