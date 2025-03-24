Зарядные сети Tesla и Rivian назвали самыми надёжными

На

зарядных сетях Tesla Supercharger пользователи сталкивались с неполадками лишь в 4% случаев, на Rivian

Adventure Network — в 5% случаев. При этом, к примеру, те, кто пользуется сетью

Shell, заявили, что каждый второй сеанс проходил не по плану, а на станциях фирм E

V

go

и

Blink

проблемы отмечались более чем

в 40% попыток зарядить электромобиль.