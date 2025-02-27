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Уведомления с камер об отсутствии ОСАГО отложили: почему и когда они заработают

Анонсированная с 1 марта рассылка писем об отсутствии полиса ОСАГО через Госуслуги не будет запущена в срок
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26
80

Система оповещения автомобилистов без ОСАГО с дорожных камер не будет запущена 1 марта, как это предполагалось ранее. Эксперимент откладывается до момента согласования постановления правительства, которое регулирует эту процедуру. Поэтому без нормативной базы камерам нельзя фиксировать нарушение с последующим оповещением через Госуслуги. Этот же документ должен был установить частотность штрафа раз в сутки. Рассказываем, почему запуск эксперимента затягивается и когда именно всё заработает. 

Оглавление

Что мешает запуску уведомлений по ОСАГО

Правительство РФ поручило разработать проект постановления, которое будет регулировать новый дорожный эксперимент с камерами и ОСАГО, ещё 3 декабря 2024 года. В документе, который Минфин должен был направить на согласование в МВД, Минцифры и Банк России, прописаны все этапы, а также указана дата запуска системы проверки страховки по камерам и рассылки уведомлений через Госуслуги — 1 марта 2025 года. Предполагалось, что эксперимент продлится 12 месяцев, после чего камеры начнут уже полноценно штрафовать нарушителей. Проект постановления есть в распоряжении редакции Журнала Авто.ру.

К этому времени Минцифры и «Национальная страховая информационная система» (НСИС) должны были наладить взаимодействие по обмену информацией. И, как пояснил Журналу Авто.ру представитель НСИС, со стороны автоматизированной информационной системы страхования к запуску проекта всё готово. Но документ не согласован, и в НСИС заявили, что запуск именно 1 марта не состоится. Однако это не значит, что эксперимент не начнётся вовсе.

«В настоящее время обсуждаются детали запуска проекта. Технологические детали обмена остаются темой обсуждения. Обсуждается перенос старта проекта», — отметил глава НСИС Николай Галушин.

Глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев уверен, что правительство всё-таки согласует проект в ближайшее время и летом он будет запущен. 

«Чтобы система заработала слаженно, нужно её протестировать, исключить ошибки. На это уйдёт какое-то время. Эксперимент направлен на отработку взаимодействий. Проверять на наличие ОСАГО на первых порах планируется только автомобили, которые нарушили ПДД, хотя система способна проверять весь поток», — объяснил представитель РСА.

Изначально ожидалось, что федеральный документ даст старт проверкам полисов ОСАГО по всей стране с марта. Водителям будут присылать уведомления о том, что они не застраховали свою гражданскую ответственность и за это предусмотрен штраф. Ну а фактически сами штрафы планировалось рассылать с 2026 года. Минфин должен представить результаты эксперимента правительству не позднее 15 апреля 2026 года.

При этом самые продвинутые регионы уже заявили, что готовы сертифицировать свои камеры под данное нарушение раньше и начать не просто проверять наличие полиса, но уже штрафовать за его отсутствие в этом году. Но для этого им также необходима законодательная база на основе вышеупомянутого и пока не принятого постановления правительства.

Что именно не успели согласовать

Журнал Авто.ру отправил в Минцифры запрос для разъяснения ситуации. И в ведомстве подтвердили, что в марте рассылка писем про ОСАГО через Госуслуги не заработает.

«Для запуска уведомлений об отсутствии полиса ОСАГО на портале Госуслуг необходимо принятие соответствующего нормативно-правового акта. Мы участвуем в обсуждении документа, но не являемся головным ведомством, ответственным за его подготовку. Говорить сейчас о том, каков будет функционал в итоге и какие затраты это повлечет, пока преждевременно», — пояснили в Минцифры.

Как сообщил Журналу Авто.ру источник, близкий к правительству, на одном из заседаний ранее представители ведомства озвучивали сумму в несколько десятков миллионов рублей, которую придётся потратить на этот эксперимент и упомянули отсутствие источника финансирования. Хотя в постановлении правительства указывается, что данная программа не несёт никаких дополнительных затрат для бюджета. 

«Принятие и реализация проекта распоряжения не окажет влияния на доходы и расходы федерального бюджета, государственных фондов и не потребует выделения дополнительных средств из бюджетной системы Российской Федерации», — указано в постановлении. 

По словам сразу нескольких источников, близких к вопросу, представители разных министерств также не могут окончательно согласовать распределение ответственности за распространение информации и хранение личных данных. 

Журнал Авто.ру также направил запрос по разъяснению ситуации и срокам запуска эксперимента в Минфин. И там сообщили, что документ находится на согласовании.

«Основная цель эксперимента  подготовить автовладельцев к удалённому выявлению нарушений (без проверки инспектором ГИБДД) и минимизировать число автовладельцев, которые пользуются автотранспортом без полиса ОСАГО. Нормативный акт, регламентирующий процедуру эксперимента, подготовлен и находится на согласовании в заинтересованных ведомствах. Эксперимент будет запущен после его согласования. Считаем важным не допустить, чтобы добросовестные автовладельцы не становились жертвами ДТП с виновником, не имеющим полиса ОСАГО», — сообщили в пресс-службе Минфина.

Когда штрафы с камер всё-таки запустят

Поставить точку в вопросе могли бы в МВД, но им для полноценного ввода в эксплуатацию по данному нарушению всех камер и повсеместную сертификацию требуется куда больше времени по бюрократическим регламентам. И об этом было известно давно. 

Как мы уже сообщали ранее, ведомство сможет запустить штрафы с камер не раньше ноября 2026 года. Чтобы отдельные регионы могли сделать это прежде своими силами, нужно всё то же распоряжение правительства.

Пока документ не согласован, всё, что может произойти, — запуск предупреждающих уведомлений о нарушении (не штрафов) своими силами от самых продвинутых регионов по их собственным каналам, минуя общефедеральное взаимодействие с Госуслугами.

По имеющейся у Российского союза автостраховщиков (РСА) информации, в ходе согласования проекта по запуску проверки наличия ОСАГО через дорожные камеры возникли вопросы, которые потребовали корректировки дат эксперимента. В связи с этим Министерство финансов РФ выступило с инициативой о продлении срока старта эксперимента до 30 июня 2025 года (соответствующий документ есть в распоряжении редакции). 

«Данный проект — это очень социально правильная задача. Этот эксперимент реализуется государством в целях защиты прав потерпевших и в том числе призван стать индикатором законопослушности гражданина. Также в целях безопасности важно, чтобы при наступлении страхового случая у обоих участников обязательно были полисы. Это позволяет с помощью европротокола быстро оформить ДТП, не создавая пробку и не подвергая водителей дополнительной опасности при нахождении на дорогах. Кроме того, этот эксперимент может стать важным инструментом для выявления мошенников, которые продают поддельные страховки», — сообщили в РСА. 

По оценкам РСА, 7–10% автовладельцев страны по-прежнему ездят без полиса. И при наступлении ДТП законопослушные автовладельцы вынуждены самостоятельно добиваться возмещения.

Штрафы можно выписывать много раз в сутки?

Тот же самый, так и не принятый документ регулирует и частотность нарушения. В нём прописано, что езда без ОСАГО должна быть признана длящимся нарушением — штрафовать за неё должны раз в сутки. И раз на сегодняшний день этого правила в законах нет, наказывать за езду без «автогражданки» можно многократно даже в течение одного дня. В том числе и повторно — на 3–5 тысяч рублей. 

С вступлением в силу закона о повторном штрафе инспекторы начали не только более активно проверять наличие ОСАГО, но и выписывать постановления за повторную езду без ОСАГО тем, кто нарушил это правило ещё в 2024 году. Что уже вызвало некоторые юридические споры.

Страховщики не видят в этом проблемы, потому что человек, который намеренно ездит без полиса, по их словам, осознанно нарушает. Такого же мнения придерживаются автоинспекторы, штрафующие нарушителей повторно. 

«Человек, который ездит без ОСАГО, — нарушитель. И должен быть готов к штрафам. В законе чётко прописано, что государство должно обеспечить контроль за этим нарушением. Сегодня купить полис можно онлайн в любом регионе страны. И его стоимость почти сопоставима с повторным штрафом. Если человек выезжает на улицы без страховки многократно, его нужно штрафовать многократно, потому что в ДТП с таким водителем могут пострадать добросовестные граждане», — считает глава РСА Евгений Уфимцев. 

В Минфине также прокомментировали ситуацию, дав понять, что продолжительная езда без ОСАГО действительно может караться штрафами от инспектора несколько раз в сутки.

«При введении видеофиксации по камерам повторный штраф за езду без ОСАГО будет приходить спустя 24 часа после получения первого, независимо от того, сколько раз зафиксировали нарушение камеры. Таким образом, у автовладельца будет время для приобретения полиса. Если же правонарушение выявляет инспектор, автовладелец автоматически считается проинформированным об отсутствии полиса ОСАГО и должен приобрести его», — пояснили в пресс-службе Минфина.

Чтобы исключить наказание для водителей, которые случайно забыли продлить полис ОСАГО, Минцифры вместе с НСИС скоро запустит систему уведомлений об окончании страховки через Госуслуги. И этот проект заработает в запланированный срок. Во втором квартале 2025 года водителям, в чьих профилях на госпортале загружена информация об автомобилях, начнут приходить уведомления за месяц, за три дня и в день окончания полиса ОСАГО

Фото на обложке: пресс-служба ГК «Урбантех»

Как относитесь к переносу сроков запуска эксперимента по ОСАГО с камерами?

Плохо, давно пора запустить
Ничего удивительного, предполагал, что так будет
Мне всё равно, у меня всегда есть полис
#Законы и штрафы#ОСАГО#Важное
26
Комментарии
Комментарии80
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27 февраля 2025
На безопасноть движения это всё равно не повлияет, только на бабло, которое попилит со штрафов государство. Вопрос в другом, когда в ГАИ начнут заниматься ЗП своих сотрудников, законодательной базой по взяткам и покупкам корочек для вождения, аккаунтов каршерингов и т.п., и когда вся эта база начнёт соблюдаться фактически, а не на бумаге. Также вопрос к начальникам всей этой еблядельни, которые не то, что не способны не соснуть лапу, когда им предлагают, но и которые никак не могут найти свою совесть, чтобы за эти отсосы отвечать. Такими темпами можно вообще всё сразу запретить, оставить только тех, у кого есть бабки за рулём, и не париться. Хотя да, чего это я, к этому всё и идёт - для народа полезнее ездить пешком.
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80
27 февраля 2025
Красный универсал, ага, не повлияет, сколько за год летальных случаев на этих тусовках на дорогах. Пора уже штрафовать за не освобождение проезжей части.
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5
4 марта 2025
Красный универсал, Это борьба с перегруженным трафиком. Меньше водителей - свободнее дороги. Ну не дороги же новые строить в конце концов.
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2
4 марта 2025
Красный универсал, Это борьба с перегруженным трафиком. Меньше водителей - свободнее дороги. Ну не дороги же новые строить в конце концов.
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2
4 марта 2025
Красный универсал, когда в Вас прилетит чудо на ведре с болтами, без гражданства и осаго вы, что будете делать?
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6
4 марта 2025
Alex, а у чуду без гражданства на ведре с болтами глубоко фиолетово на камеры с их шрафами и госуслугами.
Вся эта муть задумана только для одного, что бы потом задрать стоимость осаго, и благополучно рубить бабло с граждан.
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13
12 августа 2025
Alex, почему чудо на ведре с болтами вообще может ехать , почему оно не на стройке ? Кто его в страну пустил и права выдал ?
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27 февраля 2025
все делается против народа!!!
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42
3 марта 2025
moja.semya, что вы хотите, у нас полицейское государство. все законы карающие
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11
27 февраля 2025
😂
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2
27 февраля 2025
А если я купил авто, по договору купли продажи имею право 10 дней езды без страховки, то тут как?
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11
27 февраля 2025
Красный грузовик, думаю тут бывшему владельцу будут присылать эти штрафы, и он быстро пойдет в ГАИ обжаловать штрафы и снимать авто с учета
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5
27 февраля 2025
Красный грузовик, снять с учета и без номеров ездить
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1
27 февраля 2025
Красный грузовик, не имеешь право новый закон
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3
27 февраля 2025
Красный грузовик,не имеете вы права ездить без страховки , у вас есть 10 суток на регистрацию авто,страховка должна быть с момента покупки ТС
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8
27 февраля 2025
Дмитрий, что за бред сумасшедшего, 10 дней на это есть , где ты её сделаешь сразу !!!
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3
27 февраля 2025
Дмитрий, интересно как ? До покупки нужного авто оформить полис? А если сделка сорвется? Мне так же и в ГИБДД зачесать хотели, так как полис в день постановки на учёт оформили а действие его через 3 дня начнется, но он уже на руках, и проверить ГИБДД типо не может , ,даже мой телефон не был основанием, с открытым приложением с осаго.
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2
27 февраля 2025
Фирсов Андрей Геннадьевич, я оформлял транзитную страховку на 10дней,машина была снята с учета
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1
4 марта 2025
Красный грузовик, с 1 марта эти 10 дней аннулировали. Закон утратил силу
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7 марта 2025
Фирсов Андрей Геннадьевич, Сразу делается транзитная осаго... Да и если авто редко используется водителем молодым или сильно аварийным то купить такую ( кажется дней на 20 она) дешевле.
Электронно не знаю - через агента или в офисе без вопросов.
Ну и бывший владелец там же может еще часть денежек за свой недоиспользованный полис вернуть
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27 февраля 2025
Лучше бы они цены на страховку пересмотрели, чем штрафы вводить
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26
3 марта 2025
Григорий, а почему Вы уверены, что это было бы лучше? Нет, для страховых то понятно. А вот нам с вами - лучше если они повысят стоимость ОСАГО? Ведь только это они и умеют делать.
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4
27 февраля 2025
Причина- обнищание народа. Не хочется платить системе очередной побор. Попал в ДТП, ищи деньги и плати. Что это за индульгенция в виде ОСАГО? Есть у кого данные сколько бабла мы платим за осаго, сколько из этой суммы уходит на выплаты по дтп и сколько остается в карманах государства?
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16
27 февраля 2025
Коричневый универсал, а если не найдешь, то что делать?
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2
27 февраля 2025
А потом, когда узаконят штрафы с камер, внезапно взлетят в очередной раз цены на ОСАГО, но ни в коем случае не суммы выплат по страховым случаям или частота адекватной оценки повреждений и ремонтов. Все для людей🤌
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27
27 февраля 2025
Только одно понятно. Граждане должны платить осаго а страховые не платить по ней или платить копейки……ст 159 УК вроде пока не отменялась, а почему то к страховщикам не применяется…… как так? Почему нет равенства Закона в принимаемых решениях?????
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13
27 февраля 2025
Рик, потому что мы рабы безвольные.
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14
28 февраля 2025
Рик, потому что надо судиться, а не комменты гневные писать. И когда будет достаточно много таких прецедентов, тогда и Равенство выровняется. А сейчас получается, что практически никто не хочет тратить своё время на судебные тяжбы и обжалования, а готов как овечка, либо дать взятку, либо заплатить штраф, что решить вопрос здесь и сейчас, а не растягивать его на долгое время, а потом изливать душу в комментах - как всё не справедливо вокруг. Просто надо начинать отстаивать свои права, чтобы побороть машину лобизма, представители которой находятся в Госдуме.
А по поводу штрафов за отсутствие ОСАГО, то их надо было ввести ещё тогда, когда появились первые камеры на дорогах, чтобы уровнять защищённость всех граждан. А то получается, что одни добросовестно регулярно покупают ОСАГО, а другие - нет, и в итоге получается, что страдают от этого как раз те, кто купил ОСАГО, когда происходит ДТП.
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9
4 марта 2025
Продавец своего авто, красиво рассказываете, вот только забываете где живете)
В суд пойти? До какой суммы сейчас подняли пошлины? 5к, если память не изменяет? Да еще и возмещение этих 5 к теперь стало "частичным, на усмотрение судьи". Судится сами будете, или придется нанимать адвоката? А адвокат меньше чем за 40к ( а сейчас уже и 50к-60к вроде) зад свой от стула не оторвет, а судья потом вынесет решение возместить за адвокатские услуги только 10К, потому что, внимание, "по внутреннему убеждению судью услуги адвоката не могут стоит 40к" и плевать что ты предоставил документ об оплате на 40к. Это кстати из жизни пример.
А сосаго это - полная шляпа. Теперь им разрешили считать самый дешманский китайский дубль. Стояла у тебя оригинальная фара за 250к, а выплатят тебе в лучшем случае 30-33к, потому что есть еще китайский дубль за 3к и за 5к, Они их стоимость сложат, на 3 поделят, 70% аммортизации вычтут, и по новой версии закона - все правильно
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7
27 февраля 2025
В результате всё это никому вообще не нравится, тогда зачем это всё?!!!
Поставте уж камеры со всевозможными датчиками в каждую машину чтобы вообще всё контролировать. А потом ещё и в квартирах, домах, а лучше на лбу у каждого, вот со штрафами где раздолье!😊
Думаю что к этому всё и идёт. Сразу просто нельзя, бунтовать будут. А вот потихонечку ко всему можно приучить
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19
27 февраля 2025
Всё им мало, как бы ещё шкуру содрать!
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11
27 февраля 2025
Ещё есть такой нюанс как отказ страховой компании в продаже полиса ОСАГО. Хоть сам я всегда с полисом, но всё же считаю что страховка дело каждого, хочешь делай хочешь нет. Может ты всю жизнь не попадёшь в дтп. Наоборот когда у человека нет страховки он аккуратнее ездит дабы не намататься на лишние растраты.
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23
27 февраля 2025
Ну вот единственный штраф, которого больше всего не хватает.
А то все такие уверенные в себе, а как ущерб возмещать, так "денежков нету"
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7
27 февраля 2025
Алексей Смоленск, и где и когда страховая честно платит , потом скидывают на виновника доплата недоимок и это сплошь и рядом от того это бесполезная бумага и пирамида покруче МММ!!!
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11
27 февраля 2025
Алексей Смоленск, знаете Алексей с уважением, езжу 30 лет без страховки, стаж 35 лет. Не одного ДТП, придерживаюсь всегда правилу ддд, даи дорогу дураку.
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13
27 февраля 2025
Что много слов писать и мусолить? С первых, простите не с первых строк понятно, что бесплатно подключать просто не хотят. Сразу хотят штрафовать и получать доход. Камеры сейчас это бизнес и не плохой. Ну, в своём смысле этого слова (для тех кто у руля) не для простых смертных.
Всем Мира и Добра!
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9
27 февраля 2025
А как вы расмотрите купил человек машину есть время закона 10 суток на постановку учёта авто, а ему 10 дней будут лететь штрафы. Что делать дальше.
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2
4 марта 2025
Красное купе, с 1 марта 10 дней аннулировали, закон утратил силу
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27 февраля 2025
Доброго дня всем. Вот ситуация преобрел авто из другого региона на нем закончилась ОСАГО и номера другого региона, страховка делается агентом по VIN коду гос номера вашего региона не вписан ещё, вы едите и вам приходят штрафы, ведь камера по гос номеру считывает информацию. У меня вот какая ситуация агент допустил ошибку в ОСАГО , Я ОТПРАВИЛ ДОКУМЕНТЫ В СТРАХОВУЮ НА ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ и жду уже 5 дней этого исправления то есть в этот период я немого передвигаться или мне будут приходить штрафы. А вообще у нас всё против людей для пополнение бюджета. Лучше бы транспортный налог отменили а то сколько раз о нем говорили так и соберают деньги не за что
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7
27 февраля 2025
Государство вымогатель уже незнают чего придумать чтобы последие крохи у работяги отжать
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17
27 февраля 2025
Я против этого закона.Сколько можно обдирать людей
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17
27 февраля 2025
Почему по вопросами страховки вмешивается какие то люди.это личное дело каждого и его финансовые возможности.займитесь другими проблема.Где канализаци сливают стоит вонь на федеральной трассе где люди едут на море и нюхают эту вонь годами.это нормально
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10
27 февраля 2025
Оранжевый лимузин, Да им пофиг, чё ты нюхаешь, им денег надо.
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7
27 февраля 2025
Чтоб ни когда не сработали эти камеры
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6
27 февраля 2025
Ещё, было-бы не плохо отключить камеры под знак "Грузовым запрещено". И пересмотрели бы его действия и места установки. А то точно население без колбасы и хлеба останиться или цена взлетит.
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2
27 февраля 2025
Уже просто не знают как высостать с людей денег! 
Камеры штрафы проценты кредиты ипотеки просто в такую яму нас посадили 
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11
27 февраля 2025
Ну, что вы, государство о нас заботиться. Чтобы мы не пострадали. А то, что, бабло идёт частнику, а не в бюджет, это нормально. РСА это частная компания, а не государственная. И надо всех доить, да почаще. А кто нибудь скажет, если так заботятся о НАС, о безопасности, когда начнут штрафовать чинуш за разбитые дороги? А то только водители виноваты. А налоги нехилые!!!! Легковые - два налога. Акцизы в топливе и транспортный налог. Грузовые - ТРИ налога!!!!!! Акцизы, транспортный налог и ПЛАТОН. Обоснуйте, любимые депутаты, в какой стране мира есть ещё ТАКОЕ???? А ВАМ всё МАЛО???? Вы свои лица в телевизоре видели, НАРОДНЫЕ избранники???
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16
27 февраля 2025
Бей своих, чтоб чужие боялись!!!
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4
28 февраля 2025
Сколько трудов праведных, чтобы снова и снова бабло рубить
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4
1 марта 2025
Единственное что они должны пересмотреть во всем этом законе, это сумму возмещения потерпевшему в дтп, я все понимаю, но у современных авто одна фара с бампером стоят как вся выплата по ОСАГО, давно пора ее увеличить хотя бы тысяч до 800, иначе на кой пёс нужна страховка которая кроме притерээертости на стоянке ничего не покроет
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7
3 марта 2025
А когда будут серьезно дрюкать страховые за занижение или отказ в выплатах?
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9
3 марта 2025
Николай, никогда! Это ж все с ведома правительства - они там все повязаны! Это общая кормушка....
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3
3 марта 2025
Я вот чего никак не пойму. ОСАГО это страхование ответственности водителя или автомобиля? У меня несколько машин. По существующему законодательству я обязан иметь ОСАГО на каждую из них. Но ездить то на них одновременно я никак не могу! Почему тогда у меня на всех на них должно быть ОСАГО, вместо того чтобы иметь одно ОСАГО - на водителя.
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16
3 марта 2025
Noname, меня уже много лет интересует этот вопрос! Должна быть страховка именно на водителя, а на чем он едет пофиг!
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7
3 марта 2025
Noname, что Вы здесь вопросы задаете? Идете в суд и оспаривайте норму закона, как абсурдную, т.к. в каждый конкретный момент времени можете управлять только 1м автомобилем, соответственно, сколько бы ни было у человека машин, в любой момент времени ответственность может наступить только одна.
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2
3 марта 2025
А повторный штраф это сколько? 20 т.р.? Просто там в статье написано, что цена полиса осаго сопоставима с ценой штрафа за повторное нарушение! А мне полис стоит 20 т.р. вот я и спрашиваю... Фига се аппетиты у наших бабкодеров! Все не нажрраться....
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3
3 марта 2025
Какой-то лохотронский опрос в конце статьи. А где пункт "ОСАГО это развод на деньги под крылышком заинтересованного бизнеса и мизерными выплатами, особенно при тотальном разрушении машины, а также с возможностью не получить и мизер, ведь нет нормы закона по выплатам, и страховщики обманывают водителей даже в случае доказания отсутствия вины водителя, поэтому очень хорошо, что камеры не смогут доить граждан в карман обманщикам"?
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8
3 марта 2025
Шапшалов Максим, Абсолютно согласен. Молодца! Уже давно пишу , что надо отменить этот налог! Разводняг чистой воды! Не буду упоминать национальный признак всего этого!
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3
3 марта 2025
Если бы по осаго ремонтировали а не выплачивали деньги , как это положено по закону, а то страховая через полгода пишет - запчастей нет заберите деньги . А кому деньги нужны если запчастей нет?
Поэтому осаго это просто линий налог а не страховка 
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4
5 марта 2025
Коричневый универсал, в нормальных странах выплачивают компенсацию для покупки другого авто в таких случаях. А ещё вешают полицейское уведомление прямо на машину и в документы что она была серьезно повреждена - и если такую даже отремонтировать, то полноценной страховки на неё не дадут больше.
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3 марта 2025
А когда осаго будет соответствовать своему названию? Когда будет страховаться гражданская ответственность без привязки к конкретному авто?
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6
3 марта 2025
Таджики обрадуются, как не страховали свои дырявые ведра, а теперь и вовсе не будут! Так что держитесь от них подальше, а не то при дтп от них ничего не получите (ремонт за свой счет)....
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1
3 марта 2025
Попал в ДТП 2019 году - веселый армянин на черном затонированном лансере решил перестроиться не глядя (двигались почти параллельно). ДПС не проверяла ни мой, ни его полис, выписав ему только штраф и скинув все на европротокол. Оформили, но в моей страховой отказали, т.к. полис у оппонента был поддельный (не фигурировал в базе). Сколько таких катается и сейчас - никто не знает, цифры очень условные, воображаемые. Все противникам данной меры от всей души желаю повстречать таких вот "экономов" на своем пути - какой бы стаж у вас ни был, есть ситуации, когда избежать столкновения невозможно. Всегда проверяйте полис второго участника на сайте союза страховщиков! Пока не ввели эту нужную меру, а "экономам" не пришлось покупать реальные полисы.
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7
5 марта 2025
Коричневый пикап, как эти камеры спасут от уклонистов? Они точно также будут уклоняться от уплаты штрафов! А тут ещё и через госуслуги рассылка - которые не то что не у каждого есть, а интернетом пользоваться не умеют.
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3 марта 2025
Очередной дешевый фарс)))
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2
3 марта 2025
Почему нет варианта для ответа, который бы позволял высказаться против данного эксперимента, как еще одного способа обогащения на гражданах? Поэтому, голосовать не стал, т.к. нет нужного варианта ответа.
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4
3 марта 2025
Не пришлось бы идти в суд, а теперь будет тягомотина. И выпустили на линию автобус без ОСАГО.
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3 марта 2025
страховка должна быть у всех,, только она должна быть привязана к личности а не к машине, чтоб человек имеющий страховку мог садится за руль в любую машину, вот так будет правильно. Нанес я кому то ущерб,,пожалуйста заплатите потерпевшему,.вот и все...
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4
3 марта 2025
Ещё раз говорю. Этот ОСАГО-чистый развод на бабки! Надо ездить по правилам и аккуратно! А уж если случилось. вызвать ГАИ, зафиксировать ДТП и, если не договорились -в СУД! Вот и вся недолга! Почему я должен платить каким-то жуликам, если я езжу аккуратно и не часто!
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4
3 марта 2025
У мытарей аппетиты растут, но чиновничья возня как всегда на коне. Ходить пешком они нас хотят заставить. Потому что ОСАГО уже воспринимается как налог и кормушка страховщиков.
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3
4 марта 2025
Кнутом, кнутом! А пряники где?
За своевременное оформление полиса надо скидку, как за своевременную оплату штрафа - 50%.
Согласны, люди!?
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4
4 марта 2025
Какие гос.услуги к черту? На каком основании мне уведомление будет приходить туда?? Я не обязан там иметь аккаунт в этой дырявой системе (и вам не советую) нет такого закона. Почта. Только почта, пишите письма.
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1
5 марта 2025
Чёрное купе, ДБ.
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5 марта 2025
Население страны - это источник дохода, как нефть и газ. Прижали трубы - добывают из населения ))
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1
13 марта 2025
А если допустим ты берёшь новую машину из салона. Как написано ты должен с 1 дня сделать ОСАГО и это можно сделать в салоне. А этот салон прилично далеко от места проживания и ты там не хочешь делать. И в дальнейшем по истечении срока ОСАГО продлять туда ездить не удобно. Хочу сделать рядом.
Могу я после покупки автомобиля, поехать и сделать ОСАГО по месту проживания в ближайшем месте где делают на следующий день (на 2)? Если ты не успеваешь в 1 день и уже там закрыто.
Так чтобы избежать штрафа?
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18 марта 2025
"Водителям будут присылать уведомления о том, что они не застраховали свою гражданскую ответственность и за это предусмотрен штраф."
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Новый беспредел.
Так можно каждому автомобилисту(даже с ОСАГО) присылать предупреждения и штрафы. Автолюбитель сам побежит в ГИБДД доказывать, что ОСАГО ЕСТЬ!!!!!
Так работать и базы им никакие не нужны.
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Вот эта цифра создает больше беготни, чем без неё.
Эта цифра предназначена для удобства госорганов. Для граждан такая цифра геморрой. Только будешь каждый месяц бегать в ГИБДД и доказывать, что не верблюд.
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Удобно устроились!
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2
2 августа 2025
Alex, грузоперевозчики уже оспаривают миллионные штрафы из воздуха, на очереди физлица. Компенсировать выпадающие доходы.
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2 августа 2025
Ну если сам Резидент подписал там что-то, то точно запустят. Или как с "майскими указами"? Или с ТО? Вроде и обязательно, но не для всех...
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1 октября 2025
Пусть тогда страховая компания и все штрафы оплачивает))
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20 октября 2025
Какое преступление совершает человек, который не покупает полис ОСАГО? На безопасность движения это не влияет. Если только отрицательно. С полисом некоторые индивидуумы без мозгов ведут себя более нагло и провоцируют аварии. Принудительное страхование имеет только одну цель . Обеспечение класса друзей Путина. Ничего не производя жить за счёт других. Причем страховые компании никогда не выплачивают полностью ущерб. Если происходит авария, то потерпевший все равно подаёт а суд на виновника и через суд требует компенсацию. И ещё . Называется гражданская ответственность. Т.е. ответственность гражданина. Какая разница на каком автомобиле он ездит? Так нет, привязывают к мощности мотора. Это ещё можно понять при взимании транспортного налога. Но здесь? Тогда измените название. Типа налог на право иметь автомобиль.
Кстати при одинаковой мощности мотора грузовики наносят больший вред покрытию, но больше платят владельцы легковых автомобилей. В общем : пока живут на свете дураки
...
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