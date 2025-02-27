Система оповещения автомобилистов без ОСАГО с дорожных камер не будет запущена 1 марта, как это предполагалось ранее. Эксперимент откладывается до момента согласования постановления правительства, которое регулирует эту процедуру. Поэтому без нормативной базы камерам нельзя фиксировать нарушение с последующим оповещением через Госуслуги. Этот же документ должен был установить частотность штрафа раз в сутки. Рассказываем, почему запуск эксперимента затягивается и когда именно всё заработает.
Что мешает запуску уведомлений по ОСАГО
Правительство РФ поручило разработать проект постановления, которое будет регулировать новый дорожный эксперимент с камерами и ОСАГО, ещё 3 декабря 2024 года. В документе, который Минфин должен был направить на согласование в МВД, Минцифры и Банк России, прописаны все этапы, а также указана дата запуска системы проверки страховки по камерам и рассылки уведомлений через Госуслуги — 1 марта 2025 года. Предполагалось, что эксперимент продлится 12 месяцев, после чего камеры начнут уже полноценно штрафовать нарушителей. Проект постановления есть в распоряжении редакции Журнала Авто.ру.
К этому времени Минцифры и «Национальная страховая информационная система» (НСИС) должны были наладить взаимодействие по обмену информацией. И, как пояснил Журналу Авто.ру представитель НСИС, со стороны автоматизированной информационной системы страхования к запуску проекта всё готово. Но документ не согласован, и в НСИС заявили, что запуск именно 1 марта не состоится. Однако это не значит, что эксперимент не начнётся вовсе.
«В настоящее время обсуждаются детали запуска проекта. Технологические детали обмена остаются темой обсуждения. Обсуждается перенос старта проекта», — отметил глава НСИС Николай Галушин.
Глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев уверен, что правительство всё-таки согласует проект в ближайшее время и летом он будет запущен.
«Чтобы система заработала слаженно, нужно её протестировать, исключить ошибки. На это уйдёт какое-то время. Эксперимент направлен на отработку взаимодействий. Проверять на наличие ОСАГО на первых порах планируется только автомобили, которые нарушили ПДД, хотя система способна проверять весь поток», — объяснил представитель РСА.
Изначально ожидалось, что федеральный документ даст старт проверкам полисов ОСАГО по всей стране с марта. Водителям будут присылать уведомления о том, что они не застраховали свою гражданскую ответственность и за это предусмотрен штраф. Ну а фактически сами штрафы планировалось рассылать с 2026 года. Минфин должен представить результаты эксперимента правительству не позднее 15 апреля 2026 года.
При этом самые продвинутые регионы уже заявили, что готовы сертифицировать свои камеры под данное нарушение раньше и начать не просто проверять наличие полиса, но уже штрафовать за его отсутствие в этом году. Но для этого им также необходима законодательная база на основе вышеупомянутого и пока не принятого постановления правительства.
Что именно не успели согласовать
Журнал Авто.ру отправил в Минцифры запрос для разъяснения ситуации. И в ведомстве подтвердили, что в марте рассылка писем про ОСАГО через Госуслуги не заработает.
«Для запуска уведомлений об отсутствии полиса ОСАГО на портале Госуслуг необходимо принятие соответствующего нормативно-правового акта. Мы участвуем в обсуждении документа, но не являемся головным ведомством, ответственным за его подготовку. Говорить сейчас о том, каков будет функционал в итоге и какие затраты это повлечет, пока преждевременно», — пояснили в Минцифры.
Как сообщил Журналу Авто.ру источник, близкий к правительству, на одном из заседаний ранее представители ведомства озвучивали сумму в несколько десятков миллионов рублей, которую придётся потратить на этот эксперимент и упомянули отсутствие источника финансирования. Хотя в постановлении правительства указывается, что данная программа не несёт никаких дополнительных затрат для бюджета.
«Принятие и реализация проекта распоряжения не окажет влияния на доходы и расходы федерального бюджета, государственных фондов и не потребует выделения дополнительных средств из бюджетной системы Российской Федерации», — указано в постановлении.
По словам сразу нескольких источников, близких к вопросу, представители разных министерств также не могут окончательно согласовать распределение ответственности за распространение информации и хранение личных данных.
Журнал Авто.ру также направил запрос по разъяснению ситуации и срокам запуска эксперимента в Минфин. И там сообщили, что документ находится на согласовании.
«Основная цель эксперимента — подготовить автовладельцев к удалённому выявлению нарушений (без проверки инспектором ГИБДД) и минимизировать число автовладельцев, которые пользуются автотранспортом без полиса ОСАГО. Нормативный акт, регламентирующий процедуру эксперимента, подготовлен и находится на согласовании в заинтересованных ведомствах. Эксперимент будет запущен после его согласования. Считаем важным не допустить, чтобы добросовестные автовладельцы не становились жертвами ДТП с виновником, не имеющим полиса ОСАГО», — сообщили в пресс-службе Минфина.
Когда штрафы с камер всё-таки запустят
Поставить точку в вопросе могли бы в МВД, но им для полноценного ввода в эксплуатацию по данному нарушению всех камер и повсеместную сертификацию требуется куда больше времени по бюрократическим регламентам. И об этом было известно давно.
Как мы уже сообщали ранее, ведомство сможет запустить штрафы с камер не раньше ноября 2026 года. Чтобы отдельные регионы могли сделать это прежде своими силами, нужно всё то же распоряжение правительства.
Пока документ не согласован, всё, что может произойти, — запуск предупреждающих уведомлений о нарушении (не штрафов) своими силами от самых продвинутых регионов по их собственным каналам, минуя общефедеральное взаимодействие с Госуслугами.
По имеющейся у Российского союза автостраховщиков (РСА) информации, в ходе согласования проекта по запуску проверки наличия ОСАГО через дорожные камеры возникли вопросы, которые потребовали корректировки дат эксперимента. В связи с этим Министерство финансов РФ выступило с инициативой о продлении срока старта эксперимента до 30 июня 2025 года (соответствующий документ есть в распоряжении редакции).
«Данный проект — это очень социально правильная задача. Этот эксперимент реализуется государством в целях защиты прав потерпевших и в том числе призван стать индикатором законопослушности гражданина. Также в целях безопасности важно, чтобы при наступлении страхового случая у обоих участников обязательно были полисы. Это позволяет с помощью европротокола быстро оформить ДТП, не создавая пробку и не подвергая водителей дополнительной опасности при нахождении на дорогах. Кроме того, этот эксперимент может стать важным инструментом для выявления мошенников, которые продают поддельные страховки», — сообщили в РСА.
По оценкам РСА, 7–10% автовладельцев страны по-прежнему ездят без полиса. И при наступлении ДТП законопослушные автовладельцы вынуждены самостоятельно добиваться возмещения.
Штрафы можно выписывать много раз в сутки?
Тот же самый, так и не принятый документ регулирует и частотность нарушения. В нём прописано, что езда без ОСАГО должна быть признана длящимся нарушением — штрафовать за неё должны раз в сутки. И раз на сегодняшний день этого правила в законах нет, наказывать за езду без «автогражданки» можно многократно даже в течение одного дня. В том числе и повторно — на 3–5 тысяч рублей.
С вступлением в силу закона о повторном штрафе инспекторы начали не только более активно проверять наличие ОСАГО, но и выписывать постановления за повторную езду без ОСАГО тем, кто нарушил это правило ещё в 2024 году. Что уже вызвало некоторые юридические споры.
Страховщики не видят в этом проблемы, потому что человек, который намеренно ездит без полиса, по их словам, осознанно нарушает. Такого же мнения придерживаются автоинспекторы, штрафующие нарушителей повторно.
«Человек, который ездит без ОСАГО, — нарушитель. И должен быть готов к штрафам. В законе чётко прописано, что государство должно обеспечить контроль за этим нарушением. Сегодня купить полис можно онлайн в любом регионе страны. И его стоимость почти сопоставима с повторным штрафом. Если человек выезжает на улицы без страховки многократно, его нужно штрафовать многократно, потому что в ДТП с таким водителем могут пострадать добросовестные граждане», — считает глава РСА Евгений Уфимцев.
В Минфине также прокомментировали ситуацию, дав понять, что продолжительная езда без ОСАГО действительно может караться штрафами от инспектора несколько раз в сутки.
«При введении видеофиксации по камерам повторный штраф за езду без ОСАГО будет приходить спустя 24 часа после получения первого, независимо от того, сколько раз зафиксировали нарушение камеры. Таким образом, у автовладельца будет время для приобретения полиса. Если же правонарушение выявляет инспектор, автовладелец автоматически считается проинформированным об отсутствии полиса ОСАГО и должен приобрести его», — пояснили в пресс-службе Минфина.
Чтобы исключить наказание для водителей, которые случайно забыли продлить полис ОСАГО, Минцифры вместе с НСИС скоро запустит систему уведомлений об окончании страховки через Госуслуги. И этот проект заработает в запланированный срок. Во втором квартале 2025 года водителям, в чьих профилях на госпортале загружена информация об автомобилях, начнут приходить уведомления за месяц, за три дня и в день окончания полиса ОСАГО.
Фото на обложке: пресс-служба ГК «Урбантех»