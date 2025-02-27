Правительство РФ поручило разработать проект постановления, которое будет регулировать новый дорожный эксперимент с камерами и ОСАГО, ещё 3 декабря 2024 года. В документе, который Минфин должен был направить на согласование в МВД, Минцифры и Банк России, прописаны все этапы, а также указана дата запуска системы проверки страховки по камерам и рассылки уведомлений через Госуслуги — 1 марта 2025 года. Предполагалось, что эксперимент продлится 12 месяцев, после чего камеры начнут уже полноценно штрафовать нарушителей. Проект постановления есть в распоряжении редакции Журнала Авто.ру.

К этому времени Минцифры и «Национальная страховая информационная система» (НСИС) должны были наладить взаимодействие по обмену информацией. И, как пояснил Журналу Авто.ру представитель НСИС, со стороны автоматизированной информационной системы страхования к запуску проекта всё готово. Но документ не согласован, и в НСИС заявили, что запуск именно 1 марта не состоится. Однако это не значит, что эксперимент не начнётся вовсе.

«В настоящее время обсуждаются детали запуска проекта. Технологические детали обмена остаются темой обсуждения. Обсуждается перенос старта проекта», — отметил глава НСИС Николай Галушин.

Глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев уверен, что правительство всё-таки согласует проект в ближайшее время и летом он будет запущен.

«Чтобы система заработала слаженно, нужно её протестировать, исключить ошибки. На это уйдёт какое-то время. Эксперимент направлен на отработку взаимодействий. Проверять на наличие ОСАГО на первых порах планируется только автомобили, которые нарушили ПДД, хотя система способна проверять весь поток», — объяснил представитель РСА.

Изначально ожидалось, что федеральный документ даст старт проверкам полисов ОСАГО по всей стране с марта. Водителям будут присылать уведомления о том, что они не застраховали свою гражданскую ответственность и за это предусмотрен штраф. Ну а фактически сами штрафы планировалось рассылать с 2026 года. Минфин должен представить результаты эксперимента правительству не позднее 15 апреля 2026 года.

При этом самые продвинутые регионы уже заявили, что готовы сертифицировать свои камеры под данное нарушение раньше и начать не просто проверять наличие полиса, но уже штрафовать за его отсутствие в этом году. Но для этого им также необходима законодательная база на основе вышеупомянутого и пока не принятого постановления правительства.