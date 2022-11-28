Запуск Aurus Komendant, запасы некитайских машин и советский внедорожник круче Джипа. Главное за день

Добрый вечер! В Казахстане выставили на продажу Mercedes-Benz S-класса 1993 года выпуска, который оценили в шесть раз выше среднерыночной цены на W140. Речь о бронированном седане с 12-цилиндровым мотором, мизерным для своего возраста пробегом и «звёздным» статусом: утверждается, что на нём ездил первый президент страны Нурсултан Назарбаев. А теперь переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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Старт производства Aurus Komendant
Российская люксовая марка Aurus приступила к серийному выпуску второй модели — соплатформенного с седаном Senat внедорожника Komendant. Утверждается, что уровень локализации производства с появлением «Коменданта» на конвейере достиг 70%. Стоит модель от 33,7 миллиона рублей.
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Важные новости
- Минтранс рекомендовал региональным властям сократить число парковок
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Продажи машин некитайских брендов в России неуклонно снижаются, как и их запасы. А сколько вообще «традиционных» автомобилей осталось у дилеров? Что будет, когда они закончатся, и почему параллельный импорт не помог избавиться от дефицита? Рассказываем!
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АР-НАТИ: вспоминаем грустную историю очень талантливого советского внедорожника, который был круче Джипа. Но, увы, появился не вовремя.
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