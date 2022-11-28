Запуск Aurus Komendant, запасы некитайских машин и советский внедорожник круче Джипа. Главное за день

Продажи машин некитайских брендов в России неуклонно снижаются, как и их запасы. А сколько вообще «традиционных» автомобилей осталось у дилеров? Что будет, когда они закончатся, и почему параллельный импорт не помог избавиться от дефицита? Рассказываем!

***

АР-НАТИ: вспоминаем грустную историю очень талантливого советского внедорожника, который был круче Джипа. Но, увы, появился не вовремя.