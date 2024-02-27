Два года назад правительство разрешило министерствам вносить правки в Правила дорожного движения, отменив собственный мораторий. Срочность была вызвана назревшими проблемами с СИМ и необходимостью введения правил для них. И точечно менять ПДД можно до 2029 года, а после этого будет представлена совершенно новая редакция самого важного документа для участников дорожного движения. Депутаты, Минтранс и МВД уже работают над ней.
Свои предложения по изменению Правил подготовила и Общественная палата. Их, после встречи с президентом и главой МВД, озвучил заместитель председателя органа Александр Холодов. Мы обсудили с экспертами предложения Общественной палаты и выяснили, что ещё можно добавить в новые ПДД.
Какие изменения в ПДД предлагает Общественная палата
По мнению Холодова, ПДД нужно переписать «от простого к сложному». Сперва перечислить правила для пешеходов, потом для людей на роликовых коньках и средствах индивидуальной мобильности, а уже после — для велосипедов, мопедов, автомобилей и так далее.
В идеальных новых ПДД, по мнению Холодова, есть пункт о запрете для пешеходов выходить на дорогу в нетрезвом виде, а для электросамокатов будет предусмотрена отдельная категория прав. Появится глава про беспилотники и летающие автомобили, где автономному транспорту пропишут свои ограничения и меры ответственности. Общественник также предлагает ограничиться только одним сигналом регулировщика — поднятой вверх рукой, дающей команду остановиться.
Помимо этого, Холодов считает нужным запретить водителям использовать за рулём смартфон не только для разговоров, но и для любых других манипуляций — онлайн-игр, просмотра соцсетей и видеороликов, а также общения в мессенджерах. Ведь действующие правила (п. 2.7) запрещают только пользоваться телефоном, что не мешает водителям смотреть, например, видео и сериалы.
Что хотят поменять эксперты
Россия давно нуждается в обновлённых ПДД, подтверждает автоэксперт и руководитель центра Probok.net Александр Шумский. По его словам, правила, написанные по лекалам 1960-х, давно устарели. Однако акцент он предлагает сделать на другом.
«В текущих ПДД много пробелов. Самый вопиющий — непонятно, что такое полоса для движения. Если на дороге нет разметки, то водители сами определяют количество полос и их направление. Вместо того, чтобы заставить дорожные службы и ГИБДД организовывать движение по всей стране, у нас ПДД предлагают водителям разбираться самим, если они попали в аварию в месте, где не организовано движение», — негодует Шумский.
По мнению эксперта, до сих пор в ПДД нет понятия выезда на встречную полосу. Так, непонятно, связаны ли с выездом на встречку разворот или поворот налево. «И десятки тысяч людей из-за этого лишаются прав, когда поворачивают и цепляют разметку даже на пустой дороге», — уточняет Шумский.
Ещё один важный нюанс, на который обращает внимание эксперт, — обгон «паровозиком». Даже суды до сих пор не дают чёткого ответа, разрешён он или нет: один и тот же текст в ПДД суды читают по-разному. Поэтому в новой редакции Правил нужно обязательно прояснить этот момент.
Наконец, в ПДД не прописано, с какой стороны считаются полосы — справа или слева, указывает Шумский. И это часто вызывает вопросы при разборе ДТП. «Лично видел решения судов, которые считают полосы слева, хотя у нас как бы принято считать их справа. Если грузовику дальше второй полосы нельзя, то считаем мы полосы с правой стороны. А есть судьи в регионах, которые считают полосы с левой и отменяют решения по разборам ДТП», — рассказал представитель Probok.net.
По мнению Шумского, Общественной палате стоило бы озаботиться более важными поправками. Ведь от неточностей документа для водителей на дорогах страдает гораздо больше граждан. В пример эксперт приводит правила поведения при ДТП. Когда после аварии нужно не трогаться с места, выставить знак, включить аварийку, выйти на улицу и договориться с другим водителем — оформить европротокол или вызвать ДПС.
«Это происходит на дороге, потому что если человек отъедет в карман, его можно уличить в оставлении места ДТП и лишить прав. Каждый год погибают люди, когда выходят из машины после аварии и попадают под другой транспорт. Но более хайпово говорить про самокаты и беспилотники», — объясняет Шумский.
Почему изменений может и не быть
Свой проект новой редакции Правил дорожного движения готовит и ГИБДД. Но ждать от ведомства множества поправок не стоит, потому что подход инспекции к документу консервативен, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Антона Шапарин. По его словам, в Правила будут внесены только отдельные поправки, а создавать новый документ к 2029 году вообще не будут.
«Потому что есть также КоАП, который подвязан на Правила. Поменяем ПДД — придётся переписать всю 12-ю главу КоАП. А пока политической воли на новый КоАП ещё нет. Поэтому не думаю, что мы увидим какие-либо серьёзные изменения», — уверен Шапарин.
При этом вопросы, которые ставит Общественная палата (запрет смартфонов, правила для беспилотников, новая структура документа), сегодня актуальны и вполне могут быть решены, полагает эксперт.
«Нужно вводить новые блоки. Как минимум разобраться со средствами индивидуальной мобильности. Нужно также написать новый раздел про беспилотники, они тоже становятся частью нашей жизни. Нужно адаптировать ПДД под современность. Сам я сторонник упрощения формулировок в ПДД. Правила нужно издавать с картинками, чтобы было понятно, как можно, а как нельзя. Зачастую люди просто не понимают правила, а ГИБДД интерпретирует всё по-своему», — резюмировал Шапарин. Существующие ПДД в этих вопросах устарели, уверен он.