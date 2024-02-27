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ПДД перепишут полностью? Какие штрафы и запреты МВД предлагают общественники

Новые Правила дорожного движения, что там будет и когда они вступят в силу
Разбор
73

Два года назад правительство разрешило министерствам вносить правки в Правила дорожного движения, отменив собственный мораторий. Срочность была вызвана назревшими проблемами с СИМ и необходимостью введения правил для них. И точечно менять ПДД можно до 2029 года, а после этого будет представлена совершенно новая редакция самого важного документа для участников дорожного движения. Депутаты, Минтранс и МВД уже работают над ней.

Свои предложения по изменению Правил подготовила и Общественная палата. Их, после встречи с президентом и главой МВД, озвучил заместитель председателя органа Александр Холодов. Мы обсудили с экспертами предложения Общественной палаты и выяснили, что ещё можно добавить в новые ПДД.

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Какие изменения в ПДД предлагает Общественная палата

По мнению Холодова, ПДД нужно переписать «от простого к сложному». Сперва перечислить правила для пешеходов, потом для людей на роликовых коньках и средствах индивидуальной мобильности, а уже после — для велосипедов, мопедов, автомобилей и так далее.

В идеальных новых ПДД, по мнению Холодова, есть пункт о запрете для пешеходов выходить на дорогу в нетрезвом виде, а для электросамокатов будет предусмотрена отдельная категория прав. Появится глава про беспилотники и летающие автомобили, где автономному транспорту пропишут свои ограничения и меры ответственности. Общественник также предлагает ограничиться только одним сигналом регулировщика — поднятой вверх рукой, дающей команду остановиться. 

Помимо этого, Холодов считает нужным запретить водителям использовать за рулём смартфон не только для разговоров, но и для любых других манипуляций — онлайн-игр, просмотра соцсетей и видеороликов, а также общения в мессенджерах. Ведь действующие правила (п. 2.7) запрещают только пользоваться телефоном, что не мешает водителям смотреть, например, видео и сериалы.

Что хотят поменять эксперты

Россия давно нуждается в обновлённых ПДД, подтверждает автоэксперт и руководитель центра Probok.net Александр Шумский. По его словам, правила, написанные по лекалам 1960-х, давно устарели. Однако акцент он предлагает сделать на другом.

«В текущих ПДД много пробелов. Самый вопиющий — непонятно, что такое полоса для движения. Если на дороге нет разметки, то водители сами определяют количество полос и их направление. Вместо того, чтобы заставить дорожные службы и ГИБДД организовывать движение по всей стране, у нас ПДД предлагают водителям разбираться самим, если они попали в аварию в месте, где не организовано движение», — негодует Шумский.

По мнению эксперта, до сих пор в ПДД нет понятия выезда на встречную полосу. Так, непонятно, связаны ли с выездом на встречку разворот или поворот налево. «И десятки тысяч людей из-за этого лишаются прав, когда поворачивают и цепляют разметку даже на пустой дороге», — уточняет Шумский.  

Ещё один важный нюанс, на который обращает внимание эксперт, — обгон «паровозиком». Даже суды до сих пор не дают чёткого ответа, разрешён он или нет: один и тот же текст в ПДД суды читают по-разному. Поэтому в новой редакции Правил нужно обязательно прояснить этот момент. 

Наконец, в ПДД не прописано, с какой стороны считаются полосы — справа или слева, указывает Шумский. И это часто вызывает вопросы при разборе ДТП. «Лично видел решения судов, которые считают полосы слева, хотя у нас как бы принято считать их справа. Если грузовику дальше второй полосы нельзя, то считаем мы полосы с правой стороны. А есть судьи в регионах, которые считают полосы с левой и отменяют решения по разборам ДТП», — рассказал представитель Probok.net. 

По мнению Шумского, Общественной палате стоило бы озаботиться более важными поправками. Ведь от неточностей документа для водителей на дорогах страдает гораздо больше граждан. В пример эксперт приводит правила поведения при ДТП. Когда после аварии нужно не трогаться с места, выставить знак, включить аварийку, выйти на улицу и договориться с другим водителем — оформить европротокол или вызвать ДПС. 

«Это происходит на дороге, потому что если человек отъедет в карман, его можно уличить в оставлении места ДТП и лишить прав. Каждый год погибают люди, когда выходят из машины после аварии и попадают под другой транспорт. Но более хайпово говорить про самокаты и беспилотники», — объясняет Шумский.

Почему изменений может и не быть

Свой проект новой редакции Правил дорожного движения готовит и ГИБДД. Но ждать от ведомства множества поправок не стоит, потому что подход инспекции к документу консервативен, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Антона Шапарин. По его словам, в Правила будут внесены только отдельные поправки, а создавать новый документ к 2029 году вообще не будут. 

«Потому что есть также КоАП, который подвязан на Правила. Поменяем ПДД — придётся переписать всю 12-ю главу КоАП. А пока политической воли на новый КоАП ещё нет. Поэтому не думаю, что мы увидим какие-либо серьёзные изменения», — уверен Шапарин.

При этом вопросы, которые ставит Общественная палата (запрет смартфонов, правила для беспилотников, новая структура документа), сегодня актуальны и вполне могут быть решены, полагает эксперт. 

«Нужно вводить новые блоки. Как минимум разобраться со средствами индивидуальной мобильности. Нужно также написать новый раздел про беспилотники, они тоже становятся частью нашей жизни. Нужно адаптировать ПДД под современность. Сам я сторонник упрощения формулировок в ПДД. Правила нужно издавать с картинками, чтобы было понятно, как можно, а как нельзя. Зачастую люди просто не понимают правила, а ГИБДД интерпретирует всё по-своему», — резюмировал Шапарин. Существующие ПДД в этих вопросах устарели, уверен он.

Нужна ли новая редакция ПДД?

Надо менять ПДД кардинально
Лучше вводить поправки точечно, как сейчас
Оставить текущую версию, нормально работает
#Законы и штрафы#Правила дорожного движения
Комментарии
Комментарии73
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27 февраля 2024
Это уже вызывает какой то гомерический смех - каждый год вносятся изменения в ПДД ! Работа кипит !
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26
28 февраля 2024
С их зарплатой можно и повыдумывать,если это можно назвать работой...
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19
29 февраля 2024
И не просто кипит. Работает целый кабинет МИНИСТРОВ. И так в каждом министерстве.
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14
4 марта 2024
А представьте скок "развитых" структур над этим "работает"! В каждой " развитой структуре"скок харь торчит! И всем - ни минуты покоя! А министерство транспорта и мусора дорожные отдыхают в сторонке!
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7
27 февраля 2024
Запрет на пользование смартфоном выглядит странно. А навигатор, которым пользуются практически 100% водителей и у 95%, а то и больше он установлен на смартфоне. А нельзя звонить совсем или только без hands free? У меня опция hands free встроена в головное устройство автомобиля и я могу одной кнопкой принимать звонки (и парой кликов на экране головного устройства делать вызов). Кстати и сообщения мессенджеров у меня через головное идет... А что насчет китайских аналогов головного устройства? Они могут как кино крутить, так и игры включать. Кино нельзя будет смотреть только через смартфон или через такие устройства тоже?
И самый главный вопрос: а как доказать, что нарушитель смотрел кино в машине и отвлекался?
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41
28 февраля 2024
Надо не правила изменять, а менталитет содрудников Дпс. Порой из «пальца высасывают» нарушение.
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38
28 февраля 2024
Управляй нормально и высасывать не будут
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21
28 февраля 2024
управляй нормально!так рассуждают только дачники с категорией ,,В,, потому что они за пределы своего района не выезжают !иди съезди в рейс например через Татарстан на фуре и переобуешься сразу!хоть как ты едь один хрен тебя тормознут и начнётся тахографы,лампочка не в ту сторону светит и прочее!управлять нормально можно только в том случаи если повесить камеры и убрать с дороги гайцов абсолютно мешающих ехать!это не лично в твой адрес сказано а чисто для ответа!
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36
28 февраля 2024
Не порой наверное а постоянно !это единственная система которая работает но только в сторону не ту!
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3
29 февраля 2024
Как выаасывли так и делают. Убрать палочную систему.

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7
4 марта 2024
А сейчас что бы получить штраф нарушать вовсе не обязательно, нет никакой связи между нарушением и штрафом ... штрафы выписываются случайной выборкой среди тех кто проехал под камерой ...
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4
4 марта 2024
а если он на охоту вышел ?
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4 марта 2024
А еще рекомендую проехать по М4 д - вот уж где "бедные" дальнобои беспределят. Они руководствуются одним правилом - "посмотри, не мешаешь ли ты другому дальнобою" . И по фиг все - выходят на обгон, когда им вздумается и по фиг, что едущий на легковухе со скоростью 100 км вынужден тормозить в пол. У половины дальнобойщиков вообще надо проверить психическое здоровье. Так что кроме как на гаишников жаловаться (к сожалению жалобы обоснованы) , надо бы еще и своим поведением озаботиться.
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17
6 марта 2024
А нормально это с твоей точки зрения, или ДПСника? Или два в одном?
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11 марта 2024
Да коллега ты прав, так и есть. Не знаю почему, но в Татарстане даже проездной не прокатывает.
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28 февраля 2024
Давай, догони меня инспектор, я на летающем беспилотном каршеринге...
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4
28 февраля 2024
У них дроны будут для этого... Боевые...
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3
28 февраля 2024
Пить там на верху надо меньше тогда глюки не будут
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1
29 февраля 2024
Палата лордов N 6.
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2
29 февраля 2024
Главное шумского к пдд не подпускать
А то он такого наворотит...
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5
4 марта 2024
Считаю, что надо обязательно отменить "безусловную вину" невиновного водителя автомобиля только потому, что он водитель средства повышенной опасности! А также выплаты невиновного водителя, сбившего пешехода, нарушившего ПДД. Ну просто дичь какая-то!!! Машинисту поезда такого же не присуждают?!!!
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24
4 марта 2024
Так весь прикол в том что и этого в законе нет ... Закон говорит что ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, представляющая повышенную опасность, это, в частности, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТС, не более того ... Ни где в законе нет ни слова что ТС является источников повышенной опасности ... Это опять ТРАКТОВКА БЕЗГРАМОТНЫХ и КОРРУПЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННЫХ чиновников, коими являются и судьи, в том числе.
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6
4 марта 2024
ГК РФ Статья 1079 - ну единственная сноска про умысел потерпевшего и то туманно
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4 марта 2024
А я еще надо запретить штрафы за сбитых животных. Человек и так страдает от этого, порой до летального исхода, а еще и государство сверху "Дайте ка 80к за сбитого лосика". Хотя я считаю что государство должно было сделать так чтоб лоси не выходили на дорогу, по крайней мере в местах их скопления. В Европе же делают зеленые переходы для животных.
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11
4 марта 2024
Вы еще и лосятины бесплатной людей в погонах решили лишить?!)))
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2
10 марта 2025
Дмитрий, так и было раньше. вдоль всего тракта стояли ограждения из сетки рабицы. И это спасало животных.
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4 марта 2024
в пдд для слуг народа надо поправки внести штрафы завысить сроки увеличить а с запахом ваще растрел
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2
4 марта 2024
Здесь, БАНЯТ – ВСЁ !!!
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4 марта 2024
Если б в России было прецедентное право, то было бы ясно, что менять а что нет... и не только в ПДД. А так каждый судья как хочет трактует, полиция тоже.. И законодателям бы не пришлось сидеть и выдумывать, а при разработке ссылаться на практику судов
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6
4 марта 2024
А с бесправниками на дорогах что делать? И нетрезвых навалом
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1
4 марта 2024
Не надо изобретать то, чего нет ... Проблемы нетрезвых НЕТ, вообще нет, понимаю что очень выгодно бороться с ветряными мельницами, но совесть тоже иметь надо.
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2
4 марта 2024
Конечно же нет. Но у каждого есть знакомый который хотя бы раз садился за руль пьяным)
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4 марта 2024
Про смартфоны интересно. Я, например, слушаю музыку из интернета путём передачи её по блютузу на автомагнитолу. Это будет считаться использованием? Уверен, что будет.
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1
4 марта 2024
Реально , что то надо менять , не меняют.А всякую чепуху, типа пьяный дорогу перешел ( (а что ему делать ,если он домой идет? Ползти? И что такое пьяный? кваску попил и уже пьяный) .1. Если пешеход переходит в неположенном месте,в случае ДТП виноват водитель .А с какого? Если для пешехода есть пешеходный переход. Даже для детей, за которых отвечают родители.
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16
4 марта 2024
2 . Если на дороге яма, или стоит фура , и чтобы ее объехать , водитель должен пересечь сплошную - это тоже не должно считаться нарушением . А в случае ДТП должен ответить тот, кто эту яму не заделал или поставил машину в месте , где его объехать нельзя
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16
4 марта 2024
Тут вот какая штука - ПДД все тратуют четко.
Итак у вас препятствие в вашей полосе - можно объехать справа по обочине - да объезжай - нет можно через встречку но!!!! только если не создашь помех встречным а создал ДТП извини виноват и точка.

Если за то ИДПС пытается развести то слать его можно довольно далеко. А вот иное дело когда с камеры прилетает потом когда уже доказать обстоятельства вынужденного "нарушения" не представляется возможным да и даже если есть данные ( запись допустим с регистратора) то задолбаешься пыль глотать да и в случае чего вашу запись обзовут видеомонтажом.
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7
4 марта 2024
вот в этом вся и грусть, что невиновному приходится доказывать свою невиновность , что по сути уже является противоречием. У нас все таки доказывают вину , а не невиновность .
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8
4 марта 2024
3 . В случае , если водитель попадает в яму на дороге , возмещать ущерб должны дорожники .У нас в Московской области в Домодедово дорогие такие , что ощущение , что боевые действия всю ночь шли , при чем бомбили с беспилотников прицельно по асфальту ковровыми бомбардировками .В этих ямах прятаться можно как в окопах и отстреливаться. Естественно объехать их просто нереально - негде . Кто отвечать должен за причиненный ущерб имуществу, жизни , здоровью? Тот ,кто эту дорогу сделал такой , что она вместе с асфальтом растаяла .это должно быть в ПДД
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14
4 марта 2024
А может быть просто увольнять пожизненно всех кто ТРАКТУЕТ правила? Пока не было трактунов не было и проблем ... Не надо искать заковырки, за которые можно содрать штраф или взятку, и не будет проблем ... Сколько лет не было проблем с "паровозиком", все отлично понимали что нельзя обгонять того, кто уже обгоняет, и все, но нет, нашлись альтернативно одаренные, которые начали изобретать ... Аналогично со всеми остальными "нестыковками" ... их нет ... они есть только во головах безграмотных и коррупционно ориентированных ...
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6
4 марта 2024
Есть только они не в ПДД а в Коап ГК и в процессуальных делах.
У вас препятствие в вашей полосе вы допустим через сплошную перестроились в соседнюю попутную и с камеры имеете подарок "побыстрее отдай 250р"... Ну или знак 40 развернут ребром закрыт сбит и подарок вот ваши 62 кмч давай денег.
В случае с ИДПС на дороге все решается на месте а в случае с фиксацией камерой водитель по факту лишен реальной и рациональной процедуры обжалования.
У меня таких штрафаков накопилось много когда знака нет - тормозящий много где навигатор орет вдруг мужик тут 40 но ничего не было на дороге - а ну ладно послушаемся - опа и 62 кмч и штраф.
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5 марта 2024
Регистратор надо иметь и записи хранить за месяц примерно. Такие вещи очень легко оспариваются даже без суда. Я через госуслуги уже с несколько таких штрафов отменил, когда вроде бы превысил, но потом оказывается что знак либо отсутствовал, либо деревьями закрыт... ГИБДД сами же и отменяли.
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4 марта 2024
Правостороннее движение, отсчитывайте справа. Судьи в другом мире живут, с левосторонним движением, их можно понять.
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3
4 марта 2024
Эти "творческие люди" должны были ещё 30 лет назад разработать правила движения в общественно организованных пространствах на уровне ГОСТ! Но это же надо мозги иметь и поработать в поте лица! Куда проще драть "донаты" со всех кто попадётся на подставах...
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1
4 марта 2024
Давно надо на магистралях и дорогах с асфальтированным покрытиям вне населенного пункта увеличить предельную скорость, Соответственно хотя бы 120 -150. А то как ездили на 412 москвиче с ограничением 90 км\ч так и продолжаем ездить на авто нового поколения.
Жестче надо наказывать за проезд на красный свет.
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1
4 марта 2024
Важна неотвратимость наказания, а не величина штрафа) Какая разница сколько штраф, если его никто не выпишет?)
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1
10 марта 2025
Олег, это повышает вероятность серьезного ДТП. На автомагистралях сейчас можно до 110, соответственно нештрафуемый порог 130. И это если только стоит зеленый знак что это автомагистраль.
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4 марта 2024
Подолгу жил в Бельгии, там на дороге чувствую себя гораздо легче,дисциплинирование что ли и меня дисциплинирует видимо,у нас не так,и когда тебе сигналят сзади после секунды как загорелся зелёный я вспоминаю что я в родной России.
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4 марта 2024
почитал комментарии. Может быть что то выжимают и высасываю, я лично этого не вижу. Езжу нормально. ни кто просто так не останавливает. если тормозят, да я виноват. Камеры стоят не нормально, это да, уже под камерой срабатывает радар, опять же скорость то ты превысил.
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4 марта 2024
Да пофиг, захотят заменить, заменят. Мнение граждан им по барабану. Да и общественники эти вообще какие-то волшебные люди, они как бы есть и как бы их нет ))))))))
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4
4 марта 2024
лучше б уделили внимание обязанностям пешеходов. с тротуара просто вываливаются на дорогу, даже не пытаясь обозначить, что собираются переходить. а ночью на дорогах что они забыли? другие наоборот, стоят у зебры и по телефону разговаривают. останавливаешься, а они стоят и даже не реагируют.
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6
4 марта 2024
Существующие правила требуют оптимизации, множество различных знаков имеют схожее по смыслу действие. Усложнение разметок так же приводит к коллизиям на дорогах. Необходим тщательной анализ состояния дорог и движения по ним ТС для основания применения тех или иных средств управления движения, включая знаки, разметку, светофорного регулирования или временного изменения режимов эксплуатации дорог.
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1
4 марта 2024
Как всегда, один бред идёт сверху. Ничего толкового, а главное безопасного для организации движения предложить не могут, только одни наказания придумывают. На большее мозгов не хватает.
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3
4 марта 2024
соглашусь с экспертом "нет понятия выезда на встречную полосу. Так, непонятно, связаны ли с выездом на встречку разворот или поворот налево", обгон «паровозиком». Каждый год езжу в отпуск и сталкиваюсь с проблемой "паровозика".
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1
4 марта 2024
"запретить водителям использовать за рулём смартфон не только для разговоров, но и для любых других манипуляций" - а как же навигация?
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2
4 марта 2024
Больше всего мне понравилось, про запрет на выход на проезжую часть, в пьяном виде! Мне интересно, они сами хоть раз выпивали? Интересно, какой выпивший человек, отдает себе отчет, в своих действиях?С таким же успехом, можно запретить животным, переходить дорогу, в не положенном месте!)
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1
4 марта 2024
Сбили - часть вины на пешеходе
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2
4 марта 2024
Строгость закона компенсируется необязательностью его выполнения.
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2
4 марта 2024
Работал инспектором ГАИ с 1983 по 1986 год на дороге, - ПДД были старые и был порядок на дорогах, сегодня сократили почти всех инспекторов ДПС, напридумывали кучу бестолковых поправок в ПДД и пришли к полной анархии и беспределу на дорогах, а что дальше?
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4
4 марта 2024
Машины без номеров ездят, ничего не соблюдая, а они все новые правила придумывают. Надо не только переписать, но и сделать чтобы работало
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3
4 марта 2024
Что мешает правила просто ИСПОЛНЯТЬ? Пусть штраф как к примеру за поворотники минимальный но он должен быть исполнен! Нужна неотвратимость наказания! Неважно для Запорожца или для Феррари,правила и наказания неотвратимы для всех! Сегодня правила измеряются толщиной лопатника!
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3
4 марта 2024
Предлагаю опрос!))
1 - Как могут быть написаны ПДД если за дело возьмутся:
Психиатры
Психологи
Военные
НКВД
ГайЦы
Цыгане
Волшебники
Специалисты из недружественных стран
Фашисты
???????????
2 - Кто написал действующее ПДД
?????????????
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4 октября 2025
Владимир Бурачук, теперь девушки ПДД сочиняют.
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4 марта 2024
"Вместо того, чтобы заставить дорожные службы и ГИБДД организовывать движение по всей стране, у нас ПДД предлагают водителям разбираться самим, если они попали в аварию в месте, где не организовано движение», — негодует Шумский" - целиком и полностью согласен. И с остальными его возражениями тоже. Вот эти вопросы и нужно проработать, а не переписывать ПДД по-новой. Тем более, что в обновлённых правилах эти недочёты могут остаться, да ещё и новые прибавятся.
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2
5 марта 2024
Им 20 лет понадобилось, что бы понять, что осаго нужно разрешить оформлять от 1 дня. А тут целые правила. До конца наших дней будут менять и ничего здравоумного не сделают. Плавали, знаем.
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2
5 марта 2024
как будто люди оглупели, будто перестали мыслить логически, теперь нужно объяснять и дополнительно написать в пдд с какой стороны считаются полосы... но ведь при полноте картины очевидно же что отсчёт должен производиться справа, то есть от обочины, не нужно трактовать каждое правило как самостоятельное, нужно учитывать всю это тоненькую книжечку с правилами чтоб было понимание. считаю что нужно концептуально подойти к вопросу написания пдд и этикету между участниками дд. пдд на 3 тома не решат проблему нежелания знать и понимать правила у одних, неуважения на дороге у других. нужно коротко, по делу, и обязательно воспитывать мораль в умах, и в сотрудниках дпс, и в автошколах, а не создавать имитацию бурной трудовой деятельности, шлепая бесконечные дополнения. лично для меня в сравнении с пдд времен ссср, современные читаются примерно так: знак поворот только направо гласит что тут можно только поворот направо, не сальто направо, не морковь сажать, не в носу ковыряться.
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2
5 марта 2024
Полностью согласен, что нужно создать новые ПДД, т.к. нынешние ПДД лежать на старых правилах и неоднократно вносились изменения, зачастую противоречащие друг другу. Нынешняя редакция ПДД похожа на "Письмо из Простоквашина" кто подошел, тот дописал что ему нужно...
Я преподаю ПДД и Устройство авто в ДОСААФ, понимаю что говорю.
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1
5 марта 2024
Поменяйте лучше всё управление
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7 марта 2024
Нужны правки в гражданский кодекс (ст.1080) о солидарной ответственности, как можно требовать денежной компенсации с водителя-потерпевшего? С виновника и требуйте, а если он умер, то с наследников (это же долг), наследники подумают вступать в наследство или нет.
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7 марта 2024
Нужно ужесточять правила, требования к водителям и порядку сдачи экзаменов, побольше уделить внимания санкциям в отношении пьяных аодителей и езды без прав, вернуть больше ментов на дороги, потому что камеры брешут и с гими не договоришься, только суд, а наши суды это болото, да и их не поставишь там где интернет не ловит, а люди в погонах могут встать везде, обеспечить рпботу ГАИ только с личным регистратором и опять же ужесточить санкции в отношении ремонтно дорожных организаций.
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8 марта 2024
Как известно из писаний,, не былоб закона не былоб греха,, в место того чтобы упростить и зделать более понятными ПДД, разплодили дармоедов, департаменты институты с проффесорами и кандидатами в эти доктара думают как сделать позакавыристей вопрос в экзаменационной карте чтоб колхозник или или человек без высшего образования не хрена ни понял, а если понял, то на вождении запутать в знаках или оазметке
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10 марта 2025
По экзаменам ГИБДД - сейчас это что-то. Раз в полгода экзамены, или максимум два раза в год. Ну вот что это вообще. Сдача экзаменов заставляет лучше готовиться, учиться и дисциплинирует. В Белорусии наоборот сократили время для пересдач, там каждые 10 дней можно. На наших экзаменах при этом нельзя исключать человеческий фактор, когда экзамены принимает человек. В некоторых странах результат экзамена оценивает техника по камерам и другим датчикам. И проблем нет.
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4 октября 2025
Street S, в ГИБДД некоторых государств сотрудники платят дань начальникам.
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10 марта 2025
Учитывая современную ральность, чт без регистраторов, строящих маршрут с учетом пробок, дорожных ремонтных работ и ближайших ДТП, сейчас не принято выезжать. И никто их не трогает часто, он сам стоит рядом, рассказывает и показывает. Это же не кино, которое действительно может отвлечь от дороги.
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