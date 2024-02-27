Россия давно нуждается в обновлённых ПДД, подтверждает автоэксперт и руководитель центра Probok.net Александр Шумский. По его словам, правила, написанные по лекалам 1960-х, давно устарели. Однако акцент он предлагает сделать на другом.

«В текущих ПДД много пробелов. Самый вопиющий — непонятно, что такое полоса для движения. Если на дороге нет разметки, то водители сами определяют количество полос и их направление. Вместо того, чтобы заставить дорожные службы и ГИБДД организовывать движение по всей стране, у нас ПДД предлагают водителям разбираться самим, если они попали в аварию в месте, где не организовано движение», — негодует Шумский.

По мнению эксперта, до сих пор в ПДД нет понятия выезда на встречную полосу. Так, непонятно, связаны ли с выездом на встречку разворот или поворот налево. «И десятки тысяч людей из-за этого лишаются прав, когда поворачивают и цепляют разметку даже на пустой дороге», — уточняет Шумский.

Ещё один важный нюанс, на который обращает внимание эксперт, — обгон «паровозиком». Даже суды до сих пор не дают чёткого ответа, разрешён он или нет: один и тот же текст в ПДД суды читают по-разному. Поэтому в новой редакции Правил нужно обязательно прояснить этот момент.

Наконец, в ПДД не прописано, с какой стороны считаются полосы — справа или слева, указывает Шумский. И это часто вызывает вопросы при разборе ДТП. «Лично видел решения судов, которые считают полосы слева, хотя у нас как бы принято считать их справа. Если грузовику дальше второй полосы нельзя, то считаем мы полосы с правой стороны. А есть судьи в регионах, которые считают полосы с левой и отменяют решения по разборам ДТП», — рассказал представитель Probok.net.

По мнению Шумского, Общественной палате стоило бы озаботиться более важными поправками. Ведь от неточностей документа для водителей на дорогах страдает гораздо больше граждан. В пример эксперт приводит правила поведения при ДТП. Когда после аварии нужно не трогаться с места, выставить знак, включить аварийку, выйти на улицу и договориться с другим водителем — оформить европротокол или вызвать ДПС.

«Это происходит на дороге, потому что если человек отъедет в карман, его можно уличить в оставлении места ДТП и лишить прав. Каждый год погибают люди, когда выходят из машины после аварии и попадают под другой транспорт. Но более хайпово говорить про самокаты и беспилотники», — объясняет Шумский.