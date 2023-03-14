Запрет на нарушение РРЦ, «параллельные» новинки и несбывшийся Renault для РФ. Главное за день

Несмотря на кризис, повышение цен и производственные проблемы, АвтоВАЗу есть чем порадовать аудиторию: в обозримом будущем Лады ждут заметные и приятные изменения. Собрали для вас самые актуальные и важные сведения из Тольятти и Ижевска.

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Один из старейших городов Сибири — Омск — расположился на берегах рек Иртыш и Омь. Здесь Достоевский писал свои романы, а омское метро стало культовым мемом. Однако у многих Омск ассоциируется исключительно с промышленностью. Мы развеем предрассудки и расскажем, почему стоит посетить этот суровый, но интересный город!