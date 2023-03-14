Запрет на нарушение РРЦ, «параллельные» новинки и несбывшийся Renault для РФ. Главное за день

Добрый вечер! Группа владельцев сверхмощных внедорожников Dodge Durango Hellcat подала на производителя в суд — клиенты Dodge недовольны тем, что компания выпустит слишком много таких машин. А теперь переходим к действительно важным новостям и статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа.
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Поворот под стрелку
Вы наверняка наблюдали подобную ситуацию или были её участником: машина стоит в правом ряду, с которого уже можно повернуть под стрелку светофора. Однако знаки и разметка разрешают также ехать с этого ряда прямо, что и собирается сделать автомобилист. Тем временем водители позади сигналят, требуя освободить поворотную полосу. Кто прав? Отвечает юрист!
Обзор Toyota Tundra
Toyota Tundra последнего поколения не пользуется сумасшедшей популярностью на главном для себя рынке — в США. Но огромный и суровый пикап всё равно вызывает неподдельный интерес, в том числе и в России, где большие Тойоты пользуются уважением. Мы раздобыли новую Тундру у одного из дилеров и познакомились с ней поближе!
Важные новости
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Почитать перед сном
Несмотря на кризис, повышение цен и производственные проблемы, АвтоВАЗу есть чем порадовать аудиторию: в обозримом будущем Лады ждут заметные и приятные изменения. Собрали для вас самые актуальные и важные сведения из Тольятти и Ижевска.
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Один из старейших городов Сибири — Омск — расположился на берегах рек Иртыш и Омь. Здесь Достоевский писал свои романы, а омское метро стало культовым мемом. Однако у многих Омск ассоциируется исключительно с промышленностью. Мы развеем предрассудки и расскажем, почему стоит посетить этот суровый, но интересный город!
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