Запрет навязывания «допов», поддельные штрафы и кое-что ещё

Лето — это не только пляжи и прохладительные напитки, но ещё и гонки. А их в России в последнее время стало очень много. Мы составили подробный автоспортивный календарь тёплого сезона с датами главных мероприятий и маршрутами к ним. Ищете новые и яркие эмоции? Тогда вам сюда!