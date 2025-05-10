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Запрет навязывания «допов», поддельные штрафы и кое-что ещё

Всё самое главное за прошедшую неделю
Новости

Когда вступит в силу запрет навязывания «допов» и что он изменит? Откуда в России взялись поддельные штрафы ГИБДД? Что собой представляет пикап-хардтоп Oting Palasso? Сколько российские дилеры хотят за Geely Atlas? Ответы на эти и другие важные вопросы прошедшей недели — в коротком дайджесте.

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Самое важное

Обзор недели

Oting Palasso — один из самых необычных автомобилей на российском рынке. Ведь он пытается сочетать лучшие качества пикапов и внедорожников. А ещё модель построили на проверенной агрегатной базе Nissan. Но что же получилось из этого микса? Мы взяли пикап-хардтоп, чтобы это выяснить!

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Куда поехать в отпуск

Лето — это не только пляжи и прохладительные напитки, но ещё и гонки. А их в России в последнее время стало очень много. Мы составили подробный автоспортивный календарь тёплого сезона с датами главных мероприятий и маршрутами к ним. Ищете новые и яркие эмоции? Тогда вам сюда!

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#Дайджест недели
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