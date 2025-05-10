Запрет навязывания «допов», поддельные штрафы и кое-что ещё

Когда вступит в силу запрет навязывания «допов» и что он изменит? Откуда в России взялись поддельные штрафы ГИБДД? Что собой представляет пикап-хардтоп Oting Palasso? Сколько российские дилеры хотят за Geely Atlas? Ответы на эти и другие важные вопросы прошедшей недели — в коротком дайджесте.
Самое важное
- Путин запретил навязывать «допы» при продаже машин: изменит ли это рынок
- Российских водителей предупредили о поддельных штрафах ГИБДД
Обзор недели
Oting Palasso — один из самых необычных автомобилей на российском рынке. Ведь он пытается сочетать лучшие качества пикапов и внедорожников. А ещё модель построили на проверенной агрегатной базе Nissan. Но что же получилось из этого микса? Мы взяли пикап-хардтоп, чтобы это выяснить!
Полезное и интересное
- Скидки есть, но «база» и передний привод в дефиците: реальные цены на Geely Atlas
- В продаже! Редкие отечественные машины с дизельными моторами
- 400 тысяч рублей на Subaru, который редко ездит в сервис: годовой дневник трат
- Компания Hyundai запатентовала в России названия новых кроссоверов
Куда поехать в отпуск
Лето — это не только пляжи и прохладительные напитки, но ещё и гонки. А их в России в последнее время стало очень много. Мы составили подробный автоспортивный календарь тёплого сезона с датами главных мероприятий и маршрутами к ним. Ищете новые и яркие эмоции? Тогда вам сюда!
Подождите
Новости загружаются