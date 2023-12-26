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Запрет на поставки машин из Кореи, новый Geely для РФ и дешёвые, но крутые внедорожники. Главное за день

Что случилось во вторник, 26 декабря 2023 года
Новости

Добрый вечер! Компания Geely анонсировала кроссовер Atlas нового поколения для российского рынка. Модель предложат в трёх богатых комплектациях и с одним мощным двигателем. С интересом ждём знакомства, а пока переходим к другим новостям и самым интересным статьям Журнала Авто.ру.

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Выбираем Skoda Karoq

Этот кроссовер не успел выйти на наш рынок в обновлённом варианте, но дореформенный Skoda Karoq разошёлся по стране приличным тиражом. Поэтому на вторичке немало таких машин. Чем может порадовать этот паркетник, сколько стоят подержанные экземпляры и стоит ли переживать за надёжность Карока? Рассказываем!

Дешёвые, но крутые внедорожники

В нынешних реалиях бюджет в 500 тысяч рублей на покупку машины на вторичке — сумма не слишком серьёзная. Но это не значит, что за такие деньги нельзя купить ничего крутого! Мы нашли на Авто.ру шесть доработанных и очень способных внедорожников за полмиллиона рублей — вот они!

Важные новости

Почитать перед сном

Наш читатель давно хотел купить Honda Civic — и приобрёл его. Продавец подержанной машины уверял, что срочных вложений не потребуется, однако позже потратиться всё-таки пришлось. Изучаем дневник трат на немолодого «японца».

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Дерзкий Jetour Dashing вряд ли станет хитом в РФ, но внимания этот кроссовер определённо заслуживает — уже хотя бы потому, что ни на кого не похож. Разбираемся со всеми плюсами и минусами необычного «китайца» в подробном тесте.

Кстати!

Хотите поехать отдыхать на машине, но не знаете, чему именно посвятить путешествие? Мы поможем! Составили для вас подборку маршрутов по интересам.

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