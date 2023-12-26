Запрет на поставки машин из Кореи, новый Geely для РФ и дешёвые, но крутые внедорожники. Главное за день

Наш читатель давно хотел купить Honda Civic — и приобрёл его. Продавец подержанной машины уверял, что срочных вложений не потребуется, однако позже потратиться всё-таки пришлось. Изучаем дневник трат на немолодого «японца».

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Дерзкий Jetour Dashing вряд ли станет хитом в РФ, но внимания этот кроссовер определённо заслуживает — уже хотя бы потому, что ни на кого не похож. Разбираемся со всеми плюсами и минусами необычного «китайца» в подробном тесте.