Чтобы разобраться, почему запотевает фара на автомобиле изнутри, нужно понять, как она устроена. Работающие лампочки нагреваются и греют фару, а после отключения остывают. Это провоцирует изменение давления внутри фары. В теории это может привести к тому, что фара при нагревании просто лопнет. Однако инженеры предусмотрели этот фактор и включили в конструкцию специальные вытяжные и приточные каналы, которые втягивают воздух при падении давления (когда фары остывают) или выталкивают его наружу (когда фары нагреваются). Процесс происходит довольно медленно, именно поэтому любая фара может запотеть, если сперва проехаться под снегом, а потом очутиться на тёплой парковке.

Для справки: технология вентиляции фар в своей основе одинакова для всех типов. Ксеноновые, галогеновые, LED и даже лазерные устройства охлаждаются схожим образом.

Но кроме физики в дело могут вмешаться и поломки. Итак, почему ещё запотевает фара изнутри и что делать, если конденсат возник по причине дефекта: