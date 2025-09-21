Запотела фара изнутри — что делать с этой неприятностью? Менять фару, сушить или просто не обращать внимания? Вопрос порой возникает у владельцев не только изрядно поношенных машин, но и совсем новых. Конденсат на внутренней стороне фар, фонарей и противотуманок часто становится настоящей проблемой. Разбираемся, почему запотевает фара изнутри, что делать, если вы заметили конденсат в фаре, и как высушить фару изнутри не разбирая. И наконец, что можно сделать для профилактики запотевания.
Почему потеют фары: причины
Чтобы разобраться, почему запотевает фара на автомобиле изнутри, нужно понять, как она устроена. Работающие лампочки нагреваются и греют фару, а после отключения остывают. Это провоцирует изменение давления внутри фары. В теории это может привести к тому, что фара при нагревании просто лопнет. Однако инженеры предусмотрели этот фактор и включили в конструкцию специальные вытяжные и приточные каналы, которые втягивают воздух при падении давления (когда фары остывают) или выталкивают его наружу (когда фары нагреваются). Процесс происходит довольно медленно, именно поэтому любая фара может запотеть, если сперва проехаться под снегом, а потом очутиться на тёплой парковке.
Для справки: технология вентиляции фар в своей основе одинакова для всех типов. Ксеноновые, галогеновые, LED и даже лазерные устройства охлаждаются схожим образом.
Но кроме физики в дело могут вмешаться и поломки. Итак, почему ещё запотевает фара изнутри и что делать, если конденсат возник по причине дефекта:
- Потеря свойств уплотнительными резинками. Резиновые прокладки вокруг задней крышки фары предотвращают попадание внутрь воды и пыли. Но если резинки старые или повреждены, то могут не обеспечивать должной герметичности. Следствием становится запотевание фар. Ремонт прост: меняем резинки, закрепляя их на свежий слой герметика.
- Разгерметизация швов в местах крепления стёкол фар к корпусу. С течением времени или из-за некачественного ремонта герметики не обеспечивают должной влагоизоляции. Сквозь микроскопические пустоты внутрь конструкции может попадать вода, в результате потеют «туманки», фары или фонари.
- Наличие сквозных повреждений на стекле или корпусе. Если на фаре есть трещины, сквозь них внутрь постепенно проникает влага. Когда она конденсируется — запотевает фара. Ниже мы расскажем о методах, как убрать запотевание фар, обнаружив и «залатав» повреждения самостоятельно.
- Засорение вентиляционных клапанов. Со временем они забиваются грязью или могут повредиться в результате механического удара, из-за чего нарушается вентиляция и запотевают фары. В таком случае каналы нужно прочистить.
- Неправильная установка. Например, забыли плотно закрыть крышку фары после замены лампы, из-за чего внутрь попадает влага и нарушается температурный режим устройства. Также проблема может быть в неправильном положении вентиляционных патрубков — они должны смотреть вниз. Чтобы избежать подобных проблем, нужно внимательно следовать инструкции по установке фар.
- Сильный дождь, снег, туман или просто влажность после мойки тоже могут способствовать конденсации влаги внутри фары и запотеванию, даже если клапаны полностью исправны. Когда свет погашен, то давление в блоке падает и через клапан внутрь начинает попадать воздух. И если он влажный, возникает конденсат в фаре. Если водный туман не скапливается в большие лужицы и высыхает в течение 20–30 минут, то ремонтировать фару не нужно.
- Для некоторых фар запотевание — просто конструктивная особенность. В таких случаях производители обычно кладут внутрь пакетики с силикагелем, который способен впитывать в себя конденсат. Со временем он может терять эффективность — и тогда его стоит заменить новым пакетиком.
Важно отметить, что многие автопроизводители не считают кратковременное возникновение конденсата поломкой, однако вода должна испаряться в течение получаса после включения света. Поэтому даже новые фары могут запотевать, и это норма.
Но если влага так и не исчезает, а внутри фары появляются лужицы, это повод обратиться на СТО — там специалисты проверят исправность вентиляционных клапанов, а также убедятся в герметичности фары. В противном случае вода может спровоцировать окисление контактов, ржавчину на отражателях, если они металлические, и привести к проблемам в электропроводке вплоть до короткого замыкания. Помимо этого, капли, попадая на отражатели, могут преломлять свет лучей, что снижает освещённость дороги или слепит встречных водителей.
Как высушить фару изнутри не разбирая
Если вода в фаре накапливается, то прежде всего осветительный прибор стоит просушить от конденсата. Есть несколько способов, как убрать влагу из фары:
- Возьмите фен или компрессор и продуйте фару в течение десяти минут. Это можно сделать через вентиляционные отверстия или аккуратно сняв заднюю крышку. Влага должна рассеяться. Используйте только бытовой фен и выставляйте на нём среднюю или низкую температуру — перегрев может повредить пластик.
- Положите в фару несколько пакетов силикагеля. Оказавшись внутри, они помогут удалить влагу. Когда это средство предусмотрено с завода, не забывайте периодически менять пакетики на новые.
- Когда машина стоит в сухом гараже — снимите с фары автомобиля крышку и оставьте в таком состоянии на пару дней. Если гаража нет, а на улице не жарко — включите ближний свет на некоторое время, и тогда влага испарится под воздействием температуры. Учтите, что лучше проводить манипуляцию с запущенным мотором, иначе аккумулятор может быстро разрядиться.
Как узнать, почему потеет фара изнутри
Высушив фару, нужно найти причину её запотевания.
- Проведите визуальный осмотр. Возможно, вы найдёте причину без снятия фары. На ней могут быть заметны повреждения, трещины или деформация — и именно они нарушают герметичность, сквозь них вода попадает внутрь.
- Если фара выглядит целой, то лучше её снять, так будет легче найти поломку. Сперва осмотрите дренажные клапаны — на большинстве машин они выглядят как пластиковые накладки или трубки с поролоновыми вставками. Вероятно, они забились грязью, песком или пухом и была нарушена вентиляция фары. В первом случае нужно их прочистить, во втором может помочь замена поролона. Кстати, в некоторых моделях «подобраться» к системе вентиляции можно просто открыв капот, так что почистить клапаны получится без снятия блока.
- Посмотрите, насколько плотно закреплён «лючок» для замены лампочки. Если потеет фара, то, наверное, после замены ламп он был неаккуратно установлен.
- В случае если запотели фары, но причина всё ещё не ясна, нужно проверить герметичность самой фары, чтобы потом восстановить непроницаемость стыков.
Как проверить фару на герметичность
Есть два довольно простых метода для проверки герметичности фары автомобиля.
Первый — с помощью насоса. Заглушите одно вентиляционное отверстие, а во второе вставьте шланг насоса. Качайте воздух до тех пор, пока не услышите, из какого места он просачивается. Не нагнетайте слишком большое давление, это может привести к растрескиванию корпуса.
Второй способ — при помощи воды можно найти, где стекло приклеено неплотно. Залейте сквозь вентиляционное отверстие дистиллированную воду (она высохнет, не оставляя потёков), расположите фару стеклом вниз и ищите место, откуда она будет капать. Отметьте точку маркером или скотчем, а затем тщательно просушите фару.
Как убрать запотевание фары: порядок действий
Ремонт фар от запотевания можно провести самостоятельно: для этого вам понадобятся предназначенные для фар полиуретановые или силиконовые герметики, очиститель, тряпки. Ещё могут пригодиться видео из Сети, в которых опытные автомобилисты и автомеханики показывают, как самостоятельно разобрать и отремонтировать фару.
Как устранить проблему:
- очистите поверхность вокруг трещины от грязи, пыли и старого герметика с помощью чистящего средства и тряпки;
- нанесите специальный клей для пластика или уплотнительный силикон для оптики на трещину и равномерно распределите его по поверхности. Удостоверьтесь, что материал заполнил повреждение;
- подождите, пока герметик высохнет — срок отверждения указан на упаковке, обычно это не меньше суток, а чтобы ускорить процесс, можно использовать фен или тепловую пушку;
- ещё раз проверьте герметичность и убедитесь, что воздух или вода больше не просачивается;
- установите блок на место.
В интернете можно встретить варианты ремонта с термоклеем. Но это не лучшее решение — он не любит вибрацию и быстро начнёт отходить от поверхности. Фара разгерметизируется и снова начнёт запотевать, поэтому лучше использовать силиконовый герметик.
Если запотевают противотуманные фары (ПТФ) и ничего не помогает, можно просверлить дополнительное небольшое отверстие в нижней части корпуса. Если проблема усугубится, её легко исправить герметиком.
Запотевание фар на некоторых моделях автомобилей
Если у вас Volkswagen Passat B6, то у него фары могут потеть из-за растрескивания корпуса или крышки фары. Такое чаще всего происходит по причине некачественного ремонта. Например, не удалили старый слой «Кафутера» и нанесли новый поверх него или сильно вдавили защёлки, отчего пластик треснул. Для этого нужно снять фару и осмотреть корпус и крышку. Обнаружились трещины — освещение нужно менять.
У Lada Granta самые распространённые причины запотевания фар — плохой герметик и отсутствие вентиляционных отверстий. Особенно часто такое встречается на старых моделях. Внимательно осмотрите разобранную фару. Если на герметике видите песок и грязь, то причина, скорее всего, в нём. Также проверьте наличие вентиляции. Всё наглухо заделано? Придётся сверлить отверстия самостоятельно или обратиться к профессионалам.
Бюджетный Chevrolet Cruze часто «страдает» от запотевания задних фонарей, и причины заключаются не только в трещинах стекла и заводском браке. Проблему можно поискать в следующих местах:
- осмотрите багажник — там должно быть сухо; если есть влага, значит, машина «протекает», и фары могут потеть по этой причине;
- если оптика мутнеет после дождя, загляните в нишу запасного колеса — в норме там не должно быть даже следов воды;
- снимите фонарь и проверьте заводские швы — в них появляются трещины, которые можно сразу не заметить.
В первых двух случаях необходимо обратиться на СТО для устранения «потопа» в машине. А трещину шва можно «вылечить» герметиком самостоятельно.
Подобная проблема появляется и на старых «Кашкаях» (Nissan Qashqai), здесь чаще всего нужно улучшить герметичность задних фонарей. Для этого надо аккуратно снять их, при этом можно увидеть, как вода будет выливаться буквально изо всех щелей. После этого продуть устройства феном и тщательно высушить. Затем промазать герметиком, дождаться, когда он затвердеет, и установить оптику на место.
Если не хочется возиться самостоятельно или нет соответствующих навыков, обратитесь к автоэлектрику. Надёжнее всего найти сервисный центр вашей марки, где специалисты знают все нюансы ремонта и особенности конструкции осветительных приборов вашего автомобиля.
Как избавиться от запотевания фар без ремонта
Вот несколько лайфхаков, которые помогут сделать так, чтобы фара не потела:
- выключайте свет и габариты до въезда в боксы мойки — пусть фары автомобиля остынут до момента столкновения с прохладной водой;
- приобретите небольшие пакеты с силикагелем и положите их внутрь оптического блока — шарики отлично абсорбируют влагу;
- проверяйте исправность дренажных клапанов; их закупорка — самая частая причина, и метод устранения довольно прост: прочищайте отверстия, так как именно они обеспечивают вентиляцию внутри фары.
Эти несложные правила помогут избежать сильного запотевания фар и продлить их срок службы.
Итак, совсем коротко
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Причинами, почему потеют фары изнутри, могут быть засорение вентиляционных клапанов, повышенная влажность воздуха, трещины на корпусе фары, разгерметизация швов, а также износ уплотнителей.
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Высушить фару на автомобиле можно используя фен, компрессор или пакетики с силикагелем.
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Если просто высушить запотевшую фару, то проблема не решится — нужно найти причину и устранить её.
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Ремонт фары от запотевания имеет смысл проводить, только если влага перестала испаряться после включения ближнего света.
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Можно произвести самостоятельный ремонт запотевания фар, но, если повреждения серьёзные, лучше обратиться к специалистам.
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Чтобы фары не потели в будущем, пользуйтесь силикагелем и чистите вентиляционные отверстия.