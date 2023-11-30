Запчасти в справочниках ОСАГО подорожают на 10%

По с

л

овам Евгения Уфимцева,

цены на запчасти в зависимости от категории и марки ведут себя разнонаправленно. К примеру, лобовые стёкла на

автомобили

Hyundai по сравнению с сентябрём подешевели на 28% (до 6 тысяч рублей), а двери — сразу на 35% (до 20 тысяч рублей), при этом фары слегка подорожали и теперь оцениваются в 145 тысяч. Похожая ситуация наблюдается и с деталями для Toyota.