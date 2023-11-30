Запчасти в справочниках ОСАГО подорожают на 10%

С 19 декабря рассчитывать возмещение по ОСАГО будут по новым ценам. Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы РСА Евгения Уфимцева, с этой даты вступят в силу новые справочники стоимости запчастей, цены в которых будут в среднем увеличены на 9,8%. При этом в целом, по мнению РСА, ситуация со стоимостью запчастей стабилизируется.
- По словам Евгения Уфимцева, цены на запчасти в зависимости от категории и марки ведут себя разнонаправленно. К примеру, лобовые стёкла на автомобили Hyundai по сравнению с сентябрём подешевели на 28% (до 6 тысяч рублей), а двери — сразу на 35% (до 20 тысяч рублей), при этом фары слегка подорожали и теперь оцениваются в 145 тысяч. Похожая ситуация наблюдается и с деталями для Toyota.
- При этом лобовые стёкла и двери на Kia и Nissan подорожали в несколько раз и оцениваются сейчас в диапазоне от 41,5 до 80 тысяч рублей. Растут цены и на запчасти для Renault.
- По мнению главы РСА, снижение стоимости запчастей связано с насыщением рынка и снижением дефицита, рост цен обусловлен недостаточным предложением неоригинальных деталей приемлемого качества. В последнем случае средние цены формируются с большей опорой на стоимость оригинальных запчастей.
В будущем страховым компаниям планируют разрешить самостоятельно определять стоимость полисов ОСАГО. Если в случае с годовыми договорами все инструменты для этого регламентированы государством, то с введением краткосрочных полисов разрабатывать понижающие коэффициенты для них позволят самим страховщикам.
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