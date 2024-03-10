Запчасти в России подорожали за месяц больше чем на 7 процентов

По итогам февраля 2024 года цены на оригинальные запчасти в России выросли в среднем на 7,2% по сравнению с январём. Такие данные приводит Национальное агентство промышленной информации. При этом отдельные позиции так называемой «страховой корзины» подорожали за месяц более чем в полтора раза.
- Аналитики НАПИ учитывают в своих подсчётах детали, наиболее часто страдающие в ДТП и, соответственно, наиболее востребованные в рамках страховых компенсаций. В данном случае была проанализирована стоимость оригинальных запчастей.
- К примеру, средняя стоимость заднего фонаря выросла по сравнению с январём на 53% — до 15,5 тысячи рублей, переднее крыло подорожало на 63% (до 15,7 тысячи рублей), а цена подушки безопасности увеличилась с 16,1 до 22,1 тысячи. Самая дорогая позиция в списке — заднее крыло, которое в среднем стоит 33,9 тысячи рублей (плюс 8,5%). Стоимость боковых зеркал и капотов практически не изменилась.
- Агентство обнаружило и запчасти, стоимость которых уменьшилась. Так, головная оптика подешевела на 15% (до 15,2 тысячи рублей за фару), решётка радиатора — на 9% (до 3,4 тысячи рублей), а стоимость переднего бампера упала с 10,1 до 9,6 тысячи.
Ремонт автомобилей по ОСАГО может подешеветь, если страховым компаниям и автосервисам разрешат использовать для него подержанные детали. Во Всероссийском союзе автостраховщиков рассчитывают к середине года составить список бывших в употреблении запчастей, которые можно будет применять безопасно. После этого страховщики планируют разработать соответствующие поправки к ряду законов.
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Фото на обложке: Журнал Авто.ру