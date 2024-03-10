Запчасти в России подорожали за месяц больше чем на 7 процентов

По итогам февраля 2024 года цены на оригинальные запчасти в России выросли в среднем на 7,2% по сравнению с январём. Такие данные приводит Национальное агентство промышленной информации. При этом отдельные позиции так называемой «страховой корзины» подорожали за месяц более чем в полтора раза.