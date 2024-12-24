Запчасти для мелкого ремонта подорожали в России на 18 процентов

По итогам декабря цены на детали для мелкого ремонта автомобилей и различные расходники выросли в России на 18% по сравнению с декабрём 2023 года, подсчитали в FitService. При этом суммарно за год средний показатель увеличился лишь на 10%. Основными причинами специалисты сети называют колебания курсов валют и рост расходов на логистику.
- Заметнее всего повысились цены на детали для тормозных и пневматических систем, а также на отдельные категории смазочных материалов. По некоторым позициям рост достиг 50%. Меньше всего увеличилась стоимость моторных масел.
- Стоимость запчастей напрямую зависит от курсов валют, поэтому в декабре фиксировался значительный скачок цен — он стал следствием ноябрьской ситуации на валютном рынке. Логистические услуги, по разным оценкам, за год подорожали на величину от 20 до 40%.
- При этом в целом итоги 2024 года на рынке запчастей специалисты сети оценивают оптимистично. Основные дистрибьюторы располагают закупленными по старым ценам складскими запасами, а ассортимент брендов в России заметно вырос, в том числе и в экономсегменте. Поэтому заметного роста цен на комплектующие по итогам года не ожидается.
В Российском союзе автостраховщиков ранее зафиксировали схожее подорожание, но лишь по запчастям для некоторых брендов. В частности, в последней редакции справочников РСА учтено 17-процентное подорожание комплектующих для BMW. Цены на детали для китайских автомобилей, наоборот, снижаются.
Когда последний раз были на автосервисе?
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Я тут работаю
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