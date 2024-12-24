Запчасти для мелкого ремонта подорожали в России на 18 процентов

По итогам декабря цены на детали для мелкого ремонта автомобилей и различные расходники выросли в России на 18% по сравнению с декабрём 2023 года, подсчитали в FitService. При этом суммарно за год средний показатель увеличился лишь на 10%. Основными причинами специалисты сети называют колебания курсов валют и рост расходов на логистику.