Запчасти подорожали на 15 процентов за полгода

Вырос и средний чек в автосервисах сети: клиенты покупают больше запчастей и тратят на них больше средств. На одного уникального автовладельца в 2025 году приходится на 5,4% запчастей в штуках больше, чем в 2024-м. То есть в каждом среднем чеке теперь 7,2 запчасти, а в прошлом году средний показатель был 6,8 детали на каждого клиента.