Запчасти подорожали на 15 процентов за полгода

О подорожании популярных расходников и запчастей для мелкого ремонта рассказали аналитики международной сети автосервисов Fit Service. Они изучили динамику цен за январь — июль текущего года и пришли к выводу, что стоимость выросла на 15 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Однако произошло это более плавно и менее ощутимо для автовладельцев.
- В числе самых востребованных запчастей эксперты перечисляют моторные масла, фреон и другие технические жидкости (смазки для тормозных механизмов, жидкость тормозная, антифриз). На втором месте по популярности — масляный фильтр, лампы, свечи зажигания, салонный фильтр, материалы для слесарных работ (например, шайба уплотнительная пробки масляного поддона), а также стойка стабилизатора. Объёмы продаж по большинству перечисленных запчастей и расходников пошли вверх в 2025 году.
- Вырос и средний чек в автосервисах сети: клиенты покупают больше запчастей и тратят на них больше средств. На одного уникального автовладельца в 2025 году приходится на 5,4% запчастей в штуках больше, чем в 2024-м. То есть в каждом среднем чеке теперь 7,2 запчасти, а в прошлом году средний показатель был 6,8 детали на каждого клиента.
- Изменился и характер обращений в сервисные центры. Если раньше автомобилисты приезжали обычно за стандартным техобслуживанием, то в первой половине текущего года зафиксировали больше специфического ремонта. Эксперты связывают это со старением автопарка в стране: самая большая группа машин — уже старше 15 лет.
В середине июня Российский союз автостраховщиков выпустил новую редакцию справочников цен на запчасти, данные из которых учитываются при расчёте компенсаций по ОСАГО. По сравнению со справочниками трёхмесячной давности цены на запчасти в новой редакции в среднем увеличились на 1,9%, а у некоторых брендов, включая китайские, наблюдается тенденция к снижению стоимости.
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Фото на обложке: Fit Service