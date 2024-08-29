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Замена Камри? Или всё-таки Мазде? Подробный обзор Geely Preface

Каким получился самый солидный седан Geely на российском рынке
Видео
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Эта модель российскому рынку неплохо известна, потому что некоторое время седаны Geely Preface привозили к нам по параллельному импорту. Но теперь четырёхдверка добралась до РФ официально. Что же она собой представляет? Как едет? И какие недостатки у модели нашлись сразу же? Отвечаем на главные вопросы в подробном видеообзоре.

Обзор Geely Preface можно посмотреть и в VK!

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Как вам Geely Preface?

Понравился. Достойный автомобиль
Неплохо, но есть варианты интереснее
Нет. Камри, К5 и Мазда лучше
Седаны вообще не интересуют
#Подробнее некуда#Geely#Geely Preface
Комментарии
Комментарии1
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29 августа 2024
Может зальёте видео на другой ресурс?))
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