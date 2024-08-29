Замена Камри? Или всё-таки Мазде? Подробный обзор Geely Preface

Эта модель российскому рынку неплохо известна, потому что некоторое время седаны Geely Preface привозили к нам по параллельному импорту. Но теперь четырёхдверка добралась до РФ официально. Что же она собой представляет? Как едет? И какие недостатки у модели нашлись сразу же? Отвечаем на главные вопросы в подробном видеообзоре.
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Как вам Geely Preface?
Понравился. Достойный автомобиль
Неплохо, но есть варианты интереснее
Нет. Камри, К5 и Мазда лучше
Седаны вообще не интересуют