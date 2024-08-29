Замена Камри? Или всё-таки Мазде? Подробный обзор Geely Preface

Эта модель российскому рынку неплохо известна, потому что некоторое время седаны Geely Preface привозили к нам по параллельному импорту. Но теперь четырёхдверка добралась до РФ официально. Что же она собой представляет? Как едет? И какие недостатки у модели нашлись сразу же? Отвечаем на главные вопросы в подробном видеообзоре.