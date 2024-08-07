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Замена Toyota Camry от Geely для России: официальные цены

Российский офис марки Geely озвучил цены на новый седан для рынка РФ — четырёхдверку Preface, которая должна стать альтернативой моделям наподобие Toyota Camry. Седан будет продаваться в нашей стране с единственным силовым агрегатом, но в двух комплектациях по цене 2 999 990 и 3 217 990 рублей, то есть Preface оказался почти на миллион дороже уже известной четырёхдверки Geely Emgrand. Дата старта продаж пока не называется.
Новости

Российский офис марки Geely озвучил цены на новый седан для рынка РФ — четырёхдверку Preface, которая должна стать альтернативой моделям наподобие Toyota Camry. Седан будет продаваться в нашей стране с единственным силовым агрегатом, но в двух комплектациях по цене 2 999 990 и 3 217 990 рублей, то есть Preface оказался почти на миллион дороже уже известной четырёхдверки Geely Emgrand. Дата старта продаж пока не называется.

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  • Preface базируется на платформе совместной разработки Geely и Volvo с полностью независимой подвеской и в России будет оснащаться только двухлитровым турбомотором. Развивает он 200 л.с. и 325 Нм и работает с семиступенчатым «роботом».
  • В базовую комплектацию Luxury войдут, к примеру, светодиодная оптика, 17-дюймовые колёса и экокожа в салоне, двухзонный климат-контроль и электрорегулировки водительского кресла. Медиасистему сопроводят 12,3-дюймовым центральным экраном, камерами кругового обзора и 8 динамиками, приборная панель получит диагональ 10,2 дюйма. Кроме того, предусмотрены шесть подушек, парктроники спереди и сзади и система бесключевого доступа.
  • Версия Flagship будет отличаться более крупными 18-дюймовыми дисками, вентиляцией передних кресел и электрорегулировками пассажирского сиденья, а количество динамиков вырастет до 12. У такого Preface также будут адаптивный круиз-контроль, система контроля рядности, функция распознавания дорожных знаков и «умный» дальний свет.
  • Toyota Camry нового поколения поступает на российский рынок неофициальными путями из Китая и стоит на 1,6–2,8 миллиона рублей дороже, чем Geely Preface. Согласно исследованию Журнала Авто.ру, просят за седан в зависимости от комплектации и силовой установки от 4,6 до 6 миллионов рублей. Вместе с тем представленные официально на российском рынке китайские конкуренты Preface обойдутся немного дешевле: так, Chery Arrizo 8 стоит от 2 850 000 до 3 050 000 рублей, Dongfeng Aeolus Shine Max от 2 199 000 до 2 990 000 рублей, Changan Lamore 2 589 900 рублей. Все цены приведены без учёта маркетинговых акций.

Силовой агрегат для Preface позаимствовали у другой доступной в России модели Geely — кроссовера Atlas. В середине июня стартовали продажи его полноприводной версии, которая отличается также восьмиступенчатым «автоматом» вместо «робота» в трансмиссии. Доплата за полный привод составила 200 тысяч рублей.

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Сгодится на замену Camry?

А что, вполне — выглядит солидно и комплектация богатая
Посмотрим, как себя поведёт
Нет, обычный «китаец»

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#Geely#Geely Preface#Сделано в Китае
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