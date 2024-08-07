Российский офис марки Geely озвучил цены на новый седан для рынка РФ — четырёхдверку Preface, которая должна стать альтернативой моделям наподобие Toyota Camry. Седан будет продаваться в нашей стране с единственным силовым агрегатом, но в двух комплектациях по цене 2 999 990 и 3 217 990 рублей, то есть Preface оказался почти на миллион дороже уже известной четырёхдверки Geely Emgrand. Дата старта продаж пока не называется.
- Preface базируется на платформе совместной разработки Geely и Volvo с полностью независимой подвеской и в России будет оснащаться только двухлитровым турбомотором. Развивает он 200 л.с. и 325 Нм и работает с семиступенчатым «роботом».
- В базовую комплектацию Luxury войдут, к примеру, светодиодная оптика, 17-дюймовые колёса и экокожа в салоне, двухзонный климат-контроль и электрорегулировки водительского кресла. Медиасистему сопроводят 12,3-дюймовым центральным экраном, камерами кругового обзора и 8 динамиками, приборная панель получит диагональ 10,2 дюйма. Кроме того, предусмотрены шесть подушек, парктроники спереди и сзади и система бесключевого доступа.
- Версия Flagship будет отличаться более крупными 18-дюймовыми дисками, вентиляцией передних кресел и электрорегулировками пассажирского сиденья, а количество динамиков вырастет до 12. У такого Preface также будут адаптивный круиз-контроль, система контроля рядности, функция распознавания дорожных знаков и «умный» дальний свет.
- Toyota Camry нового поколения поступает на российский рынок неофициальными путями из Китая и стоит на 1,6–2,8 миллиона рублей дороже, чем Geely Preface. Согласно исследованию Журнала Авто.ру, просят за седан в зависимости от комплектации и силовой установки от 4,6 до 6 миллионов рублей. Вместе с тем представленные официально на российском рынке китайские конкуренты Preface обойдутся немного дешевле: так, Chery Arrizo 8 стоит от 2 850 000 до 3 050 000 рублей, Dongfeng Aeolus Shine Max — от 2 199 000 до 2 990 000 рублей, Changan Lamore — 2 589 900 рублей. Все цены приведены без учёта маркетинговых акций.
Силовой агрегат для Preface позаимствовали у другой доступной в России модели Geely — кроссовера Atlas. В середине июня стартовали продажи его полноприводной версии, которая отличается также восьмиступенчатым «автоматом» вместо «робота» в трансмиссии. Доплата за полный привод составила 200 тысяч рублей.
Подождите
Объявления загружаются
Сгодится на замену Camry?
Подождите
Новости загружаются