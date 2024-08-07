Замена Toyota Camry от Geely для России: официальные цены

Российский офис марки Geely озвучил цены на новый седан для рынка РФ — четырёхдверку Preface, которая должна стать альтернативой моделям наподобие Toyota Camry. Седан будет продаваться в нашей стране с единственным силовым агрегатом, но в двух комплектациях по цене 2 999 990 и 3 217 990 рублей, то есть Preface оказался почти на миллион дороже уже известной четырёхдверки Geely Emgrand. Дата старта продаж пока не называется.