Если утеряны оригинальные документы, можно попробовать обратиться к производителю. Возможно, вам предоставят дубликат паспорта конкретного двигателя. Другой вариант — заказать экспертизу мотора для постановки на учёт. Провести её можно в специализированных центрах.

Эта процедура представляет собой комплексную диагностику двигателя, которая устанавливает его безопасность и технические характеристики. По итогам будет выдано заключение о том, что это за агрегат. Если экспертиза покажет, что новый двигатель аналогичен предыдущему, то отдельно регистрировать его будет не нужно.

Если же выяснится, что двигатель отличается по характеристикам или его модель установить невозможно, то остаётся только вариант с экспертизой, которая покажет, что двигатель в принципе исправен и безопасен. А уже с ней можно попробовать узаконить внесение изменений в конструкцию через лабораторию. Если всё это не даст результата, то останется только приобрести новый двигатель с нужными документами.