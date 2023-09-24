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Поставил мотор без номера: как его узаконить? Отвечает юрист

Как быть, если у двигателя нет номера
Разбор
11

Мы уже писали о том, что номер двигателя не обязательно вносить в ПТС. Более того, агрегат вообще может не иметь документов! Но что делать, если на машину поставили неномерной агрегат, на который не было никаких бумаг, а ГИБДД требует подтвердить соответствие мотора конкретной версии модели? Отвечает юрист.

«Двигатель заменили на такой же, но безномерной. Документы на него утеряны, а МРЭО требует доказательств, что ДВС той же модели, что и раньше. С чего начать?»

Юлия Цветкова

Юрист, автор книги «В очереди за правосудием»

Если утеряны оригинальные документы, можно попробовать обратиться к производителю. Возможно, вам предоставят дубликат паспорта конкретного двигателя. Другой вариант — заказать экспертизу мотора для постановки на учёт. Провести её можно в специализированных центрах.

Эта процедура представляет собой комплексную диагностику двигателя, которая устанавливает его безопасность и технические характеристики. По итогам будет выдано заключение о том, что это за агрегат. Если экспертиза покажет, что новый двигатель аналогичен предыдущему, то отдельно регистрировать его будет не нужно.

Если же выяснится, что двигатель отличается по характеристикам или его модель установить невозможно, то остаётся только вариант с экспертизой, которая покажет, что двигатель в принципе исправен и безопасен. А уже с ней можно попробовать узаконить внесение изменений в конструкцию через лабораторию. Если всё это не даст результата, то останется только приобрести новый двигатель с нужными документами.

Иллюстрация на обложке: Семён Митченко

Стали бы возиться с экспертизами?

Да, это самый дешёвый путь
Только если мотор точно такой же
Нет, проще купить новый двигатель
#Законы и штрафы#Разбираемся с юристом
Комментарии
Комментарии11
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24 сентября 2023
Отмена отметки о номере и модели двигателя большая ошибка! Все перечисленные автором телодвижения по постановке на учёт неизвестного мотора затянутся на годы и будут стоить дороже автомобиля...
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2
17 августа 2025
Юрий Шальнов, это очередная глупость чиновников, двигатель это запчасть, у которой сейчас довольно ограниченный срок службы. А все эти проволочки созданные нашими крючкотворами чиновниками только создают различные препоны и порождают коррупцию.
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9
13 февраля 2025
Юрий Шальнов , китайские заводы продают двигатели на европейские авто без номеров , и мне отказали в регистрации авто при наличии документов о приобретении двигателя , с формулировкой надо было покупать у официалов номерной, а можете подсказать где найти этих официалов в России в 2025 году , авто не китаец.
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2
28 апреля 2025
Оранжевый седан, подскажите, решилась ли ваша проблема ? Столкнулся с аналогичной
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10 июня 2025
Оранжевый седан, площадка под номер на блоке есть?
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27 января 2026
Владислав З., Здравствуйте. Как решился Ваш вопрос с регистрацией? Установили новый двигатель, привезли из Китая, безномерной. Были в ГИБДД просят номер, не знаем, где брать. Продавец дал только кассовый чек и договор купли-продажи. Что делать в такой ситуации?
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1 февраля 2026
Владислав З., так получилось оформить или нет , уменя такая же беда
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29 мая 2025
На змз 406, вообще нету номера. Есть бирка модификации двигателя на кузове.
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20 июня 2025
А у камаза что нибудь отечественное осталось?
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21 июня 2025
На моей деу Нексии проверили только вин под сиденьем. А до ребят на отечественных авто домогаются... Разбег в 2 лошади,-и привет...
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2 августа 2025
Интересно как в штатах с этим , у нас понятно что всё делается чтобы удушить и производителя и покупателя .
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