Двигатель — сердце автомобиля, но иногда и оно, к сожалению, может отказать. Да, поломка неприятная, но нет ничего невозможного в установке нового силового агрегата и его регистрации. Об этом мы уже писали, а теперь давайте подробнее остановимся на важном атрибуте мотора — серийном номере.
Как найти номер двигателя
VIN-код и номер двигателя — это не одно и то же. Единого стандарта для расположения моторной маркировки нет, каждый производитель волен «клеймить» двигатель там, где считает нужным. Кстати, количество символов и использование в номере букв или цифр тоже не регламентированы, в отличие от VIN-кода. Чаще всего номер расположен на блоке цилиндров как самой главной детали мотора. У современных агрегатов разглядеть его непросто — перед тем, как приступать к поискам номера, стоит свериться с технической документацией. Следует помнить, что расположение маркировки может отличаться не только у разных автомобильных марок, но и внутри модельного ряда одного производителя. Кроме того, маркировка мотора может дублироваться, чтобы её было проще найти и прочитать.
Другие места, где может находиться номер двигателя автомобиля:
- на впускном коллекторе;
- под масляным щупом или фильтром;
- около шкива генератора;
- на кожухе ГРМ;
- на стыке мотора и коробки передач;
- на клапанной крышке.
У некоторых моделей Land Cruiser номер мотора может быть выбит на колёсной арке, но это редкое исключение.
Зачем нужен номер двигателя
Сейчас при постановке машины на учёт инспекторы Госавтоинспекции не обязаны сверять номер двигателя. Пункт 19 Правил государственной регистрации ТС говорит только о сверке VIN и проверке соответствия конструкции автомобиля предоставленным документам. Если силовой агрегат вашей машины никогда не демонтировался, проверять маркировку, скорее всего, не станут.
В СТС номер двигателя сейчас не вносят, а вот в ПТС он всё ещё фигурирует. Но с распространением электронных паспортов транспортных средств эти данные будут ещё реже попадаться вам на глаза.
Возникает вопрос: а зачем тогда вообще двигателю сегодня нужен индивидуальный номер, если остальные агрегаты в большинстве случаев обходятся без него? Основных назначений маркировки два.
- Сервисное обслуживание. В номере двигателя может быть зашифрована информация по нему. У моторов тоже бывают версии и различия в комплектации, которые можно идентифицировать по набору символов. Так номер помогает не только определить, например, паспортную мощность агрегата, но и подобрать запасные части, которые точно ему подойдут.
- Идентификация. Индивидуальный номер позволяет отследить «жизненный путь» мотора. При первой регистрации автомобиля в базы ГАИ попадают и VIN, и номер двигателя, так что технически они оказываются связанными. Это становится особо ценно в случае кражи автомобиля. Когда владелец подаёт заявление об угоне, то помимо «особых примет» в розыскные базы попадёт и номер двигателя.
Часто угнанный транспорт разбирают на запчасти, и тогда мотор рано или поздно «всплывёт» при регистрации автомобиля, на который его установят. Если сотрудник ГАИ заметит следы демонтажа силового агрегата или просто на всякий случай сверит его номер с документами, то в итоге он обязательно «пробьёт» мотор на предмет нахождения в розыске.
Бывают и обратные случаи: машину угоняют для перепродажи, изменяют её основную маркировку (VIN), а вот номер двигателя оставляют нетронутым. Эксперты могут обнаружить, что VIN поддельный, но узнать, каким он был изначально, уже не получится. Зато по номеру мотора автомобиль всё-таки можно идентифицировать и в итоге вернуть законному владельцу.
Что будет, если номер нельзя прочитать
Двигатель может лишиться номера не только по умыслу злоумышленников. Чаще маркировка становится нечитаемой под действием окружающей среды, вызывающей коррозию — такое бывает у автомобилей, которые ездят по бездорожью и сильно пересечённой местности, или из-за ДТП. Тогда уголовная ответственность автовладельцу не грозит, но проблемы с регистрацией автомобиля всё равно будут — поэтому стоит заранее защитить место, где выбит номер, от внешних воздействий. Сотрудник ГАИ, который совершает регистрационные действия, при нечитаемости номера сам не вправе делать выводы о причинах этого — поэтому он, скорее всего, направит автомобиль на криминалистическую экспертизу. Но, если двигатель был заменён на другой (без или с нарушенной маркировкой) владельцем машины, то чаще всего достаточно будет предъявить документы на новый мотор.
Для справки: у старых автомобилей номер двигателя может отсутствовать с завода. В этом случае машину тоже отправляют на экспертизу.
Где проводят экспертизу номера
Её можно пройти бесплатно в региональном центре, прикреплённом к регистрационному отделу ГАИ. Процесс часто небыстрый — на экспертизу бывает очередь из машин. Чтобы сократить время ожидания, можно обратиться в коммерческую организацию, заключение которой будет стоить несколько тысяч рублей. Но в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», экспертиза в данной сфере не подлежит обязательному лицензированию, так что к выбору эксперта нужно отнестись очень внимательно. Ведь от его квалифицированного заключения во многом зависит дальнейшая судьба автомобиля.
Алгоритм действий при назначении экспертизы следующий:
- ГАИ даёт направление на прохождение экспертизы. В нём будет указано место проведения исследований.
- Если вы согласны на прохождение государственной экспертизы, следует поехать в экспертную организацию и записаться на исследование.
- Если хотите пройти экспертизу в коммерческой организации, нужно сообщить о своём желании в ГАИ и получить соответствующее направление.
- Лучше попросить у инспектора доверенность на личное получение результатов экспертизы. При отсутствии такой доверенности заключение не отдадут вам в руки и направят в МРЭО почтой.
- До назначенной даты исследования автомобиль может остаться на стоянке ГАИ или же его отдадут вам на ответственное хранение. При этом передвигаться на машине запрещено, регистрационные действия в отношении неё не производятся.
- В назначенный день и время автомобиль доставляется к месту проведения экспертизы. Эксперты выполняют исследования и готовят заключение.
- С результатами экспертизы нужно вновь посетить МРЭО. Если в ходе неё установлено, что номер не был изменён или уничтожен намеренно (перебит/спилен), сотрудник ГАИ подготовит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
- С постановлением нужно отправиться в прокуратуру, дать письменные объяснения и оставить документы на рассмотрение.
- После рассмотрения всех материалов дела прокуратура вынесет решение. И если состава преступления действительно нет, вам отдадут утверждённое постановление с отказом в возбуждении уголовного дела.
- С этим документом можно возвращаться в ГАИ и регистрировать автомобиль.
- Если же эксперт установит, что номер изменён или уничтожен намеренно, инспектор Госавтоинспекции подготовит соответствующее постановление и материалы будут переданы в прокуратуру.
- Дальнейшее развитие событий зависит от того, какие оперативные действия будут предприняты МВД. В лучшем случае у вас изымут двигатель как вещественное доказательство, а в худшем — вы можете стать фигурантом уголовного дела.
Как проходит экспертиза
Процедура проходит в несколько этапов. Сначала обеспечивается доступ к осматриваемому элементу, для этого часть деталей на моторе может быть демонтирована. Затем исследуемую панель осматривают и, если маркировка действительно не читается или есть основания полагать, что она подвергалась изменению/уничтожению (неоригинальные шрифты, следы вторичной окраски, вмятины, следы ремонтных работ в непосредственной близости от номера и пр.), то поверхность могут подвергнуть механической и химической обработке (эксперт счистит краску и верхний слой металла, обработает поверхность реагентами). Это необходимо для установления изначального номера элемента.
Весь процесс снимают и фотографии прикладываются к отчёту. По окончании экспертизы все демонтированные элементы устанавливаются обратно и эксперты готовят заключение по итогу проделанной работы.
Как видите, весь процесс достаточно затратный и длительный, на прохождение всех инстанций может потребоваться несколько месяцев. А если по результатам экспертизы номер окажется «перебитым», всё рискует закончиться уголовным делом. Поэтому стоит внимательно проверить не только VIN, но и номер двигателя перед покупкой автомобиля. Если номер приглянувшейся машины невозможно прочитать из-за коррозии или он в целом выглядит подозрительно — от такой сделки лучше отказаться.
Почему важно сохранять номер на двигателе
Раньше ответ на этот вопрос был максимально простым: потому что его контролировали. Любой инспектор ГАИ мог прямо на дороге сверить номер, выбитый на агрегате, с тем, что указан в техпаспорте. Но в Приказе № 950 от 21 декабря 2019 года «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления государственной услуги по регистрации транспортных средств» привычный термин «номерной агрегат» уже не фигурирует. Зато есть понятие «основные компоненты транспортного средства», к которым относятся только кузов, кабина и рама. Нет номера и в списке обязательных регистрационных данных транспортного средства. Так что формально двигатель можно отнести к обычным запчастям.
Однако, несмотря на «понижение» статуса ДВС, любое вмешательство в его маркировку по-прежнему карается законом. Причём за такие действия грозит даже не административная, а уголовная ответственность по статье 326 УК РФ. Подделка или уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, а также подделка государственного регистрационного знака транспортного средства предусматривают штраф, общественные работы или до двух лет лишения свободы.
Кроме этого, знание номера мотора упрощает подбор запчастей в случае ремонта. Во многих автомагазинах есть эта функция, также ей пользуются сотрудники СТО при заказе нужных деталей в онлайн-каталогах.
Стоит ли покупать машину, у которой заменён мотор
Из того, что написано выше, уже понятно: покупка автомобиля с «неродным» двигателем несёт в себе определённые риски. Но их серьёзность и последствия зависят от конкретного экземпляра. Давайте рассмотрим несколько типичных ситуаций.
1. Факт замены двигателя не отражён в ПТС
Скорее всего, это означает, что вы — первый покупатель автомобиля после замены на нём силового агрегата. И вопросы у сотрудников ГАИ по поводу «неродного» мотора возникнут именно к вам, при перерегистрации машины на ваше имя.
Поэтому ещё перед покупкой нужно разобраться, какой двигатель изначально был установлен на машине — «пробить» её комплектацию с завода можно по VIN-номеру. Ведь в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств», относительно «безболезненно» можно заменить силовой агрегат только на аналогичный. Если модели снятого и установленного на его место двигателя отличаются, за разрешением на замену придётся походить по инстанциям. И официально передвигаться по дорогам общего пользования вы сможете нескоро.
Вне зависимости от того, какой именно двигатель установлен на машине на момент покупки, нужно проверить его происхождение. Для этого у продавца машины берут и документы, подтверждающие покупку запасного мотора. У него должны сохраниться договор купли-продажи, акт приёма-передачи, товарный чек или накладная, которые подтвердят, что двигатель был приобретён на законных основаниях. Или документы с таможни, если агрегат контрактный и был ввезён из-за границы. Отсутствие комплекта документов на ДВС — серьёзный повод насторожиться.
Такой двигатель может числиться «в угоне» или в залоге. Если факт залога на этапе покупки машины можно проверить хотя бы теоретически, то уголовное прошлое агрегата останется для вас загадкой вплоть до момента регистрации в ГАИ. К сожалению, все базы, по которым можно проверить ДВС на «криминал», — закрытые.
И даже если регистрация автомобиля прошла успешно, а номер двигателя не вызвал вопросов — это не гарантия, что и дальше всё будет гладко. Мотор может оказаться с угнанной машины, данные о которой «всплывут» в розыскных базах уже после получения вами госномеров. В таком случае всё зависит от хода следствия, но крайне вероятно, что ваша машина отправится на штрафстоянку и забрать её оттуда можно будет в лучшем случае «бессердечной».
Наконец, могут возникнуть и проблемы с надёжностью, если двигатель на замену — с пробегом и, тем более, после аварии. Также придётся отдельно проверять качество установки мотора на штатное место.
2. Замена двигателя уже зафиксирована в ПТС
Если машина успела сменить хотя бы одного собственника после замены мотора или сам двигатель оформлялся как внесение изменений в конструкцию, то в ПТС будет отметка о изменении номера двигателя. Это означает, что сам факт замены вполне легален и установленный мотор машине подходит.
При этом все риски, связанные с «криминалом» и состоянием агрегата, такие же, как при покупке машины без отметки в ПТС — особенно если двигатель поменяли незадолго перед этим. Поэтому всё равно стоит попросить у продавца комплект документов на двигатель и работы по его установке.
3. Номер двигателя в ПТС отсутствует
На некоторые старые силовые агрегаты вообще не наносили маркировку. В этом случае в ПТС вполне законно в соответствующее поле будет вписано слово «отсутствует» или «б/н». Но бывает и так, что по факту номер на двигателе присутствует, однако в паспорте не отражён. Это может случиться по недосмотру сотрудников ГАИ или при замене оригинального мотора «номерным». В любом случае стоит посетить МРЭО и внести информацию в документы. В случае с родным агрегатом при внесении изменений в ПТС ограничатся его осмотром, а контрактный двигатель проверят по розыскным базам. Если у вас есть документы, подтверждающие его покупку, лучше тоже захватить их с собой.
В общем, «неродной» мотор может осложнить жизнь автовладельцу. Но и однозначно отказываться от приобретения автомобиля по причине замены ДВС всё же не стоит. Если двигатель покупался новым или на него и работы по установке есть все документы, а техническое состояние не вызывает вопросов, то такую машину можно рассматривать к покупке.
Итак, совсем коротко
- Номер двигателя нужен для проведения сервисных работ и идентификации автомобиля. Как правило, он наносится на блок цилиндров — точное место расположения можно найти в технической документации.
- Изменение или уничтожение номера двигателя — уголовное преступление.
- При покупке машины с заменённым двигателем нужно внимательно изучить все документы на новый силовой агрегат. Если история двигателя «чистая», то проблем не возникнет.
- ДВС может не иметь номера с завода, тогда в ПТС будет соответствующая запись. Если номер у двигателя всё же есть, но не внесён в ПТС, это нужно сделать в МРЭО.
- Если номер двигателя не совпадает с номером в ПТС, изменения можно внести при следующем регистрационном действии. При этом в ГАИ проверят, что агрегат не сняли с угнанной машины.
- Экспертизу номера двигателя проводят в случае, если есть подозрения на изменение или уничтожение номера, по направлению из ГАИ. Результаты экспертизы направляются в ГАИ для дальнейшего рассмотрения и оформления постановления.