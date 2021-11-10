Из того, что написано выше, уже понятно: покупка автомобиля с «неродным» двигателем несёт в себе определённые риски. Но их серьёзность и последствия зависят от конкретного экземпляра. Давайте рассмотрим несколько типичных ситуаций.

1. Факт замены двигателя не отражён в ПТС

Скорее всего, это означает, что вы — первый покупатель автомобиля после замены на нём силового агрегата. И вопросы у сотрудников ГАИ по поводу «неродного» мотора возникнут именно к вам, при перерегистрации машины на ваше имя.

Поэтому ещё перед покупкой нужно разобраться, какой двигатель изначально был установлен на машине — «пробить» её комплектацию с завода можно по VIN-номеру. Ведь в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств», относительно «безболезненно» можно заменить силовой агрегат только на аналогичный. Если модели снятого и установленного на его место двигателя отличаются, за разрешением на замену придётся походить по инстанциям. И официально передвигаться по дорогам общего пользования вы сможете нескоро.

Вне зависимости от того, какой именно двигатель установлен на машине на момент покупки, нужно проверить его происхождение. Для этого у продавца машины берут и документы, подтверждающие покупку запасного мотора. У него должны сохраниться договор купли-продажи, акт приёма-передачи, товарный чек или накладная, которые подтвердят, что двигатель был приобретён на законных основаниях. Или документы с таможни, если агрегат контрактный и был ввезён из-за границы. Отсутствие комплекта документов на ДВС — серьёзный повод насторожиться.

Такой двигатель может числиться «в угоне» или в залоге. Если факт залога на этапе покупки машины можно проверить хотя бы теоретически, то уголовное прошлое агрегата останется для вас загадкой вплоть до момента регистрации в ГАИ. К сожалению, все базы, по которым можно проверить ДВС на «криминал», — закрытые.

И даже если регистрация автомобиля прошла успешно, а номер двигателя не вызвал вопросов — это не гарантия, что и дальше всё будет гладко. Мотор может оказаться с угнанной машины, данные о которой «всплывут» в розыскных базах уже после получения вами госномеров. В таком случае всё зависит от хода следствия, но крайне вероятно, что ваша машина отправится на штрафстоянку и забрать её оттуда можно будет в лучшем случае «бессердечной».

Наконец, могут возникнуть и проблемы с надёжностью, если двигатель на замену — с пробегом и, тем более, после аварии. Также придётся отдельно проверять качество установки мотора на штатное место.

2. Замена двигателя уже зафиксирована в ПТС

Если машина успела сменить хотя бы одного собственника после замены мотора или сам двигатель оформлялся как внесение изменений в конструкцию, то в ПТС будет отметка о изменении номера двигателя. Это означает, что сам факт замены вполне легален и установленный мотор машине подходит.

При этом все риски, связанные с «криминалом» и состоянием агрегата, такие же, как при покупке машины без отметки в ПТС — особенно если двигатель поменяли незадолго перед этим. Поэтому всё равно стоит попросить у продавца комплект документов на двигатель и работы по его установке.

3. Номер двигателя в ПТС отсутствует

На некоторые старые силовые агрегаты вообще не наносили маркировку. В этом случае в ПТС вполне законно в соответствующее поле будет вписано слово «отсутствует» или «б/н». Но бывает и так, что по факту номер на двигателе присутствует, однако в паспорте не отражён. Это может случиться по недосмотру сотрудников ГАИ или при замене оригинального мотора «номерным». В любом случае стоит посетить МРЭО и внести информацию в документы. В случае с родным агрегатом при внесении изменений в ПТС ограничатся его осмотром, а контрактный двигатель проверят по розыскным базам. Если у вас есть документы, подтверждающие его покупку, лучше тоже захватить их с собой.

В общем, «неродной» мотор может осложнить жизнь автовладельцу. Но и однозначно отказываться от приобретения автомобиля по причине замены ДВС всё же не стоит. Если двигатель покупался новым или на него и работы по установке есть все документы, а техническое состояние не вызывает вопросов, то такую машину можно рассматривать к покупке.