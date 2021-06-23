Законопроект о штрафе за плюс 10 км/ч отозвали из Госдумы

Внесённый 17 июня на рассмотрение Госдумы законопроект о возобновлении штрафа за превышение максимальной скорости на 10 км﻿/﻿ч отозван его автором. Издание «КоммерсантЪ» связывает это с отрицательным отзывом, который опубликовал в своём телеграм-канале спикер Вячеслав Володин.

Законопроект был подготовлен депутатом Родионом Букачаковым, который предлагал штрафовать водителей за превышение скоростных лимитов на 10–20 км﻿/﻿ч на 500 рублей. Вячеслав Володин назвал инициативу «непроработанной» и отметил, что она несёт в себе «увеличение коррупции». Кроме того, по словам спикера, большинство депутатов Госдумы относится к таким инициативам негативно.

«В ситуации, когда и так много тревог и напряжения в обществе, лучше не предлагать темы, которые под собой не имеют оснований для поддержки», — говорится в сообщении телеграм-канала Володина.

Штраф за превышение на 10 км/ч был отменён в 2013 году, хотя оно до сих пор официально считается нарушением. В начале мая нынешнего года в правительстве обсуждалась возможность возврата к прежнему «нештрафуемому порогу» в городской черте. МВД и Минтранс должны выступить со своими позициями по этому вопросу до 1 августа.