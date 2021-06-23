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Законопроект о штрафе за плюс 10 км/ч отозвали из Госдумы

Внесённый 17 июня на рассмотрение Госдумы законопроект о возобновлении штрафа за превышение максимальной скорости на 10 км/ч отозван его автором
Новости
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Внесённый 17 июня на рассмотрение Госдумы законопроект о возобновлении штрафа за превышение максимальной скорости на 10 км﻿/﻿ч отозван его автором. Издание «КоммерсантЪ» связывает это с отрицательным отзывом, который опубликовал в своём телеграм-канале спикер Вячеслав Володин.

  • Законопроект был подготовлен депутатом Родионом Букачаковым, который предлагал штрафовать водителей за превышение скоростных лимитов на 10–20 км﻿/﻿ч на 500 рублей. Вячеслав Володин назвал инициативу «непроработанной» и отметил, что она несёт в себе «увеличение коррупции». Кроме того, по словам спикера, большинство депутатов Госдумы относится к таким инициативам негативно.
  • «В ситуации, когда и так много тревог и напряжения в обществе, лучше не предлагать темы, которые под собой не имеют оснований для поддержки», — говорится в сообщении телеграм-канала Володина.
  • Штраф за превышение на 10 км/ч был отменён в 2013 году, хотя оно до сих пор официально считается нарушением. В начале мая нынешнего года в правительстве обсуждалась возможность возврата к прежнему «нештрафуемому порогу» в городской черте. МВД и Минтранс должны выступить со своими позициями по этому вопросу до 1 августа.

Как считаете, стоило бы поддержать возврат штрафа за 10 км/ч?

Да, иначе этих гонщиков не переучить
Нет, будет слишком много ошибок

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#Законы и штрафы
Комментарии
Комментарии2
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23 июня 2021
Аххах )) перед выборами просто боятся
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28 июня 2021
10 км/ч ездить? Ахахахаххах
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