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Законопроект о штрафе за превышение на 10 км/ч внесён в Госдуму

В Госдуму внесён законопроект, которым предлагается ввести ответственность за превышение установленной максимальной скорости на величину от 10 до 20 км/ч
Новости
69

В Госдуму внесён законопроект, которым предлагается ввести ответ­ственность за превышение установленной максимальной скорости на величину от 10 до 20 км﻿/﻿ч — то есть вернуть отменённый ещё в 2013 году «нештрафуемый порог» в 10 км﻿/﻿ч. Проект зарегистрирован, но «Российская газета» пишет, что по формальным причинам он даже не дойдёт до рассмотрения.

  • Автором законопроекта стал депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Родион Букачаков. Самим проектом предлагается внести поправки в статью 12.9 КоАП (она устанавливает ответ­ственность за превышение максимальной скорости), дополнив её ещё одним штрафом — за превышение скорости «на величину более 10, но не более 20 километров в час». Размер штрафа Букачаков предлагает установить в 500 рублей.
  • Депутат утверждает, что нынешний «нештрафуемый порог» в 20 км﻿/﻿ч позволяет водителям двигаться с серьёзным превышением максимальной скорости, что приводит к ДТП с погибшими и ранеными.
  • В пояснительной записке к документу приводятся и статистиче­ские данные. При этом использованная в качестве аргумента статистика заканчивается первой половиной 2018 года, а сами цифры демонстрируют противоположную тенденцию, то есть снижение количества пострадавших. К примеру, в законопроекте указывается, что в 2016 году в 4,5 тысячах аварий, произошедших по причине превышения скорости, погибло 1014 и было ранено 6004 человека, а в 2017‑м таких ДТП произошло уже 3,8 тысячи с 813 погибшими и 4989 ранеными.
  • «Необходимо отметить резкое увеличение с 2013 года зафиксированных дорожно-транспортных происшествий из‑за превышения установленной скорости движения, при тенденции снижения с 2014 года общего количества ДТП», — говорится в документе. Однако приведённая автором статистика демонстрирует скачок количества ДТП по этой причине только в период с 2013 по 2014 год с последующим плавным уменьшением.
  • В свою очередь, «Российская газета» уверяет, что законопроект в нынешнюю сессию Госдумы рассмотрен не будет. Законопроект, предусматривающий поправки в КоАП, должен вноситься на рассмотрение парламента уже имеющим отзыв правительства, однако в нынешнем пакете документов он отсутствует.

К обсуждению возврата нештрафуемого порога в 10 км/ч российские власти вернулись в мае по инициативе главы столичного дептранса Максима Ликсутова. Однако позже глава российской ГИБДД Михаил Черников заявил, что тот, кто предлагает снижение как «нештрафуемого порога», так и максимальной скорости в городах, думает не о безопасности дорожного движения, а о пополнении «доходной части с помощью тех штрафов, которые налагает автоматическая фото­­видеофиксация».

Как считаете, кто прав — депутат или ГИБДД?

Депутат: скорость надо ограничивать
ГИБДД: не нужны нам новые штрафы

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#Законы и штрафы
Комментарии
Комментарии69
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18 июня 2021
плохие дороги дороги и опасное вождение становятся причиной дтп, а не скорость как атковая
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1
18 июня 2021
Когда они нажрутся!!
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2
18 июня 2021
вот откуда берутся такие депутаты?
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1
18 июня 2021
современные автомобили достаточно надежны чтобы не допускать серьезных дтп при незначительном превышении скорости. Штрафы за превышение на 20+ км/ч эта мера, которой более чем достаточно. А то, что предлагает депутат - это дополнительный способ отбора денег у населения. Только в Москве более миллиона штрафов в день, умножьте хотя бы на 250 и все поймете... Куда еще больше денег?
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1
18 июня 2021
Надо культуру воспитывать тогда будет всё хорошо ну это не выгодно бюджет не пополниться
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18 июня 2021
Гнать таких депутатов в три шеи. Ничего конструктивного предложить не может, один пиар.
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5
18 июня 2021
Столько бабла вложено в камеры,надо отбивать,надо покупать недвижимость за рубежом,а камеры мало приносят,надо же понять господ чинуш.
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2
18 июня 2021
А &quot;временно&quot; введенный транспортный налог не хотят отменить, не? ЕдРо - пжив!
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18 июня 2021
Ничего толкового придумать ума не хватило,вот и ворошит старье,чтобы,, деятельность,, изобразить..,гнать таких нужно!
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1
18 июня 2021
вообще еврейскую россию (единая россия) надо вообще разогнать сделали себе зарплаты от 200 тыс. до 700 тыс.руб. и живут себе всласть ,а на пенсию в 10500р. пусть проживут вот от своей дурости и вводят дерьмовые законы. а слабо себе зарплаты сделать по 14000р. и принять такой закон.удавятся но не введут. мужики не голосуйте за ед , а то дальше будете жить в нищите.
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3
18 июня 2021
Правильно!!!
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19 июня 2021
Единая Россия это враги своему народу, они сами себя избирают для себя принимают Законы, тошнит от них.
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2
21 июня 2021
Покажем гнидам их&quot;рейтинг &quot; в сентябре!! Едро - в помойное ведро
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18 июня 2021
мне очень любопытно с какой скоростью ездит сам &quot;умный&quot; депутат от ЕР ???
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18 июня 2021
Не с какой. Его «членовоз» по разделительной с мигалкой несёт.
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1
19 июня 2021
Эти твари ядросы вогнали население в нищету
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18 июня 2021
Сами себе придумывающим создают работу, берут пример с В.В.
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18 июня 2021
Культура на дороге оставляет желать лучшего, в т.ч. и соблюдение скоростного режима. Я бы предложил прогрессивную шкалу по совокупности превышения с повышающими коэффициентами. Злостным нарушителям,например при количестве нарушений от 20, за год - ограничение права управления а/м и работами на благо общества на срок ….. и вот еще надо придумать как со вседозволенностью бороться… и не только на дорогах.
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18 июня 2021
Штрафы, штрафы, запреты. <br />Дарю идею депутатам. Отменить все действующие штрафы и оставить только три:<br />1. За то, что……<br />2. По тому, что…..<br />3. Из-за того, что….<br />Остальное будут дописывать проверявшие, как и суммы.
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1
18 июня 2021
волки сидят играют,ввели закон - быстренько по стране поменяли дорожные знаки,а это миллиарды потраченных наших денег,потом надоело,выковыривают из носа новую козявку,то бишь закон,чтобы овцы не дремали
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1
19 июня 2021
В шею таких депутатов!!!!!
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19 июня 2021
Чем придумывать всякую ахинею, лучше бы занялись качеством дорожного покрытия в регионах. Качество региональных дорог оставляет желать лучшего. Ямы, заплатки, трещины, провалы. Стройте 4хполосные трассы, и будет вам снижение аварийности на дорогах, снижение заторов.
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19 июня 2021
Выборы на носу , вряд ли примут <br />Если это ещё и от депутатов от ЕР … <br />то это просто гвоздь в крышку .
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19 июня 2021
Типичный пиар - сменить одного другим, чтобы сказать - прошла чистка рядов.
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20 июня 2021
Жаль что этот депутат не оказался в том списке которых сбили на превышении 20 км/ч
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20 июня 2021
Аплодисменты ГИБДД, депутат скоро тебе предстоит столкнуться в населенном пункте со встречным авто на скорости 50км/ч и желательно чтобы ты был пешком ;)
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20 июня 2021
Очередная сволочь из Едра
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20 июня 2021
В нес лучше бы в законопроект увеличение транспортного потока, улучшение с расширением дорожной инфраструктуры. АЛЕ депутат. 21век на дворе, с кресла своего слезь в окно посмотри.
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20 июня 2021
Убрать и выбрать умного
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20 июня 2021
дерьма кусок
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20 июня 2021
Правильно, нельзя превышать скорость, молодец депутат.
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20 июня 2021
депутату пешком
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20 июня 2021
Задолбали. <br />Штрафы штрафы и ещё раз они<br />Камерами обвесили все
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20 июня 2021
шайтаны в думе уже совсем куда-то в параллельную вселенную улетели
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20 июня 2021
Они хотят чтобы машины НЕ покупали и скоро это произойдет УРА.!!!
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20 июня 2021
голосовать за путина и единую россию тогда не станем
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21 июня 2021
Да ёп вашу мать , отменяйте сразу водительские права и штрафуйте тех, кто сел за руль, неужели не понятно, что за счёт автотранспорта страна кое-как ещё в плане экономики может держаться... и так у людей возможности спокойно ездить нет, камеры, налоги, штрафы, страховки и прочая муть! так ещё и скорость убавить хотят, идиоты...
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1
21 июня 2021
Одобрям
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21 июня 2021
Гавнюки! Что б Вы сдохли! С вашей единой... Хотите что бы взялись за вилы?!.. Совесть у вас есть???
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22 июня 2021
болтовня , вилы на металлолом давно унесли
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21 июня 2021
Как страус то в хвост то в голову
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21 июня 2021
В сентябре едро -- в помойное ведро!!
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21 июня 2021
Ну да самим которые штрафы приходят убирают ,И ездят они их сынки как попало для них правила не вписаны !!!Чтоб вам пешком пришлось ходить изверги
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21 июня 2021
конченые
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21 июня 2021
заедь в брянск там кроме знаков 40 других нет и весь город в пробках какие на хрен 10 вы что с ума там посходили
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21 июня 2021
Скоро вообще и рулей в машинах не будет) сел в кабину, нажал на навигаторе адрес и прилёг с айпадом новости читать) тогда эти камеры будут просто следить за людьми))) а тк это не особо прибыльно, ремонт и апгрейд их посчитают убыточным) и...вуаля)))<br />Ссылки на берегу реки и Будем ждать пока проплывет гроб с врагом)<br />Понятно, что не о жизнях там думают, пытаясь пропихнуть закон, а именно о доходе своем. Это настолько очевидно, что нет особого смысла спорить)
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21 июня 2021
Какой народ, такие и депутаты...
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22 июня 2021
вы как минимум не правы!!!! Депутаты это не народ!!
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21 июня 2021
А единоросы другова предложить не могут. Только что бы народу было хуже
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21 июня 2021
А сам это депутат, на чем ездить , на ослике? Или он по жизни ботаник ? Кто за него проголосовал ? Скорее всего это сговор , один просил другого , тот просил его , а другой в госдуме . Здорово !
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21 июня 2021
Да лучше продать авто или на нем вообще не ездить потому, что удовольствия ездить на авто больше нет из за количества штрафов и налогов и и и...
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21 июня 2021
Конченая бл...,а не депутат,вот такая мразь и дает такие предложения,лучше б вместо предлжения он в..... дал!Скорей всего так и есть..
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22 июня 2021
Его самого надо ограничивать этого пид...
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22 июня 2021
Закон надо принять один раз, как и тех осмотр , опять поборы, хотя станция техосмотра не отвечает за тех. состояние автомобиля, а отвечает водитель, смысл тогда техосмотра не вижу, конструкционные изменения автомобиля может выявить и инспектор на дороге.А депутатам занятся нечем, туда сюда законы гонять, в строне проблем как будто нет. Аварийность увеличивается в связи перегруженности дорог, едит в переди грузовичёк 70 км/ч и не обогнать, так как поток на встречу нескончаемый , люди начинают нервничать от такой утомительной езды и рискуя начинают обгонять , и не редко по этой причине ДТП. И куча ещё причин и в разметках, и выставления знаков, в развязках , зачастую аварии в одних и тех же местах. Может всётаки стоит задуматься .
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22 июня 2021
Причина дтп не превышение скорости, а невнимательность участников движения!!! Скорость - это уже последствие. А так можно и 20 км/ч топить по своей полосе. А то у водителей фур это как правило, выйти на твою полосу перед легковой, чтобы отогнать такого же на фуре! А ты вынужден тормозить и ждать 2-3 минуты пока этот хрен обгонит, хотя ты был единственным, кто едет на обгон.
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8 июля 2025
Госдума, напряглись, может принять закон о штрафах, просто за скорость.
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20 декабря 2025
Лучше ходить пешком.
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