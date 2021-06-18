Законопроект о штрафе за превышение на 10 км/ч внесён в Госдуму

В Госдуму внесён законопроект, которым предлагается ввести ответственность за превышение установленной максимальной скорости на величину от 10 до 20 км/ч — то есть вернуть отменённый ещё в 2013 году «нештрафуемый порог» в 10 км/ч. Проект зарегистрирован, но «Российская газета» пишет, что по формальным причинам он даже не дойдёт до рассмотрения.
- Автором законопроекта стал депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Родион Букачаков. Самим проектом предлагается внести поправки в статью 12.9 КоАП (она устанавливает ответственность за превышение максимальной скорости), дополнив её ещё одним штрафом — за превышение скорости «на величину более 10, но не более 20 километров в час». Размер штрафа Букачаков предлагает установить в 500 рублей.
- Депутат утверждает, что нынешний «нештрафуемый порог» в 20 км/ч позволяет водителям двигаться с серьёзным превышением максимальной скорости, что приводит к ДТП с погибшими и ранеными.
- В пояснительной записке к документу приводятся и статистические данные. При этом использованная в качестве аргумента статистика заканчивается первой половиной 2018 года, а сами цифры демонстрируют противоположную тенденцию, то есть снижение количества пострадавших. К примеру, в законопроекте указывается, что в 2016 году в 4,5 тысячах аварий, произошедших по причине превышения скорости, погибло 1014 и было ранено 6004 человека, а в 2017‑м таких ДТП произошло уже 3,8 тысячи с 813 погибшими и 4989 ранеными.
- «Необходимо отметить резкое увеличение с 2013 года зафиксированных дорожно-транспортных происшествий из‑за превышения установленной скорости движения, при тенденции снижения с 2014 года общего количества ДТП», — говорится в документе. Однако приведённая автором статистика демонстрирует скачок количества ДТП по этой причине только в период с 2013 по 2014 год с последующим плавным уменьшением.
- В свою очередь, «Российская газета» уверяет, что законопроект в нынешнюю сессию Госдумы рассмотрен не будет. Законопроект, предусматривающий поправки в КоАП, должен вноситься на рассмотрение парламента уже имеющим отзыв правительства, однако в нынешнем пакете документов он отсутствует.
К обсуждению возврата нештрафуемого порога в 10 км/ч российские власти вернулись в мае по инициативе главы столичного дептранса Максима Ликсутова. Однако позже глава российской ГИБДД Михаил Черников заявил, что тот, кто предлагает снижение как «нештрафуемого порога», так и максимальной скорости в городах, думает не о безопасности дорожного движения, а о пополнении «доходной части с помощью тех штрафов, которые налагает автоматическая фотовидеофиксация».
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