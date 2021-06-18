Законопроект о штрафе за превышение на 10 км/ч внесён в Госдуму

В Госдуму внесён законопроект, которым предлагается ввести ответ­ственность за превышение установленной максимальной скорости на величину от 10 до 20 км﻿/﻿ч — то есть вернуть отменённый ещё в 2013 году «нештрафуемый порог» в 10 км﻿/﻿ч. Проект зарегистрирован, но «Российская газета» пишет, что по формальным причинам он даже не дойдёт до рассмотрения.

Автором законопроекта стал депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Родион Букачаков. Самим проектом предлагается внести поправки в статью 12.9 КоАП (она устанавливает ответ­ственность за превышение максимальной скорости), дополнив её ещё одним штрафом — за превышение скорости «на величину более 10, но не более 20 километров в час». Размер штрафа Букачаков предлагает установить в 500 рублей.

Депутат утверждает, что нынешний «нештрафуемый порог» в 20 км﻿/﻿ч позволяет водителям двигаться с серьёзным превышением максимальной скорости, что приводит к ДТП с погибшими и ранеными.

В пояснительной записке к документу приводятся и статистиче­ские данные. При этом использованная в качестве аргумента статистика заканчивается первой половиной 2018 года, а сами цифры демонстрируют противоположную тенденцию, то есть снижение количества пострадавших. К примеру, в законопроекте указывается, что в 2016 году в 4,5 тысячах аварий, произошедших по причине превышения скорости, погибло 1014 и было ранено 6004 человека, а в 2017‑м таких ДТП произошло уже 3,8 тысячи с 813 погибшими и 4989 ранеными.

«Необходимо отметить резкое увеличение с 2013 года зафиксированных дорожно-транспортных происшествий из‑за превышения установленной скорости движения, при тенденции снижения с 2014 года общего количества ДТП», — говорится в документе. Однако приведённая автором статистика демонстрирует скачок количества ДТП по этой причине только в период с 2013 по 2014 год с последующим плавным уменьшением.

В свою очередь, «Российская газета» уверяет, что законопроект в нынешнюю сессию Госдумы рассмотрен не будет. Законопроект, предусматривающий поправки в КоАП, должен вноситься на рассмотрение парламента уже имеющим отзыв правительства, однако в нынешнем пакете документов он отсутствует.

К обсуждению возврата нештрафуемого порога в 10 км/ч российские власти вернулись в мае по инициативе главы столичного дептранса Максима Ликсутова. Однако позже глава российской ГИБДД Михаил Черников заявил, что тот, кто предлагает снижение как «нештрафуемого порога», так и максимальной скорости в городах, думает не о безопасности дорожного движения, а о пополнении «доходной части с помощью тех штрафов, которые налагает автоматическая фото­­видеофиксация».