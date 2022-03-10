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Законопроект о повышении планки «налога на роскошь» для машин внесли в Госдуму

Поправки в Налоговый кодекс поднимают порог с нынешних 3 до 10 миллионов рублей
Новости

Правительство РФ внесло на рассмотрение нижней палаты Парламента законопроект о поправках в Налоговый кодекс. Как пишет ТАСС, поправками изменяется предел цены, с которой транспортный налог начинает исчисляться по повышенным ставкам: порог так называемого «налога на роскошь» вырастет до 10 миллионов рублей.

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  • На сегодня в России официально «роскошными» считаются автомобили дороже 3 миллионов рублей. Эта граница была установлена ещё в 2014 году, и с тех пор неоднократно на фоне общего подорожания автомобилей звучали предложения о её изменении. Под «налог на роскошь» попадали даже некоторые насыщенные комплектации автомобилей массового сегмента, для которых ставки транспортного налога умножались на коэффициент от 1,1 до 3.
  • Сейчас утверждается, что поправки направлены на «повышение устойчивости экономики, поддержку граждан и бизнеса в условиях санкционного давления». Когда именно закон будет принят, пока не уточняется.

Ранее о возможном пересмотре схемы исчисления «налога на роскошь» заявлял премьер-министр России Михаил Мишустин. Предполагается, что в случае принятия поправок по новым правилам транспортный налог начнут рассчитывать уже с нынешнего года.

Ваш автомобиль попадает под «налог на роскошь»?

Нет, ни в коем случае
Сейчас да, надеюсь, что закон примут
В любом случае попадёт

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#Налоги и страхование
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