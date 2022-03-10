Законопроект о повышении планки «налога на роскошь» для машин внесли в Госдуму

На сегодня в России официально «роскошными» считаются автомобили дороже 3 миллионов рублей. Эта граница была установлена ещё в 2014 году, и с тех пор неоднократно на фоне общего подорожания автомобилей звучали предложения о её изменении. Под «налог на роскошь» попадали даже некоторые насыщенные комплектации автомобилей массового сегмента, для которых ставки транспортного налога умножались на коэффициент от 1,1 до 3.