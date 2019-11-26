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7 проблем подержанных минивэнов Opel Zafira

Какие неисправности преследуют семейный Опель II поколения
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Opel Zafira поколения В, выпускавшийся с 2005 по 2014 год, был одним из самых популярных минивэнов своего времени. Просторный, с удобным салоном, в котором могут разместиться пять или семь человек. При этом основой минивэна стал компактный хэтчбек Opel Astra. Благодаря этому вэн радовал владельцев приятной управляемостью и хорошей динамикой — выпускалась даже «горячая» 240-сильная версия OPC!

Собственно, проблемы с надёжностью у минивэна тоже почти те же, что и у хэтчбеков, и седанов Astra. Вот наиболее частые из них.

1. Передний бампер

Кузов минивэна стойко переносит трудности российской эксплуатации: оцинкованный металл с годами обычно ржавеет только в местах неквалифи­цированного кузовного ремонта. Чаще владельцы сталкиваются с необходимостью замены переднего бампера.

Что делать

Дело в том, что у машины маленький клиренс, но длинный передний свес. Из-за этого на минивэне нужно очень аккуратно парковаться, иначе можно повредить о высокий бордюр бампер. По счастью, в первую очередь страдает его нижняя «губа», которая продаётся отдельно от основной детали. Но и она стоит немало — около 6 тыс. рублей за пару деталей (правую и левую половины).

2. Передние ступицы

По конструкции шасси переднеприводный минивэн аналогичен хэтчбеку, но сам автомобиль более тяжёлый. Тем не менее большинство элементов подвески справляются с подросшей массой. Слабым звеном получились лишь колёсные подшипники, которые редко служат более 70 тыс. км, а чаще начинают гудеть уже к 45–50 тысячам километров пробега.

Что делать

Колёсные подшипники на Opel Zafira отдельно не продаются — только в сборе со ступицами. Комплект включает в себя крепёж и датчик ABS. Менять ступицы целиком намного проще, но они довольно дорогие: за оригинальный узел GM придётся отдать около 15 тысяч рублей. Но существуют и заменители — ступицы авторитетных производителей (например, SKF), которые будут примерно вдвое дешевле.

3. Рулевые тяги

Рулевой механизм автомобиля надёжен, относительно быстро изнашиваются только наконечники рулевых тяг: в среднем их хватает на 60–80 тыс. км.

Что делать

Если при повороте руля чувствуется люфт, или на неровностях появились стуки — износившийся наконечник несложно выявить при диагностике на подъёмнике. По запчастям та же ситуация, что со ступицами: за оригинальный наконечник нужно заплатить около 2,5 тыс. рублей, а за качественный заменитель (например, от Lemforder) — всего 1200 рублей.

4. Задние тормоза

Родовая болезнь едва ли не всех автомобилей Opel — задние дисковые тормоза. Колодки в них служат 40–50 тысяч, но часто приходится менять деталь ещё раньше — из-за неравномерного износа. Особенно, если на машине ездят не очень много и совсем спокойно.

Что делать

Причина проблемы — неудачная конструкция суппортов, которые со временем теряют подвижность из-за грязи и коррозии. Чтобы тормоза служили долго, нужно их обслуживать на каждом ТО — проверять состояние пыльников, смазывать направляющие суппортов, смотреть, не закис ли трос ручника.

5. Течи масла

Ещё одна проблема, присущая многим двигателям Opel тех лет, — прокладки, с возрастом начинающие пропускать масло. К ним часто присоединяются и сальники валов. А самая опасная течь — в теплообменнике, когда из-за задубевших прокладок масло может начать смешиваться с охлаждающей жидкостью.

Что делать

Почаще проверять уровень масла и, главное, заглядывать в расширительный бачок. Если на поверхности антифриза появились радужные разводы, а стенки бачка потемнели — срочно нужно ремонтировать теплообменник. И лучше заменить все его прокладки комплектом.

6. Катушки зажигания

На бензиновых двигателях Opel они очень капризные — в один не самый прекрасный день мотор может «затроить». Чаще всего это происходит вскоре после заправки автомобиля некачественным топливом.

Что делать

Отказ катушки — это, как правило, не причина, а следствие плохо работающей свечи зажигания. А она уже, в свою очередь, страдает от плохого топлива. Поэтому нужно внимательно относиться к тому, где и чем заправлять автомобиль. А ещё стоит почаще профилактически менять свечи — хотя бы раз в 30 тыс. км.

7. Роботизированная коробка

Большинство минивэнов в России — с механической коробкой передач, которая огорчает владельцев разве что разбалтывающимся с годами рычагом переключения. А двух­педальные автомобили в основном оснащались «роботом» Easytronic с одним сцеплением, созданным на её основе. И он уже к 90–100 тыс. км начинает работать неадекватно — с рывками и пробуксовками.

Что делать

Проблемы с роботом в большинстве случаев связаны со сцеплением, которым управляет электроника: механическая часть коробки работает долго и надёжно. Увы, замена сцепления стоит 30–40 тыс. рублей. Возможен также отказ (как правило, уже на пробеге более 150 тыс. км) актуатора сцепления, в котором изнашиваются щётки электро­двигателя. Продлить жизнь механизму может его адаптация к износу диска сцепления, которую стоит проводить на каждом ТО.

А радикальное решение проблемы: при покупке подержанного минивэна искать машину с дизелем или бензиновым двигателем 2.2 (150 л.с.), на которые ставился привычный «автомат». Он очень надёжный, особенно при условии периодической замены масла.

Если вам кажется, что мы что-то упустили, – поделитесь с нами своей историей владения с помощью формы ниже или в комментариях!

Отзывы реальных владельцев Opel Zafira

Анимация: Павел Михеев
#Надёжность#Частые проблемы#Минивэны#Opel#Zafira
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Комментарии
Комментарии4
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26 ноября 2019
Это не проблемы. А отсутствие стандартного обслуживания)) <br />Данный опус)), если убрать марку, можно применить практически к любому автомобилю.<br />Автору не зачет. Не раскрыл полностью тему двигателей и коробок. Особенно МКПП GM)
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23 августа 2020
Так подразкрыл бы слегка.
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29 ноября 2019
А у меня из вышеперечисленного случился только ремонт теплообменника на 120 тыс пробега. Коробка Easytronic проходила 160 тысяч и потом я продал машину, но с ней проблем не было, делал адаптацию каждые 15 тыс и каждые 30 тыс с заменой жидкости. Тормозные колодки передние и задние поменял на 78 тысячах первый раз. Однако что могу написать, после 3,5 месяцев эксплуатации от момента покупки и это бул ноябрь (на не мытой машине и в сухую погоду!) замерз ручник, так основательно! На 80 тысячах умерла помпа и на 95 тысячах ступичный подшипник ( и да он тогда стоил 11 тыс в 14 году), к моему счастью все это поменялось еще по гарантии (без каких либо проблем).
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3 декабря 2019
за 200 тыс. пробега поменял только правую ступицу. полная хрень, что так мало они выхаживают. Задние тормоза тоже ходят дольше. А свечи менять надо хотя бы каждые 20тыс. и модуль будет работать.
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