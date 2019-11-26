7 проблем подержанных минивэнов Opel Zafira

Opel Zafira поколения В, выпускавшийся с 2005 по 2014 год, был одним из самых популярных минивэнов своего времени. Просторный, с удобным салоном, в котором могут разместиться пять или семь человек. При этом основой минивэна стал компактный хэтчбек Opel Astra. Благодаря этому вэн радовал владельцев приятной управляемостью и хорошей динамикой — выпускалась даже «горячая» 240-сильная версия OPC!
Собственно, проблемы с надёжностью у минивэна тоже почти те же, что и у хэтчбеков, и седанов Astra. Вот наиболее частые из них.
1. Передний бампер
Кузов минивэна стойко переносит трудности российской эксплуатации: оцинкованный металл с годами обычно ржавеет только в местах неквалифицированного кузовного ремонта. Чаще владельцы сталкиваются с необходимостью замены переднего бампера.
Что делать
Дело в том, что у машины маленький клиренс, но длинный передний свес.
2. Передние ступицы
По конструкции шасси переднеприводный минивэн аналогичен хэтчбеку, но сам автомобиль более тяжёлый. Тем не менее большинство элементов подвески справляются с подросшей массой. Слабым звеном получились лишь колёсные подшипники, которые редко служат более
Что делать
Колёсные подшипники на Opel Zafira отдельно не продаются — только в сборе со ступицами. Комплект включает в себя крепёж и датчик ABS. Менять ступицы целиком намного проще, но они довольно дорогие: за оригинальный узел GM придётся отдать около 15 тысяч рублей. Но существуют и заменители — ступицы авторитетных производителей (например, SKF), которые будут примерно вдвое дешевле.
3. Рулевые тяги
Рулевой механизм автомобиля надёжен, относительно быстро изнашиваются только наконечники рулевых тяг: в среднем их хватает на 60–
Что делать
Если при повороте руля чувствуется люфт, или на неровностях появились стуки — износившийся наконечник несложно выявить при диагностике на подъёмнике. По запчастям та же ситуация, что со ступицами: за оригинальный наконечник нужно заплатить около 2,5 тыс. рублей, а за качественный заменитель (например, от Lemforder) — всего 1200 рублей.
4. Задние тормоза
Родовая болезнь едва ли не всех автомобилей Opel — задние дисковые тормоза. Колодки в них служат 40–50 тысяч, но часто приходится менять деталь ещё раньше — из-за неравномерного износа. Особенно, если на машине ездят не очень много и совсем спокойно.
Что делать
Причина проблемы — неудачная конструкция суппортов, которые со временем теряют подвижность из-за грязи и коррозии. Чтобы тормоза служили долго, нужно их обслуживать на каждом ТО — проверять состояние пыльников, смазывать направляющие суппортов, смотреть, не закис ли трос ручника.
5. Течи масла
Ещё одна проблема, присущая многим двигателям Opel тех лет, — прокладки, с возрастом начинающие пропускать масло. К ним часто присоединяются и сальники валов. А самая опасная течь — в теплообменнике, когда из-за задубевших прокладок масло может начать смешиваться с охлаждающей жидкостью.
Что делать
Почаще проверять уровень масла и, главное, заглядывать в расширительный бачок. Если на поверхности антифриза появились радужные разводы, а стенки бачка потемнели — срочно нужно ремонтировать теплообменник. И лучше заменить все его прокладки комплектом.
6. Катушки зажигания
На бензиновых двигателях Opel они очень капризные — в один не самый прекрасный день мотор может «затроить». Чаще всего это происходит вскоре после заправки автомобиля некачественным топливом.
Что делать
Отказ катушки — это, как правило, не причина, а следствие плохо работающей свечи зажигания. А она уже, в свою очередь, страдает от плохого топлива. Поэтому нужно внимательно относиться к тому, где и чем заправлять автомобиль. А ещё стоит почаще профилактически менять свечи — хотя бы раз в
7. Роботизированная коробка
Большинство минивэнов в России — с механической коробкой передач, которая огорчает владельцев разве что разбалтывающимся с годами рычагом переключения. А двухпедальные автомобили в основном оснащались «роботом» Easytronic с одним сцеплением, созданным на её основе. И он уже к 90–
Что делать
Проблемы с роботом в большинстве случаев связаны со сцеплением, которым управляет электроника: механическая часть коробки работает долго и надёжно. Увы, замена сцепления стоит 30–40 тыс. рублей. Возможен также отказ (как правило, уже на пробеге более
А радикальное решение проблемы: при покупке подержанного минивэна искать машину с дизелем или бензиновым двигателем 2.2 (150 л.с.), на которые ставился привычный «автомат». Он очень надёжный, особенно при условии периодической замены масла.