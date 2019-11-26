7 проблем подержанных минивэнов Opel Zafira

Opel Zafira поколения В, выпускавшийся с 2005 по 2014 год, был одним из самых популярных минивэнов своего времени. Просторный, с удобным салоном, в котором могут разместиться пять или семь человек. При этом основой минивэна стал компактный хэтчбек Opel Astra. Благодаря этому вэн радовал владельцев приятной управляемостью и хорошей динамикой — выпускалась даже «горячая» 240-сильная версия OPC!

Собственно, проблемы с надёжностью у минивэна тоже почти те же, что и у хэтчбеков, и седанов Astra. Вот наиболее частые из них.