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Задний привод и «шестёрки»: появились подробности о Mazda CX-5 нового поколения

Несмотря на только что состоявшийся рестайлинг, премьера нового поколения состоится уже в первой половине следующего года
Новости
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Компания Mazda может представить первую модель на новейшей задне­приводной платформе уже в следующем году. Об этом пишет австралийское издание Drive со ссылкой на руко­водство местного представи­тельства марки. Что это будет за модель, официально не уточняется. Но издание предполагает, что дебютантом станет преемник нынешней CX‑5, который получит название Mazda CX‑50.

  • Управляющий директор Mazda Australia Винеш Бхинди во время презентации обновлённого кроссовера CX‑5 для местного рынка заявил, что компания представит новое поколение вседорожников уже в следующем году. Новую платформу компания Mazda разрабаты­вает последние несколько лет. Ожидается, что основным типом привода для неё станет задний, а основным видом двигателей — рядные «шестёрки». Развивать они смогут до 285 л.с. и 600 Нм.
  • Линейка принципиально новых моделей на этой архитектуре должна помочь компании транс­формировать свой имидж и приблизиться к премиаль­ному сегменту. Ранее сообщалось, что задне­приводную платформу в ближайшие годы получат как минимум две модели — идео­логические преемники кроссовера CX‑5 и седана Mazda 6.
  • По сведениям издания, дебют Mazda CX-50 для глобального рынка намечен на первую половину будущего года. Следом появятся седан и универсал, а позже с использова­нием той же самой платформы сменит поколение нынешний самый крупный кроссовер марки — CX‑9. Не исключено и появление новых для компании типов кузовов — скажем, у CX‑50 может быть моди­фикация в стиле кросс-купе.

Прототипы автомобилей на новой платформе Mazda уже тестирует. При этом кроссовер CX‑5 на днях пережил небольшой рестайлинг: ему доработали внешность и подвеску, а на рынке США Mazda будет предлагать только полно­приводные версии вседорожника. Сохранится ли такой подход после смены поколений кроссовера, пока неизвестно.

Кроссоверу больше подходит передний или задний привод?

Конечно, передний!
Конечно, задний!
Только постоянный полный, и никак иначе

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#Mazda#CX-5#Новинки#Кроссоверы
Комментарии
Комментарии2
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19 сентября 2021
Они там в Австралии (потому что в тексте про Австралию) несвежего поели? Нафига в массовой сх-5 задний привод и рядная шестерка на 285 сил? <br />Не зря вероятно бытует мнение, что они там в Австралии на головах ходят
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17 ноября 2021
Автомобиль будет полно приводный, концепция заднего привода, с муфтой на передний ось, это однозначно лучшим образом скажется на управляемости авто, понятно дело, что 285 лошадей у нас не будет, а будут всеми любимые 249
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