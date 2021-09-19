Задний привод и «шестёрки»: появились подробности о Mazda CX-5 нового поколения

Компания Mazda может представить первую модель на новейшей заднеприводной платформе уже в следующем году. Об этом пишет австралийское издание Drive со ссылкой на руководство местного представительства марки. Что это будет за модель, официально не уточняется. Но издание предполагает, что дебютантом станет преемник нынешней CX‑5, который получит название Mazda CX‑50.
- Управляющий директор Mazda Australia Винеш Бхинди во время презентации обновлённого кроссовера CX‑5 для местного рынка заявил, что компания представит новое поколение вседорожников уже в следующем году. Новую платформу компания Mazda разрабатывает последние несколько лет. Ожидается, что основным типом привода для неё станет задний, а основным видом двигателей — рядные «шестёрки». Развивать они смогут до 285 л.с. и 600 Нм.
- Линейка принципиально новых моделей на этой архитектуре должна помочь компании трансформировать свой имидж и приблизиться к премиальному сегменту. Ранее сообщалось, что заднеприводную платформу в ближайшие годы получат как минимум две модели — идеологические преемники кроссовера CX‑5 и седана Mazda 6.
- По сведениям издания, дебют Mazda CX-50 для глобального рынка намечен на первую половину будущего года. Следом появятся седан и универсал, а позже с использованием той же самой платформы сменит поколение нынешний самый крупный кроссовер марки — CX‑9. Не исключено и появление новых для компании типов кузовов — скажем, у CX‑50 может быть модификация в стиле кросс-купе.
Прототипы автомобилей на новой платформе Mazda уже тестирует. При этом кроссовер CX‑5 на днях пережил небольшой рестайлинг: ему доработали внешность и подвеску, а на рынке США Mazda будет предлагать только полноприводные версии вседорожника. Сохранится ли такой подход после смены поколений кроссовера, пока неизвестно.
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Конечно, задний!
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