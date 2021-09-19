Задний привод и «шестёрки»: появились подробности о Mazda CX-5 нового поколения

Компания Mazda может представить первую модель на новейшей задне­приводной платформе уже в следующем году. Об этом пишет австралийское издание Drive со ссылкой на руко­водство местного представи­тельства марки. Что это будет за модель, официально не уточняется. Но издание предполагает, что дебютантом станет преемник нынешней CX‑5, который получит название Mazda CX‑50.