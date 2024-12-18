За неправильное использование осветительных приборов в машине можно получить штраф. Мы уже разбирали, можно ли использовать светодиодные лампы в фарах, а также что закон говорит о нештатной подсветке и дополнительном освещении в салоне. Сегодня же речь пойдёт о задних противотуманных фонарях: когда и как их можно использовать, а в каких случаях это грозит штрафом.
Зачем нужны задние противотуманные фонари
Задние противотуманные огни отличаются от «габаритов» прежде всего большей яркостью. Они нужны, чтобы сзади машину было хорошо видно другим участникам дорожного движения. Включают их как во время езды, так и в ситуации, когда водитель вынужден остановиться на дороге в условиях плохой видимости.
У большинства машин задние противотуманные фонари (ЗПФ) есть в заводской комплектации, но владельцам старых автомобилей приходится устанавливать их самостоятельно. Разрешено ставить одну противотуманку со стороны водителя или две симметрично. В первом случае больше шансов, что другие водители не перепутают ЗПФ со стоп-сигналом.
Когда можно пользоваться задними противотуманками
Задние противотуманки не просто разрешены, они обязательны для всех вновь выпускаемых ТС категорий М1, N и O (легковые автомобили, грузовики и прицепы) — об этом сказано в Приложении 4, таблице 1.3.1 Технического регламента. Также они обязательны для транспорта длиннее 6 метров (Примечание 3 к таблице) или шире 2,1 метра (Примечание 4 к таблице).
Правила пользования задними противотуманными фонарями (ЗПФ) оговорены также в разделе 19 ПДД РФ. Их разрешают включать одновременно с габаритными огнями или ближним/дальним светом при недостаточной видимости во время:
- дождя;
- снега;
- тумана;
- пыльной бури;
- задымления;
- в тёмное время суток во время стоянки на неосвещённых участках дорог.
Когда запрещено использовать задние противотуманные фонари
В п. 19.7 ПДД РФ написано, что использовать задние противотуманки допускается только в случае недостаточной видимости. Значит, в любой другой ситуации включать их нельзя, так как они могут слепить водителей, которые едут позади. В этом их отличие от передних противотуманных фар, которыми разрешено дополнить обычный свет в тёмное время суток. Кроме того, любые осветительные приборы нельзя использовать при неправильной установке. А что значит «правильно» для задних противотуманных фонарей?
Подключение. По ГОСТу 33997-2019, принятому в 2018 году, ЗПФ не должны включаться без габаритных огней, обязаны гореть в постоянном режиме (не моргать) и не могут дублировать по своему функционалу стоп-сигналы.
Место установки. Фонарь должен устанавливаться не ниже 0,25 метра и не выше одного метра над землёй. При самостоятельной установке лучше всего размещать его на штатное место. Если такового нет, то в бампере или прямо под блоком задних фонарей. Когда используется один фонарь, его размещают со стороны водителя. Парные элементы лучше располагать симметрично.
Требования к задним противотуманным огням также перечислены в Техническом регламенте. Такие фонари разрешены только для определённых категорий ТС: М1, N, O, L3, L4, L5, L7 (Приложение 2 к регламенту) и должны быть красного цвета (Приложение 3 к регламенту).
Во всех остальных случаях использование задних противотуманных фонарей будет считаться незаконным.
Какой штраф за задние противотуманные фонари
Возможны два вида штрафов за ЗПФ:
- если их неправильно используют — например, зажигают при нормальной видимости или оклеили тонировочной плёнкой; есть риск получить предупреждение или штраф в 500 рублей по ст. 12.20 КоАП РФ;
- если их неправильно установили — например, повесили слишком высоко или подключили к стоп-сигналу; можно получить штраф в 500 рублей по ст. 12.5 КоАП РФ.
В обоих случаях штраф можно оплатить со скидкой.
Итак, совсем коротко
-
Задние противотуманные огни обязательны для категорий М1, N, O, ТС шире 2,1 метра и длиннее 6 метров. Также они разрешены для категорий L3, L4, L5, L7.
-
Можно использовать одну или две задние противотуманки при условии, что они работают в постоянном режиме, не включаются вместе со стоп-сигналом и расположены на высоте от 0,25 до 1 метра.
-
Штраф за направильное использование или установку задних противотуманных фонарей составляет 500 рублей.