В п. 19.7 ПДД РФ написано, что использовать задние противотуманки допускается только в случае недостаточной видимости. Значит, в любой другой ситуации включать их нельзя, так как они могут слепить водителей, которые едут позади. В этом их отличие от передних противотуманных фар, которыми разрешено дополнить обычный свет в тёмное время суток. Кроме того, любые осветительные приборы нельзя использовать при неправильной установке. А что значит «правильно» для задних противотуманных фонарей?

Подключение. По ГОСТу 33997-2019, принятому в 2018 году, ЗПФ не должны включаться без габаритных огней, обязаны гореть в постоянном режиме (не моргать) и не могут дублировать по своему функционалу стоп-сигналы.

Место установки. Фонарь должен устанавливаться не ниже 0,25 метра и не выше одного метра над землёй. При самостоятельной установке лучше всего размещать его на штатное место. Если такового нет, то в бампере или прямо под блоком задних фонарей. Когда используется один фонарь, его размещают со стороны водителя. Парные элементы лучше располагать симметрично.

Требования к задним противотуманным огням также перечислены в Техническом регламенте. Такие фонари разрешены только для определённых категорий ТС: М1, N, O, L3, L4, L5, L7 (Приложение 2 к регламенту) и должны быть красного цвета (Приложение 3 к регламенту).

Во всех остальных случаях использование задних противотуманных фонарей будет считаться незаконным.