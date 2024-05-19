Треугольная табличка с красной окантовкой и изображением человека с лопатой — это предупреждающий знак. Он сообщает водителю, что впереди ведутся работы по ремонту дорожного покрытия. Знак проведения работ всегда изображён на жёлтом фоне, поскольку работы на дороге — явление временное. Иногда встречается светодиодный знак — в тёмное время суток он заметен издалека.

Его размеры по ГОСТу 32945-2014 могут отличаться в зависимости от дороги, на которой он устанавливается. Логика простая: чем выше скоростной режим, тем больше его размер (сторона треугольника варьирует от 500 до 1500 миллиметров).

Знак 1.25 относится к предупреждающей группе знаков — он не предъявляет прямых требований к водителю. Когда проводятся ремонтные работы, направление движения и состояние полотна на одном и том же участке могут часто меняться, поэтому знак сообщает, что двигаться нужно очень осторожно и проявить максимум внимания.