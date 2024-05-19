Продолжаем изучать особенности дорожных знаков. В этот раз подробно разберём знак «Дорожные работы». Как выглядит знак, который ставят при ремонте на проезжей части, к какой группе относится знак 1.25, на каком расстоянии размещается табличка и что может быть установлено рядом с ней.
Как выглядит и что обозначает дорожный знак «Дорожные работы»
Треугольная табличка с красной окантовкой и изображением человека с лопатой — это предупреждающий знак. Он сообщает водителю, что впереди ведутся работы по ремонту дорожного покрытия. Знак проведения работ всегда изображён на жёлтом фоне, поскольку работы на дороге — явление временное. Иногда встречается светодиодный знак — в тёмное время суток он заметен издалека.
Его размеры по ГОСТу 32945-2014 могут отличаться в зависимости от дороги, на которой он устанавливается. Логика простая: чем выше скоростной режим, тем больше его размер (сторона треугольника варьирует от 500 до 1500 миллиметров).
Знак 1.25 относится к предупреждающей группе знаков — он не предъявляет прямых требований к водителю. Когда проводятся ремонтные работы, направление движения и состояние полотна на одном и том же участке могут часто меняться, поэтому знак сообщает, что двигаться нужно очень осторожно и проявить максимум внимания.
Где размещают знак 1.25 при выполнении работ на дороге
Согласно ПДД, знак «Дорожные работы» ставится на расстоянии 50–100 метров до работ в черте города, а на трассе — за 150–300 метров, как и другие знаки дорожного движения. Знак часто размещают повторно (дублируют), например, если на дороге две и более полос движения в одну сторону. На трассе «дублёра» обычно располагают не менее чем за 50 метров, а в городе — непосредственно перед ремонтным участком.
Временные знаки при краткосрочных ремонтных работах (например, при ямочном ремонте) могут стоять на расстоянии 10–15 метров.
При некоторых дорожных работах помеху водителю создаёт только техника, которая находится в постоянном движении. Тогда знак размещают непосредственно на потенциально опасном ТС.
Установка знака возможна не только на полосе движения или на транспорте дорожных служб. Его также можно встретить на велодорожке или тротуаре, если ими нельзя пользоваться и для преодоления участка требуется выход на проезжую часть.
С какими знаками применяют 1.25
В ГОСТ Р 58350-2019 и ГОСТ Р 52289-2019 есть подробное описание, как должны проводиться строительные работы на дорогах. В том числе в документах сказано, каким образом следует предупреждать водителей. К каким знакам относятся эти правила:
- Чаще всего дорожный знак 1.25 вывешивают с направлениями объезда, одновременно или по очереди — сначала 1.25, а потом уже 4.2.1 или 4.2.2.
- При проведении ремонта часто вводят ограничение скорости.
- Если для объезда ремонта используют встречную полосу, до знака 1.25 должна висеть картинка со схемой предварительного перестроения 6.19.1. Это означает, что водитель должен перестроиться согласно схеме, которую указывает знак. А если проезжая часть перекрывается полностью, на перекрёстке размещают указатель направления объезда.
- Когда идут работы на обочине, на дороге под временным знаком 1.25 будет висеть табличка 8.12.
- Табличка 8.1.1 сообщает о расстоянии, которое осталось до места работ, а 8.2.1 говорит, насколько простирается зона действия знака.
- Если для ремонта перекрывается полоса движения, будет висеть один из знаков сужения дороги 1.20.1–1.20.3, а если для проезда остаётся только одна полоса, рабочие установят знаки приоритета 2.6 и 2.7 или поставят временный светофор.
Итак, совсем коротко
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– Жёлтый знак 1.25 ставят при проведении любых ремонтных работ на дороге.
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– Что значит знак: он предупреждает участников дорожного движения, что нужно двигаться аккуратно и внимательно — возможны дополнительные ограничения скорости, изменения схемы движения или препятствия на пути.
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– Временный дорожный знак «Ремонтные работы» может стоять на проезжей части, тротуаре или велодорожке — в зависимости от того, к какому участку он относится.
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– Также табличку могут размещать на дорожной технике.