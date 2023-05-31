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Отмена штрафа за забытые права, приём заказов на новую Весту и тест самого дорогого Chery. Главное за день

Что случилось в среду, 31 мая 2023 года
Новости

Добрый вечер! В Россию по параллельному импорту привезли партию больших кроссоверов Kia Telluride. Автомобили продают в Москве и Санкт-Петербурге по цене от 5 990 000 до 6 499 000 рублей. Пока вы прицениваетесь, переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.

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Как ПДД требуют перевозить детей разных возрастов, какие предусмотрены штрафы за несоблюдение правил и как выбрать подходящее детское кресло? Объясняем!

Chery Tiggo 8 Pro e+

Chery Tiggo 8 Pro e+ — это самый крутой и навороченный Tiggo, несмотря на полуторалитровый мотор, передний привод и фейковые глушители в заднем бампере. Всё потому, что Tiggo 8 Pro e+ — гибрид, способный удивить начинкой и расходом топлива. Мы познакомились с новинкой и готовы выдать главные факты о ней.

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Сравнению новеньких «пятёрки» BMW и Мерседеса Е-класса посвятят десятки статей и роликов, но это будет позже. А пока можно столкнуть новые седаны заочно: давайте выясним, в чём один круче другого!

Кстати!

Можно обогнать или нет? Подготовили для вас очень сложную задачу на знание ПДД!

Фото: freepik.com

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