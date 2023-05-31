Отмена штрафа за забытые права, приём заказов на новую Весту и тест самого дорогого Chery. Главное за день

Добрый вечер! В Россию по параллельному импорту привезли партию больших кроссоверов Kia Telluride. Автомобили продают в Москве и Санкт-Петербурге по цене от 5 990 000 до 6 499 000 рублей. Пока вы прицениваетесь, переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
Всё самое важное и интересное за день в одном письме: подписывайтесь на рассылку дайджеста!
Перевозка детей
Как ПДД требуют перевозить детей разных возрастов, какие предусмотрены штрафы за несоблюдение правил и как выбрать подходящее детское кресло? Объясняем!
Chery Tiggo 8 Pro e+
Chery Tiggo 8 Pro e+ — это самый крутой и навороченный Tiggo, несмотря на полуторалитровый мотор, передний привод и фейковые глушители в заднем бампере. Всё потому, что Tiggo 8 Pro e+ — гибрид, способный удивить начинкой и расходом топлива. Мы познакомились с новинкой и готовы выдать главные факты о ней.
Важные новости
- Новая Lada Vesta поступила в продажу в четырёх версиях
- В России предложили отменить штрафы за забытые права и полисы ОСАГО
- В России начались продажи седана Changan, который заменит Hyundai Elantra
- «Мост глупости» на Рублёвке поймал эвакуатор с новеньким Bentley
Почитать перед сном
Симпатичный Мерседес со скрученным пробегом, переживший «угон» и тяжелейшую аварию: рассказываем о том, о чём не рассказывает продавец.
***
Сравнению новеньких «пятёрки» BMW и Мерседеса Е-класса посвятят десятки статей и роликов, но это будет позже. А пока можно столкнуть новые седаны заочно: давайте выясним, в чём один круче другого!
Подождите
Новости загружаются