Отмена штрафа за забытые права, приём заказов на новую Весту и тест самого дорогого Chery. Главное за день

Симпатичный Мерседес со скрученным пробегом, переживший «угон» и тяжелейшую аварию: рассказываем о том, о чём не рассказывает продавец.

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Сравнению новеньких «пятёрки» BMW и Мерседеса Е-класса посвятят десятки статей и роликов, но это будет позже. А пока можно столкнуть новые седаны заочно: давайте выясним, в чём один круче другого!