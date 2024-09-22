Заброшенный гоночный трек с трибунами в США продают за полмиллиона долларов

В американском штате Индиана выставили на продажу спорткомплекс с гоночным треком, трибунами и прочей инфраструктурой. Оценили недвижимость в 499 900 долларов, что в целом для подобных объектов недорого, но цена объясняется состоянием трассы. Комплекс заброшен с 2020 года.
- Трассу, выставленную на продажу, открыли ещё в 1967 году под названием Henry's Speedway. Здесь проводились популярные в то время заезды на грунтовом овале. Позже спорткомплекс переименовали в Benton County Speedway, периодически открывали и закрывали, а владельцы, при которых трасса окончательно была заброшена, приобрели её в 2013-м.
- Судя по имеющимся фото, рабочая часть гоночного трека почти полностью заросла сорняками. Имеющиеся трибуны также покрыты травой, их способность выдерживать публику неизвестна. Покупателю придётся потратить немало сил и средств, чтобы привести комплекс в функциональное состояние, но в комплект продажи входит некоторое количество обслуживающей техники — например, трактор и поливальная машина.
- Издание The Drive предполагает, что, если восстановить гоночную трассу, она может превратиться в относительно успешный бизнес. До ближайшего относительно крупного города 35 километров. По другой версии, покупатель может эксплуатировать трек как частную недвижимость — например, построив на окраине комплекса площадью 10 гектар жилой дом и пользуясь трассой для собственных увеселительных заездов.
В середине лета в Техасе выставляли на продажу рабочий автоспортивный комплекс, предназначенный для картинга. Реконструированную в 2022 году уменьшенную копию турецкого трека Формулы-1 оценили в 2 миллиона долларов.
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