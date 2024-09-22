Заброшенный гоночный трек с трибунами в США продают за полмиллиона долларов

Трассу, выставленную на продажу, открыли ещё в 1967 году под названием Henry's Speedway.

Здесь проводились популярные в то время заезды на грунтовом овале.

Позже спорткомплекс переименовали в Benton County Speedway, периодически открывали и закрывали, а владельцы, при которых трасса окончательно была заброшена, приобрели её в 2013-м.