Заброшенный автосалон Lada в Германии показали на видео

На youtube-канале Forgotten Buildings опубликована видеоэкскурсия по давно заброшенному дилерскому центру, который находится где-то в Германии. Судя по видео, дилерство торговало автомобилями марок Lada и Kia. Сейчас помещение находится в печальном состоянии, так как регулярно посещалось вандалами, хотя внутри всё ещё имеются автомобили.
- По данным авторов видео, компания была основана двумя братьями. Первый взял на себя продажи, второй, тяготевший к работе с инструментами, — обслуживание автомобилей. Первоначально дилерский центр занимался российскими машинами, а в начале 2000-х присоединил к портфелю марку Kia.
- В шоуруме всё ещё стоит Kia Carnival в дилерской оклейке, которая называет автомобиль совершенно новым. Это поколение минивэна дебютировало ещё в 2005 году. Два автомобиля марки Kia сохранились и в сервисной зоне, откуда их по каким-то причинам не забрали владельцы. Забытый на подъёмнике Rio почти не тронут, а стоящий рядом более свежий Ceed практически полностью разрушен. Имеются на территории центра также Nissan Almera и VW Passat.
- О временах сотрудничества с Lada в помещениях почти ничего не напоминает, за исключением сохранившейся кое-где символики и промоматериалов. Почти нетронутым оставлен небольшой склад запчастей, где имеются как мелкие детали, так и более крупные компоненты наподобие бамперов.
- Причиной того, что дилерский центр оказался заброшен, назван конфликт между совладельцами. Судя по висящему в одном из кабинетов календарю, произошло это в 2019 году. Однако почему на территории сохранились достаточно старые автомобили, авторы видео так и не уточняют.
В октябре прошлого года в Германии нашли забытый дилерский центр Ford. В нём сохранились практически нетронутыми несколько автомобилей, выпущенных ещё в середине 1980-х.
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На видео да, а так страшно
Не понимаю, что там делать
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