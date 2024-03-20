Заброшенный автосалон Lada в Германии показали на видео

В шоуруме

всё ещё стоит Kia Carnival в дилерской оклейке, которая называет автомобиль совершенно новым. Это поколение минивэна дебютировало ещё в 2005 году. Два автомобиля марки Kia сохранились и в сервисной зоне, откуда их по каким-то причинам не забрали владельцы. Забытый на подъёмнике Rio почти не тронут, а стоящий рядом более свежий Ceed практически полностью разрушен. Имеются на территории центра также Nissan Almera и VW

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