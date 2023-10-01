Забастовка рабочих автопрома в США набирает обороты: в ней участвуют уже 25 тысяч человек

Новые забастовки затрагивают предприятия, на которых собирают Buick Enclave, Chevrolet Traverse, Ford Explorer и Lincoln Aviator. В целом в акциях участвуют рабочие уже 43 производственных объектов в 21 американском штате.

Шон Фейн заявил, что дискуссии со всеми тремя участниками детройтской «Большой тройки» продолжаются. При этом, видимо, только Stellantis добился определённого прогресса в переговорах с UAW , хотя и признал, что с будущим соглашением ещё не всё гладко. В свою очередь, глава Ford Джим Фарли заявил, что профсоюз уже заключил «рекордный контракт» и что с его стороны «крайне безответственно» эскалировать конфликт. По словам исполнительного президента GM по производству Джеральда Джонсона, новые забастовки предназначены лишь «для громких заголовков, а не для реального прогресса». Он также отметил, что компания не получила ответа от UAW на своё последнее предложение.

Впервые за 88-летнюю историю UAW организация устроила забастовки сразу против трёх крупнейших автопроизводителей: уже в первый день, 15 сентября, в ней приняли участие почти 13 тысяч человек. У рабочих много требований, главные из которых — резкое увеличение зарплаты и сокращение рабочей недели. Глава Tesla Илон Маск, который последовательно борется с профсоюзами и не допускает их создания на своих заводах, заявил, что, если все пожелания протестующих будут исполнены, Ford, General Motors и Stellantis просто обанкротятся.