Создатель Ford Mustang займётся дизайном китайских автомобилей BAIC

Покинувший нынешней весной пост шеф-дизайнера Ford Энтони Ло займёт позицию вице-президента по дизайну китайского концерна BAIC. Под руководством Энтони Ло в составе Ford была создана, к примеру, внешность актуального поколения семейства Mustang.
- Родившийся в Гонконге Энтони Ло начал свою карьеру автомобильного дизайнера ещё в 1987 году в составе фирмы Lotus. После этого он успел поработать в Audi, японской студии Mercedes-Benz, а также в концерне GM, где отвечал за облик ряда моделей Saab и Opel.
- С 2010 по 2021 год до присоединения к Ford Энтони Ло участвовал в разработке целого ряда знаковых моделей Renault и Dacia и в итоге ушёл из концерна Renault с должности одного из топ-менеджеров.
- В BAIC, согласно официальному заявлению, Энтони Ло должен расширить возможности фирмы в области транспорта на новых источниках энергии, внедорожных моделей и концептуальных проектов, а также усилить международное сотрудничество.
Место Энтони Ло в концерне Ford, как сообщалось в конце лета, занял Тодд Уиллинг. Он работает в Ford более 20 лет и принимал участие в проектировании множества моделей, включая легковые автомобили, внедорожники и пикапы. Самым известным его проектом считается суперкар Ford GT.
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