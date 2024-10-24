Создатель Ford Mustang займётся дизайном китайских автомобилей BAIC

Родившийся в Гонконге Энтони Ло начал свою карьеру автомобильного дизайнера ещё в 1987 году в составе фирмы Lotus. После этого он успел поработать в Audi,

японской студии

Mercedes-Benz,

а также в концерне GM, где отвечал за облик ряда моделей Saab

и

Opel.