За внедорожный Porsche 911, который строили полтора года, предлагают 170 тысяч долларов

На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за необычный Porsche 911 Carrera выпуска 1988 года. Нынешнему владельцу он принадлежит с 2019-го: на момент покупки пробег спорткара составлял около 435 тысяч километров. Однако сразу по приобретении автомобиль передали ателье Straat во Флориде, которое за 20 месяцев построило из него «внедорожник». Сейчас на одометре спорткара 2 250 километров, и за него уже предлагают 170 тысяч долларов, хотя до конца торгов ещё день.
- Создание кастомного 911 Safari подразумевало прежде всего реставрацию, в процессе которой спорткар разобрали до голого кузова. Из заводского красного купе перекрасили в глубокий серо-синий, снабдили массивным спойлером и силовыми бамперами, а также защитой днища.
- В салоне появились кожаные кресла Recaro с подогревом и вентиляцией, модернизированный кондиционер и каркас безопасности. Кроме того, 911 Safari снабдили развитой аудиосистемой на компонентах Blaupunkt и JL Audio.
- Новую регулируемую подвеску выполнили с помощью кастомных компонентов от Elephant и Von Shocks. Обуто купе в 15-дюймовые диски Braid с резиной BFGoodrich.
- Оппозитная «шестёрка» сохранила объём 3,2 литра. Однако двигатель подвергли глубокой перестройке — он получил, к примеру, поршневую группу Mahle, альтернативный стартер, новый блок управления и модернизированную масляную систему. Пятиступенчатую механическую коробку также отреставрировали и усилили.
- Среди дополнительных аксессуаров, установленных на спорткар — экспедиционный багажник с диодными лампами и запасным колесом, лебёдка и домкрат.
Сама Porsche также представила «внедорожную» версию купе 91 актуального поколения. Вместе с названием Dakar она получила увеличенный дорожный просвет, новые режимы работы системы полного привода и набор аксессуаров для путешествий. Новый 911 Dakar стоит дороже этого рестомода — более 220 тысяч долларов.
Выбрали бы новый 911 или вот это?
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