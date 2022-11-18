За внедорожный Porsche 911, который строили полтора года, предлагают 170 тысяч долларов

На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за необычный Porsche 911 Carrera выпуска 1988 года. Нынешнему владельцу он принадлежит с 2019-го: на момент покупки пробег спорткара составлял около 435 тысяч километров. Однако сразу по приобретении автомобиль передали ателье Straat во Флориде, которое за 20 месяцев построило из него «внедорожник». Сейчас на одометре спорткара 2 250 километров, и за него уже предлагают 170 тысяч долларов, хотя до конца торгов ещё день.