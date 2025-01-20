За советом к чемпиону: машины, которые «учились» ездить у известных гонщиков

Другой электромобиль «учил» ездить экс-чемпион Формулы-1 в составе Ferrari Кими Райкконен. Компания Zeekr заключила контракт с финном для доводки «заряженных» версий FR. Китайцы не скупились на похвалы: пилот обеспечил «первоклассные настройки», которые превзошли ожидания. А оценить вклад Райкконена сможет любой покупатель, активировав одноимённый ездовой режим!

В пресете Raikkonen Mode отдача увеличивается с 1265 до 1300 лошадиных сил, а время разгона «0–100» сокращается до 2,02 секунды. Сам Кими Райкконен сотрудничество с Zeekr объяснил просто: финна привлекли амбиции китайской марки сделать один из быстрейших автомобилей в мире ещё лучше.

Для чемпиона 2007 года это уже второй проект настройки дорожного автомобиля: пять лет назад он поучаствовал в калибровке Alfa Romeo Giulia GTA.