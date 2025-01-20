За советом к чемпиону: машины, которые «учились» ездить у известных гонщиков

Доводкой любого автомобиля занимаются сотни специалистов, а важнейшей частью подготовки к серийному производству являются ездовые испытания. Они важны для любой машины, но для «заряженных» и спортивных экземпляров крупные бренды время от времени привлекают настоящих звёзд автоспорта, чтобы они «научили» автомобили ездить правильно. Так, например, поступила компания Honda, которая пригласила на доводку NSX самого Айртона Сенну! Сегодня же поговорим о коллаборациях спортсменов и автобрендов последних лет.
Hyundai Ioniq 5 N и Кэйити Цутия
Свежайший продукт подобного сотрудничества — Ioniq 5 N в варианте DK (Drift King). В разработке этой модификации принимал участие сам «король дрифта» — Кэйити Цутия. Почти полувековым опытом в автоспорте японец поделился с Hyundai, после чего автомобилю перенастроили ходовую часть и электронику, а также изменили аэродинамический обвес и колёса.
Дрифт-режим у Ioniq 5 N был изначально, но для более эффективного скольжения штатные диски заменили на облегчённые (-10,6 килограмма) — кованые со специальными насечками на ободе. Поменяли и тормоза: площадь колодок увеличена на 54%, а суппорты стали шестипоршневыми. Для снижения центра масс пружины заменены на укороченные (-15 мм). Ну а новые сплиттеры и диффузор могут добавить 93 килограмма прижимной силы на 140 км/ч.
Продавать «дрифтовый» электрокар планируют только в Японии и Южной Корее.
Zeekr 001 FR и Кими Райкконен
Другой электромобиль «учил» ездить экс-чемпион Формулы-1 в составе Ferrari Кими Райкконен. Компания Zeekr заключила контракт с финном для доводки «заряженных» версий FR. Китайцы не скупились на похвалы: пилот обеспечил «первоклассные настройки», которые превзошли ожидания. А оценить вклад Райкконена сможет любой покупатель, активировав одноимённый ездовой режим!
В пресете Raikkonen Mode отдача увеличивается с 1265 до 1300 лошадиных сил, а время разгона «0–100» сокращается до 2,02 секунды. Сам Кими Райкконен сотрудничество с Zeekr объяснил просто: финна привлекли амбиции китайской марки сделать один из быстрейших автомобилей в мире ещё лучше.
Для чемпиона 2007 года это уже второй проект настройки дорожного автомобиля: пять лет назад он поучаствовал в калибровке Alfa Romeo Giulia GTA.
Aston Martin Valiant и Фернандо Алонсо
Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо тоже поучаствовал в создании нового автомобиля. Испанец признался, что хотел заказать у своего работодателя — компании Aston Martin — лимитированный суперкар Valour, но с доработками. При этом перечень пожеланий оказался настолько обширным, что потянул на новую модель! Купе Valiant легче, мощнее, а также отличается от Valour аэродинамикой. Тираж — всего 38 штук.
Фернандо Алонсо настоял на установке фиксированного антикрыла, пожелал поменять кресла, установить полукаркас безопасности и обычный круглый руль без всяких кнопок, а также сделал кулису шестиступенчатой «механики» открытой. Двигатель V12 Aston Martin Valiant стал на 30 л.с. мощнее (теперь агрегат выдаёт 745 л.с.), а за счёт облегчения конструкции удалось скинуть около 40 килограммов.
Самому Алонсо результат понравился. Он не сомневается, что за купе будут охотиться коллекционеры.
Mercedes-AMG One и Льюис Хэмилтон
Разработка гиперкара Mercedes-AMG One заняла пять лет вместо двух, а о затратах на проект в немецком концерне скромно умалчивают. Всё дело в том, что гибридную силовую установку от чемпионского болида W06 Льюиса Хэмилтона умудрились разместить в дорожном автомобиле, бросив уйму ресурсов на адаптацию к европейским нормам экологии, шума и безопасности. А сам семикратный чемпион Формулы-1 тоже поработал над купе: ему доверили итоговую доводку.
Впрочем, главным вызовом инженеров Mercedes-AMG было сохранение баланса между мощностью и уровнем выбросов. Для этого гоночный V6 дополнили шестью катализаторами и двумя фильтрами твёрдых частиц. Несмотря на все сложности, с 1,6 литра сняли аж 574 л.с.! Общая отдача силовой установки с пятью моторами составляет 1063 л.с. Хэмилтон тоже получил один из гиперкаров. А потом перешёл в Ferrari.
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Infiniti FX50 и Себастьян Феттель
В 2012 году на тот момент ещё двукратный чемпион мира Себастьян Феттель смог вписать своё имя в историю компании Infiniti. Японский премиум-бренд был спонсором Red Bull, а результатом коллаборации пилота и компании стал лимитированный Infiniti FX — самый мощный в истории. Немец входил в число тест-пилотов кроссовера на всём пути — от идеи до серийного производства. И в итоге особый вариант назвали в честь него.
От исходного Infiniti FX50 спецверсия Vettel Edition отличается форсированным двигателем V8 5.0 (420 л.с. вместо 400 л.с.), заниженной на 30 мм подвеской, углепластиковым обвесом, спортивным басовитым выхлопом и отделкой салона с фиолетовой прострочкой. Тираж ограничили 150 экземплярами и несколько десятков кроссоверов официально продали в России. А сейчас эти машины встречаются в продаже на Авто.ру. Цены на них начинаются с 3,8 миллиона рублей.