За редкий Plymouth ‘Cuda заплатили на аукционе 2,2 миллиона долларов

На аукционе Mecum Indy с молотка ушёл Plymouth Barracuda образца 1970 года. За автомобиль заплатили 2,2 миллиона долларов, что делает его третьим по стоимости Plymouth в истории. Столь высокая ставка объясняется как исключительной редкостью купе, так и его состоянием: машина с 1976 года стояла без движения, а на одометре масл-кара — всего 1556 километров.
- Именно этот автомобиль — один из всего четырёх, которые в 1970 году построили для передвижной автовыставки Rapid Transit System Caravan. С одобрения компании Plymouth купе переделали по дизайну Гарри Брэдли, художника, который отвечал за первые выпуски знаменитых игрушек Hot Wheels во второй половине 1960-х.
- Его стараниями 'Cuda получила, к примеру, такую необычную раскраску. Воплощением дизайн-проекта в жизнь занимался знаменитый кастомайзер Чак Миллер.
- Три прочих автомобиля из Rapid Transit System Caravan обитают в частных коллекциях, а именно этот экземпляр был выставлен на продажу впервые с 1976 года. Всё это время он принадлежал одному владельцу, который считал, что такой яркий масл-кар привлечёт слишком много внимания, и поэтому машиной не пользовался.
- Утверждается, что 'Cuda находится в полностью оригинальном состоянии. Купе укомплектовано восьмицилиндровым мотором объёмом 7,2 литра на 385 л.с. в сочетании с четырёхдиапазонным «автоматом». Редчайший спорткар требует реставрационных работ, но, по оценкам продавцов, они окажутся несложными.
- По официальным данным, масл-кар стал самым дорогим лотом аукциона Mecum Indy, который завершился в минувший уик-энд.
За аналогичную сумму сейчас предлагается ещё один экземпляр Plymouth Hemi Cuda. Он укомплектован более компактным мотором, но высокую стоимость продавцы объясняют тем, что именно это купе является первым серийным представителем знаменитой модификации.
Понимаете, за что такие деньги?
Нет, обычный вроде как «Плимут»
Да, это коллекционная ценность
Подождите
Новости загружаются