За редкий Plymouth ‘Cuda заплатили на аукционе 2,2 миллиона долларов

Именно этот автомобиль

— один из всего четырёх, которые в 1970 году построили для передвижной автовыставки Rapid Transit System Caravan

. С одобрения компании Plymouth купе

переделали по дизайну Гарри Брэдли, художника, который отвечал за первые выпуски знаменитых игрушек Hot Wheels во второй половине 1960-х.