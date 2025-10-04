За открытую LaFerrari Aperta рассчитывают выручить на аукционе 5,8 миллиона долларов

На аукцион RM Sotheby’s в Неваде выставят гиперкар Ferrari LaFerrari Aperta. Это открытая версия модели, которая увидела свет в 210 экземплярах. По оценке экспертов, за машину могут выложить до 5,8 миллиона долларов, тогда как новой она стоила 2,3 миллиона