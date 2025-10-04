За открытую LaFerrari Aperta рассчитывают выручить на аукционе 5,8 миллиона долларов

На аукцион RM Sotheby’s в Неваде выставят гиперкар Ferrari LaFerrari Aperta. Это открытая версия модели, которая увидела свет в 210 экземплярах. По оценке экспертов, за машину могут выложить до 5,8 миллиона долларов, тогда как новой она стоила 2,3 миллиона.
- В Маранелло собрали 499 купе LaFerrari. Родстер Aperta могли купить только те, кто ранее приобрёл закрытый гиперкар. Поэтому тираж оказался в два с лишним раза скромнее.
- Выставленный на продажу автомобиль выпущен в 2017 году. Он проехал 3334 километра и за шесть лет сменил трёх владельцев. Кузов и салон оформлены одинаково: основной чёрный цвет разбавлен тонкими красными линиями.
- Лот предлагается с двумя комплектами литых дисков, пяти- и десятиспицевыми. Крыш тоже две: складная мягкая и съёмная жёсткая из углепластика. В комплектацию машины входит система подъёма передней части кузова для проезда неровностей.
Полтора года назад аналогичная машина была продана на Bring a Trailer за 5,4 миллиона долларов. Её пробег на тот момент составлял 260 километров. Всего за 16 минут торгов предлагаемая сумма взлетела с миллиона до трёх.
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