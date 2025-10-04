Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

За открытую LaFerrari Aperta рассчитывают выручить на аукционе 5,8 миллиона долларов

На аукцион RM Sotheby’s в Неваде выставят гиперкар Ferrari LaFerrari Aperta. Это открытая версия модели, которая увидела свет в 210 экземплярах. По оценке экспертов, за машину могут выложить до 5,8 миллиона долларов, тогда как новой она стоила 2,3 миллиона
Новости
1

На аукцион RM Sotheby’s в Неваде выставят гиперкар Ferrari LaFerrari Aperta. Это открытая версия модели, которая увидела свет в 210 экземплярах. По оценке экспертов, за машину могут выложить до 5,8 миллиона долларов, тогда как новой она стоила 2,3 миллиона.

Читайте нас в Telegram! Там быстро и все-все новости
  • В Маранелло собрали 499 купе LaFerrari. Родстер Aperta могли купить только те, кто ранее приобрёл закрытый гиперкар. Поэтому тираж оказался в два с лишним раза скромнее.
  • Выставленный на продажу автомобиль выпущен в 2017 году. Он проехал 3334 километра и за шесть лет сменил трёх владельцев. Кузов и салон оформлены одинаково: основной чёрный цвет разбавлен тонкими красными линиями.
  • Лот предлагается с двумя комплектами литых дисков, пяти- и десятиспицевыми. Крыш тоже две: складная мягкая и съёмная жёсткая из углепластика. В комплектацию машины входит система подъёма передней части кузова для проезда неровностей.

Полтора года назад аналогичная машина была продана на Bring a Trailer за 5,4 миллиона долларов. Её пробег на тот момент составлял 260 километров. Всего за 16 минут торгов предлагаемая сумма взлетела с миллиона до трёх.

Хотели бы себе Ferrari?

Конечно, это мечта
Сойдёт и другой суперкар
Предпочитаю машины другого класса

Подождите

Новости загружаются

#Аукционы#Ferrari#LaFerrari#Суперкары
Комментарии
Комментарии1
Войдите, чтобы комментировать
4 октября 2025
мне интереснее хуракан перфоманте
Нравится
Ответить
Читать ещё