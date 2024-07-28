Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

Минус один повод для лишения прав: депутаты предложили «разрешить» уезжать с места ДТП

Водителям, которые покинули место аварии, лишение прав заменят штрафом
Разбор
34

Госдума рассмотрит инициативу по смягчению наказания за отъезд с места аварии. Законопроект разработан для защиты прав автомобилистов, которые случайно или вынужденно покинули место ДТП, что сейчас грозит лишением прав. Также закон облегчит жизнь водителям, которые после аварии съехали с проезжей части в дорожный карман, чтобы не создавать затор. Разбираемся в нюансах предложения. 

Оглавление
Получайте новые интересные статьи на почту
Подписываясь, я соглашаюсь на получение новостных/рекламных сообщений на условиях Пользовательского соглашения

Что предлагает новый закон

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому должна измениться часть 2 статьи 12.27 КоАП, регламентирующая наказание за оставление места ДТП. Сейчас нарушителя по этой статье могут лишить водительских прав на срок от одного до полутора лет или арестовать на 15 суток. Парламентарии считают такие меры чересчур жёсткими, особенно в связи с тем, что многие отъезды с места аварии не связаны с умыслом избежать ответственности, а совершаются по неведению или в ситуации крайней необходимости.

«Оставление места ДТП — одно из наиболее серьёзных административных правонарушений. Но ситуации бывают разные. Есть умышленное покидание места аварии, а есть неумышленное или вынужденное, но с обязательствами компенсировать причинённый ущерб. Мы предлагаем дать полномочия судьям применять более мягкие санкции для тех, кто оставил место ДТП», — прокомментировал инициативу один из её авторов, Ярослав Нилов.  

По словам депутата, законопроект также защитит людей от мошенников. Речь идёт об автоподставщиках, которые часто прибегают к вымогательствам и запугиваниям людей тем, что те якобы скрылись с места ДТП, хотя аварии либо не было вовсе, либо она была подстроена.

«А сколько бытовых историй, когда в тесном дворе водитель прижался к бамперу другой машины и, не заметив, что стал участником ДТП, продолжил движение. Те же мошенники располагают богатым арсеналом приёмов для вымогания денег. Проект вносится с целью защиты автовладельцев в подобных ситуациях, но при этом подчёркнуто оставляет исключительно за судьёй право определять степень виновности водителя», — пояснил депутат.

Авторы документа предлагают решать вопрос наказания за оставление места ДТП в суде, а не просто заменить лишение прав на штраф. Если виновник сумеет доказать, что уехал без злого умысла, ему назначат штраф в размере 10 000 рублей, а если будет доказано, что водитель скрылся с места аварии нарочно, его лишат прав.

Какая альтернатива у лишения прав есть сейчас

Предложение депутатов уже поддержали многие эксперты и водители в профильных сообществах. По их мнению, за оставление места ДТП не должно быть безальтернативного лишения прав. Сейчас люди ради сохранения водительских удостоверений иногда идут на странные меры, говорит автоэксперт Максим Едрышов.

«Даже за мелкую царапину, которую никто не заметит, водитель, скорее всего, получит год лишения. Интересный факт заключается в том, что по закону арест считается более строгим наказанием, поэтому при всех смягчающих вину обстоятельствах суды просто лишают прав, но некоторые водители уговаривают (и порой успешно) назначить им именно арест. Поскольку "отсидеть" 3–5 суток зачастую для них "лучше", чем получить лишение на год», — комментирует ситуацию Едрышов.

Защитник прав автомобилистов Пётр Шкуматов назвал новый закон правильным и своевременным, потому что документ защищает права добропорядочных водителей. По его словам, большинство аварий, которые связаны с привлечением по статье 12.27 КоАП, — это ДТП с чрезвычайно маленьким ущербом. 

«Кто-то кого-то поцарапал во время маневрирования в тесном пространстве. Не заметил этого и уехал. Ущерб исчисляется сотнями или тысячами рублей. И это приводит к лишению прав на год. Альтернативного наказания сейчас нет. Хотя оно существовало до 2007 года, когда был штраф. Согласитесь, часто бывает непонятно, откуда именно идёт звук. Наехал на льдинку, коснулся чужой машины или просто в ямку попал. Посмотрел по зеркалам, всё нормально, поехал дальше. А потом оказывается, что нанёс целую царапину на 200 рублей», — объясняет Шкуматов.

Почему штраф должен назначать суд

Полностью отказываться от лишения прав нельзя, полагают эксперты. Если ввести только штраф, то какая-то часть людей начнёт вести себя по-хамски, нагло уезжая с места аварии с пониманием, что можно отделаться штрафом, уверен Шкуматов.

«Этот законопроект создаёт баланс. Штраф назначается через судебные процедуры. Таким образом, привлекаемая сторона должна будет доказать, что не имела злого умысла, покидая место аварии. Этот законопроект решает массу проблем. Наказание станет соразмерным для всех по их степени вины», — рассуждает эксперт.  

Руководитель центра Probok.net Александр Шумский также уверен, что инициатива депутатов должна быть рассмотрена и принята в самое ближайшее время, потому что сегодня закон не различает умышленное сокрытие с места ДТП и оставление места аварии, чтобы отъехать в ближайший дорожный карман

«Если с осознанным сокрытием всё логично и справедливо, то в иных ситуациях большинство водителей лишается прав за небольшую царапину во дворе или желание отвезти пострадавшего в больницу. Все спорные ситуации заканчиваются месяцами судебных разбирательств, и в 99% дел водители проигрывают. У судей появится хоть какая-то альтернатива бессмысленному лишению прав ни за что. Это я однозначно поддерживаю», — поясняет Шумский. 

Все опрошенные Журналом эксперты сходятся в том, что окончательно решение о наказании должен принимать суд, оценив все обстоятельства дела — только так наказание может быть соразмерным тяжести проступка.

Сегодня без последствий уехать с места аварии, в которой никто не пострадал, можно только в одном случае. Он описан в пункте 2.6.1 Правил дорожного движения: когда в ДТП вред причинён только имуществу, водители, причастные к нему, не обязаны сообщать о случившемся в полицию и могут оставить место происшествия, если в соответствии с законодательством об ОСАГО оформление документов о ДТП может осуществляться без сотрудников полиции. Однако и в этом случае даже случайная царапина, которую никто не заметил, требует оформления хотя бы по европротоколу.

Поддерживаете введение штрафа за отъезд с места ДТП?

Да, это решит много проблем
Нет, виновники начнут скрываться
#Законы и штрафы
Комментарии
Комментарии34
Войдите, чтобы комментировать
28 июля 2024
Власть сократила почти всех инспекторов ГАИ, а теперь не знает что делать с возникшим дорожным беспределом! Необходимо срочно вернуть человека на дорогу и вновь создать подразделения ГАИ, которые непременно наведут порядок на российских дорогах...
Нравится
Ответить
30
29 июля 2024
Коричневый внедорожник, …которые непременно наведут порядок на российских дорогах…’’🤣😂🤣 
Нравится
Ответить
6
29 июля 2024
Коричневый внедорожник,
ржунемогу
которые снова будут торговать по обочинам членами зебр?
какой порядок?
Нравится
Ответить
9
29 июля 2024
Вымогательством они будут заниматься , чем и сейчас занимаются , хотя их немного
Нравится
Ответить
9
1 августа 2024
Коричневый внедорожник, они не порядок наводят, а бабки выманивают
Нравится
Ответить
2
2 августа 2024
Коричневый внедорожник, сколько таких гайцов стало олигархами на народные средства, их звали в 90 х узаконенные рекитеры, в наглую наборы вели.
Нравится
Ответить
3
20 мая 2025
Юрий Шальнов, "которые непременно наведут порядок на российских дорогах..."
Нравится
Ответить
22 сентября 2025
omelcigor, с вы в этом коричневом внедорожника себя видите?
Нравится
Ответить
23 сентября 2025
Юрий Шальнов, Боже спаси ни каких возвратов гаи хватить одним камерам платим ищё их надо кормить
Нравится
Ответить
1
29 июля 2024
Я как раз в такой ситуации, когда вешают оставление места, хотя ничего не было.
Нравится
Ответить
4
29 июля 2024
Игорь . Просто Игорь., денег хотят , в меня на велике врезался пацан в дверь ничего не было , я уехал по согласованию с ним , а он вызвал гибдд , и свидетели были все равно прав лишили , в РФ законов нет 
Нравится
Ответить
8
29 июля 2024
Штраф, люди быстрее заплатят. Так хоть наказание будет. Если что, то приставы у нас хорошо находят средства должников.Ну а тех кого лишают, и без прав продолжают ездить, инспекторов не часто встретишь. Меня останавливали в последний раз , два года назад.
Нравится
Ответить
2
29 июля 2024
Игорь . Просто Игорь., меня лишили . Подставщик несколько раз тормозил, но я успел остановиться. Тот вышел, граблями размахивал, чуть мне зеркало не свернул. У меня ребёнок в машине был, по этому и не выходил, хорошо бы не закончилось. Объехал его слева и всё. Но через неделю позвонили из ГИБДД, уезд с места ДТП. Я конечно поехал туда, чтоб инспектора увидели своими глазами, что у меня только царапины спереди справа, от оражеого ограждающего столбика. Но каким-то образом, тот козёл был там через 15 мин . У него был повреждён весь задний бампер, особенно в средине . Но бравые инспектора определили, что это был контакт ... Без экспертизы, на глаз, и такая точность (!) Правда в протоколе написали - Возможно был контакт . +ВОЗМОЖНО+ Вот и все доказательства. Обез никакой внутренней проверки, тут же отправили в суд ...
Нравится
Ответить
7
29 июля 2024
Игорь . Просто Игорь., судья даже очевидные вещи как-будто не видела. Экспертизу не назначила, а ВОЗМОЖНЫЕ царапины, она почему-то определила как факт. Тоже без экспертизы, на глаз
Ну и т.д и т.п . Все суды, прошли точно так же. В областном суде, судейка даже не сразу понял, что говорит мой адвокат. В Верховный я уже и не обращался. Как говорил адвокат, смысла нет с этой судейской системой искать справедливости...
Нравится
Ответить
11
29 июля 2024
Игорь . Просто Игорь., Вывод. Если я не поехал бы в ГИБДД, доказывать невиновность, то через 2 месяца, дело бы закрыли, как-будто не нашли, и мне бы ровным счётом ничего не было. А так, куча денег, потраченные нервы и т.д А если бы был штраф, то возможно тот подставщик даже не стал свои дела творить. Ведь на то они и рассчитывают, чтоб "виновник" на месте откупился. А если штраф, то всё равно платить, но мошенникам ничего не обломится.
Нравится
Ответить
5
29 июля 2024
Игорь . Просто Игорь., ну это надо доказать,и взыскать с органов моральный ущерб.-а меня наоборот,дважды тиранули и смылись,машина госудрарственная,с меня минус премии и всё,в гаи отписку прислали,что гевозможно установить второго участника,хотя цвет,марку и гос номера я передавал,итог-виноват я,раз второго нет,и доказывай чтт не верблюд-каково!?
Нравится
Ответить
5
26 июля 2025
Gary Chernin, Почему нет? закон есть. не оставлять место происшествия, ждать гаи. только вы не захотели.
Нравится
Ответить
26 июля 2025
Синий грузовик, есть смысл. у меня положительный опыт.
Нравится
Ответить
29 июля 2024
Именно такая ситуация была у меня. Царапнул чужую машину отъезжая с парковки и не заметил, уехал (в салоне у меня громко играла музыка). Меня нашли. Но мудрый инспектор послушав мои объяснения, не нашел состава преступления. Финансовый вопрос с потерпевшим мы урегулировали по справедливости.
Нравится
Ответить
29 июля 2024
Коричневый грузовик, очень крупно повезло вам , что вменяемый инспектор попался . Другие денег хотят, да ещё и на пару с подставщиками. И за незначительное ДТП, можно поиметь значительный геморрой .
Нравится
Ответить
3
1 августа 2024
Коричневый грузовик, повезло
Нравится
Ответить
1
29 июля 2024
Плохое предложение, напрямую усиливающее, коррупционную составляющую. Не закон, а судья будет решать - умышленно или не умышленно виновник покинул место ДТП, толстый конверт или не очень. Правоприменимость и доказательная база снова хромают. Например, ночь, ни камер, ни света, ни прохожих... как Вы докажете, что случайно кого-то притёрли на парковке и не заметили этого? Либо наоборот, заметили, но будете утверждать обратное?
Нравится
Ответить
2
29 июля 2024
Planet27, зато не будет давления из ГИБДД ! Обычно, когда такие однозначные дела, где нет альтернативы лишению прав в виде штрафа, судьи почти всегда лишают человека прав управления. Даже когда доказательств нет, то они всё равно предпочитают не сориться с гаишниками. А если примут закон, то у человека есть шанс, что судья может принят более независимое решение.
Нравится
Ответить
29 июля 2024
Planet27, а сколько пьяных уезжают!?-типо темно,музыка незаметил!-а находят трезвёхонький,спешил в больницу-судьи простите-не специальнольно я-вопрос жизни и смерти.
Нравится
Ответить
4
29 июля 2024
не упомянули важный аспект. Про вторичные ДТП на скоростных трассах, которые несоизмеримо более тяжелые, чем первичные. И все потому что участники сначала заснимают место первичного ДТП, пока их не снесет летящая фура. Потом там трупы и фиг разберешь какие были следы первичного, а какие от вторичного.
Нравится
Ответить
5
29 июля 2024
Если примут данный закон, то порядка больше не станет, а вот виновникам будет раздолье.
Нравится
Ответить
3
29 июля 2024
Был случай, когда моей авто был нанесен ущерб. Разбит бампер, задний фонарь, крышка багажника и пр. Виновник уехал с места происшествия. Были вызваны ГАИ, взяты запись с камер наблюдения магазина, где видно кто и как совершил наезд на моё авто. Разбирались три месяца и ГАИ ответило отпиской, что виновник не установлен, т.к машина в аренде, арендатор передал второму лицу, а тот третьему... Оказалось проще и дешевле отремонтировать самому, чем вызывать независимые экспертизы(6-15тыс), платить судам и адвокатам(25-50тр),а потом по 300-1500р выгребать эти деньги долгими годами...
Нравится
Ответить
2
30 июля 2024
я должен радоваться десятке теперь и хвалебные оды писать правительству?)))
Нравится
Ответить
5 августа 2024
Лишение поставлено на поток. Всем Московским водителям быть внимательными при въезде в парковочный карман около станции метро Сокол в сторону области. Эти пользуется местная ОПГ. Вам сообщат, что Вы кого-то зацепили и сбежали (формулировки у них тоже не литературные). И все законно с вызовом экипажа, с видеокамерами и регистраторами. Розыск слушать вас не будет и судьи тоже.
Нравится
Ответить
1
20 мая 2025
Даже прочитав немногочисленные комменты понимаешь что сама система не работает и подтверждает поговорку Закон что дышло, куда повернул туда и вышло
Нравится
Ответить
1
5 июня 2025
При СССР был ОРУД, котоый
Нравится
Ответить
12 июня 2025
Схема для вымогания денег с этим ч. 2 ст. 12.27. Гаи часто в сговоре с"потерпевшими".
Также инсценируют дтп на парковках. Суды вообще в полном беззаконии. Совершенно тоталитарная статья для полного бесправия людей. Из-за царапин полученных неизвестно где лишают прав. За правами лишают лицензии на оружие— потому что норма содержит вид наказания арест. Все. Ты раб. Система делает с тобой что хочет.
Нравится
Ответить
2
15 августа 2025
Сократить депутатов и их команды , а добавить ГАИ, что бы могли быстро приехать
Нравится
Ответить
1
16 августа 2025
Лучше отпустить 10 виновных чем наказать одного невиновного. И потом, возмещение ущерба будет в любом случае. Независимо покинул место происшествия или нет.
Нравится
Ответить
1
Читать ещё