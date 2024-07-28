Госдума рассмотрит инициативу по смягчению наказания за отъезд с места аварии. Законопроект разработан для защиты прав автомобилистов, которые случайно или вынужденно покинули место ДТП, что сейчас грозит лишением прав. Также закон облегчит жизнь водителям, которые после аварии съехали с проезжей части в дорожный карман, чтобы не создавать затор. Разбираемся в нюансах предложения.
Что предлагает новый закон
Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому должна измениться часть 2 статьи 12.27 КоАП, регламентирующая наказание за оставление места ДТП. Сейчас нарушителя по этой статье могут лишить водительских прав на срок от одного до полутора лет или арестовать на 15 суток. Парламентарии считают такие меры чересчур жёсткими, особенно в связи с тем, что многие отъезды с места аварии не связаны с умыслом избежать ответственности, а совершаются по неведению или в ситуации крайней необходимости.
«Оставление места ДТП — одно из наиболее серьёзных административных правонарушений. Но ситуации бывают разные. Есть умышленное покидание места аварии, а есть неумышленное или вынужденное, но с обязательствами компенсировать причинённый ущерб. Мы предлагаем дать полномочия судьям применять более мягкие санкции для тех, кто оставил место ДТП», — прокомментировал инициативу один из её авторов, Ярослав Нилов.
По словам депутата, законопроект также защитит людей от мошенников. Речь идёт об автоподставщиках, которые часто прибегают к вымогательствам и запугиваниям людей тем, что те якобы скрылись с места ДТП, хотя аварии либо не было вовсе, либо она была подстроена.
«А сколько бытовых историй, когда в тесном дворе водитель прижался к бамперу другой машины и, не заметив, что стал участником ДТП, продолжил движение. Те же мошенники располагают богатым арсеналом приёмов для вымогания денег. Проект вносится с целью защиты автовладельцев в подобных ситуациях, но при этом подчёркнуто оставляет исключительно за судьёй право определять степень виновности водителя», — пояснил депутат.
Авторы документа предлагают решать вопрос наказания за оставление места ДТП в суде, а не просто заменить лишение прав на штраф. Если виновник сумеет доказать, что уехал без злого умысла, ему назначат штраф в размере 10 000 рублей, а если будет доказано, что водитель скрылся с места аварии нарочно, его лишат прав.
Какая альтернатива у лишения прав есть сейчас
Предложение депутатов уже поддержали многие эксперты и водители в профильных сообществах. По их мнению, за оставление места ДТП не должно быть безальтернативного лишения прав. Сейчас люди ради сохранения водительских удостоверений иногда идут на странные меры, говорит автоэксперт Максим Едрышов.
«Даже за мелкую царапину, которую никто не заметит, водитель, скорее всего, получит год лишения. Интересный факт заключается в том, что по закону арест считается более строгим наказанием, поэтому при всех смягчающих вину обстоятельствах суды просто лишают прав, но некоторые водители уговаривают (и порой успешно) назначить им именно арест. Поскольку "отсидеть" 3–5 суток зачастую для них "лучше", чем получить лишение на год», — комментирует ситуацию Едрышов.
Защитник прав автомобилистов Пётр Шкуматов назвал новый закон правильным и своевременным, потому что документ защищает права добропорядочных водителей. По его словам, большинство аварий, которые связаны с привлечением по статье 12.27 КоАП, — это ДТП с чрезвычайно маленьким ущербом.
«Кто-то кого-то поцарапал во время маневрирования в тесном пространстве. Не заметил этого и уехал. Ущерб исчисляется сотнями или тысячами рублей. И это приводит к лишению прав на год. Альтернативного наказания сейчас нет. Хотя оно существовало до 2007 года, когда был штраф. Согласитесь, часто бывает непонятно, откуда именно идёт звук. Наехал на льдинку, коснулся чужой машины или просто в ямку попал. Посмотрел по зеркалам, всё нормально, поехал дальше. А потом оказывается, что нанёс целую царапину на 200 рублей», — объясняет Шкуматов.
Почему штраф должен назначать суд
Полностью отказываться от лишения прав нельзя, полагают эксперты. Если ввести только штраф, то какая-то часть людей начнёт вести себя по-хамски, нагло уезжая с места аварии с пониманием, что можно отделаться штрафом, уверен Шкуматов.
«Этот законопроект создаёт баланс. Штраф назначается через судебные процедуры. Таким образом, привлекаемая сторона должна будет доказать, что не имела злого умысла, покидая место аварии. Этот законопроект решает массу проблем. Наказание станет соразмерным для всех по их степени вины», — рассуждает эксперт.
Руководитель центра Probok.net Александр Шумский также уверен, что инициатива депутатов должна быть рассмотрена и принята в самое ближайшее время, потому что сегодня закон не различает умышленное сокрытие с места ДТП и оставление места аварии, чтобы отъехать в ближайший дорожный карман.
«Если с осознанным сокрытием всё логично и справедливо, то в иных ситуациях большинство водителей лишается прав за небольшую царапину во дворе или желание отвезти пострадавшего в больницу. Все спорные ситуации заканчиваются месяцами судебных разбирательств, и в 99% дел водители проигрывают. У судей появится хоть какая-то альтернатива бессмысленному лишению прав ни за что. Это я однозначно поддерживаю», — поясняет Шумский.
Все опрошенные Журналом эксперты сходятся в том, что окончательно решение о наказании должен принимать суд, оценив все обстоятельства дела — только так наказание может быть соразмерным тяжести проступка.
Сегодня без последствий уехать с места аварии, в которой никто не пострадал, можно только в одном случае. Он описан в пункте 2.6.1 Правил дорожного движения: когда в ДТП вред причинён только имуществу, водители, причастные к нему, не обязаны сообщать о случившемся в полицию и могут оставить место происшествия, если в соответствии с законодательством об ОСАГО оформление документов о ДТП может осуществляться без сотрудников полиции. Однако и в этом случае даже случайная царапина, которую никто не заметил, требует оформления хотя бы по европротоколу.