Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому должна измениться часть 2 статьи 12.27 КоАП, регламентирующая наказание за оставление места ДТП. Сейчас нарушителя по этой статье могут лишить водительских прав на срок от одного до полутора лет или арестовать на 15 суток. Парламентарии считают такие меры чересчур жёсткими, особенно в связи с тем, что многие отъезды с места аварии не связаны с умыслом избежать ответственности, а совершаются по неведению или в ситуации крайней необходимости.

«Оставление места ДТП — одно из наиболее серьёзных административных правонарушений. Но ситуации бывают разные. Есть умышленное покидание места аварии, а есть неумышленное или вынужденное, но с обязательствами компенсировать причинённый ущерб. Мы предлагаем дать полномочия судьям применять более мягкие санкции для тех, кто оставил место ДТП», — прокомментировал инициативу один из её авторов, Ярослав Нилов.

По словам депутата, законопроект также защитит людей от мошенников. Речь идёт об автоподставщиках, которые часто прибегают к вымогательствам и запугиваниям людей тем, что те якобы скрылись с места ДТП, хотя аварии либо не было вовсе, либо она была подстроена.

«А сколько бытовых историй, когда в тесном дворе водитель прижался к бамперу другой машины и, не заметив, что стал участником ДТП, продолжил движение. Те же мошенники располагают богатым арсеналом приёмов для вымогания денег. Проект вносится с целью защиты автовладельцев в подобных ситуациях, но при этом подчёркнуто оставляет исключительно за судьёй право определять степень виновности водителя», — пояснил депутат.

Авторы документа предлагают решать вопрос наказания за оставление места ДТП в суде, а не просто заменить лишение прав на штраф. Если виновник сумеет доказать, что уехал без злого умысла, ему назначат штраф в размере 10 000 рублей, а если будет доказано, что водитель скрылся с места аварии нарочно, его лишат прав.