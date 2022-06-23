За очень редкую Lancia 037 на аукционе предлагают 201 тысячу долларов

На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за спорткар Lancia Rally 037 выпуска 1982 года. Итальянская компания выпустила лишь около 200 экземпляров дорожной модификации этой модели согласно требованиям омологации чемпионата мира по ралли. Сейчас за купе, несмотря на неоригинальный двигатель, уже предлагают 201 тысячу долларов, и, вероятнее всего, автомобиль будет дорожать и дальше: до конца торгов ещё 12 дней.
- Среди прочих достижений Lancia Rally 037 известна ещё и тем, что оказалась последней «боевой» моделью с приводом на заднюю ось, позволившей производителю победить в зачёте конструкторов.
- Автомобиль с номером шасси 029 до начала 2010-х сменил нескольких владельцев в Европе, после чего был перевезён в США. Продавец приобрёл его лишь в 2021 году. За прошедшее время он не только реставрировался, но и дорабатывался. К примеру, у спорткара модернизирована ходовая часть и заменён силовой агрегат.
- Вместо использовавшегося на моделях этих лет двухлитрового компрессорного мотора на купе установлена 2,1-литровая «четвёрка» Fiat-Abarth с нестандартными нагнетателем и впрыском, системой смазки с сухим картером и электронным зажиганием. Мотор поставили на Lancia Rally 037 ещё в 1998 году, когда автомобиль находился в Великобритании.
- Предположительно, тогдашний владелец хотел довести характеристики спорткара до близких к версии Evo 2, которую Lancia Rally 037 получила в 1984 году. И её двигатель, и мотор этого экземпляра развивают около 320 л.с.
- Пробег редкой спортивной Lancia составляет 39 тысяч километров.
В апреле прошлого года на аукцион выставляли самый первый «боевой» прототип Lancia Rally 037, созданный в 1980 году. За автомобиль рассчитывали выручить до 400 тысяч евро (420 тысяч долларов).
Как считаете, это нормально — менять мотор на таком знаменитом спорткаре?
Почему бы и нет, если почти «родной»
Классика должна быть аутентичной на 100%
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