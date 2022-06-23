За очень редкую Lancia 037 на аукционе предлагают 201 тысячу долларов

Автомобиль с номером шасси 029 до начала 2010-х сменил нескольких владельцев в Европе, после чего был перевезён в США. Продавец приобрёл его лишь в 2021 году. За прошедшее время он не только реставрировался, но и дорабатывался. К примеру, у спорткара модернизирована ходовая часть и заменён силовой агрегат.