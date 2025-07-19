Минтранс предложил штрафовать водителей за нарушение временных ограничений скорости

Минтранс опубликовал новый проект регламента правил размещения комплексов автоматической фиксации нарушений. Как пишет «КоммерсантЪ», часть прежних положений из него исключена, но появились новые. Среди прочего ведомство предлагает штрафовать водителей за нарушения временных ограничений скорости, которые вводятся, к примеру, при ухудшении погоды.
- О временных ограничениях скорости при сильных осадках или тумане водителей информируют при помощи световых табло, которые способны отображать переменную информацию. Они размещены, к примеру, на МКАД и крупных магистралях. Сейчас за нарушение таких ограничений КоАП ответственности не предусматривает.
- Минтранс предлагает штрафовать водителей за превышение временного лимита, если оно совершено в зоне действия камер. При этом в новом проекте регламента указывается, что фотоматериалы, на основании которых выносится постановление, должны содержать изображение табло с актуальным на момент нарушения ограничением.
- Эксперты издания предполагают, что нововведение потребует поправок в ПДД. В правилах прописана обязанность водителей соблюдать ограничения скорости, но табло динамической и переменной информации не упоминается, поэтому ГИБДД на данный момент ориентируется только на постоянные знаки.
- В предыдущей версии регламента содержался запрет на установку камер, фиксирующих одно и то же нарушение, на расстоянии ближе одного километра в городе и пяти километров — за городом. Как отмечает издание, в нынешней редакции документа это требование отсутствует.
Правила размещения камер должны быть окончательно разработаны к 30 мая следующего года. Ожидается, что в силу они вступят 1 сентября. К этому моменту в России могут легализовать штрафы за превышение средней скорости: Минтранс уже готовит к согласованию с другими министерствами проект соответствующих поправок.
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Фото на обложке: Вячеслав Крылов, Журнал Авто.ру