Минтранс предложил штрафовать водителей за нарушение временных ограничений скорости

Эксперты издания предполагают, что нововведение потребует поправок в ПДД. В правилах прописана обязанность водителей соблюдать ограничения скорости, но табло динамической и переменной информации не упоминается, поэтому ГИБДД на данный момент ориентируется только на постоянные знаки.

В предыдущей версии регламента содержался запрет на установку камер, фиксирующих одно и то же нарушение, на расстоянии ближе одного километра в городе и пяти километров — за городом. Как отмечает издание, в нынешней редакции документа это требование отсутствует.

Правила размещения камер должны быть окончательно разработаны к 30 мая следующего года. Ожидается, что в силу они вступят 1 сентября. К этому моменту в России могут легализовать штрафы за превышение средней скорости: Минтранс уже готовит к согласованию с другими министерствами проект соответствующих поправок.