За год в Москве стало меньше погибших и пострадавших в ДТП

Число погибших стало меньше на 16% (сохранено 58 жизней). Количество раненых сократилось на 871 человека (-9%).

В ведомстве отметили, что за минувший год в городе добавили 387 пешеходных переходов, обновили разметку на 153 участках, спроектировали и построили 141 островок безопасности, установили и обновили 386 светофоров, разместили 1,3 тысячи видеокамер на МКАД и ключевых магистралях, провели 784 урока для 17 тысяч школьников.

Руководитель департамента Максим Ликсутов подчеркнул, что в общей сложности в 2022 году в Москве произошло более тысячи изменений в организации движения. Он также отметил, что благодаря платным парковкам в городе теперь не паркуются в 2–3 ряда.