Dodge Viper из сериала с Памелой Андерсон оценили неожиданно низко

На аукцион Mecum в США в августе выставят родстер Dodge Viper RT/10 1993 года выпуска, который снимался вместе с Памелой Андерсон в сериале V.I.P. Несмотря на звёздный статус, суперкар предварительно оценили всего в 40–50 тысяч долларов (примерно 3,2–4 миллиона рублей), что ниже среднерыночной цены для подобных машин. По оценке экспертов из Hagerty, отличный экземпляр Viper 1993 года без знаменитого владельца или киноистории стоит сегодня около 70 000 долларов.
- Этот автомобиль не был во владении актрисы, но именно его она водила при съёмке сериала с 1998 по 2002 год. До наших дней 33-летний Viper сохранился в хорошем состоянии, с оригинальными агрегатами и без серьёзных следов износа.
- Суперкар окрашен в каноничный цвет Viper Red. Под капотом установлен 8,0-литровый V10, развивающий 400 л.с. и 630 Нм. Двигатель агрегатирован с 6-ступенчатой «механикой», привод — задний.
- Вместе с родстером покупатель получит съёмную крышу и масштабную модельку Dodge Viper от компании Johnny Lightning.
В начале года на продажу выставили Dodge Viper 2008 года практически без пробега. С момента покупки автомобиль с 24 километрами на одометре хранился в помещении с контролируемым климатом, то есть, вероятно, изначально приобретался в качестве коллекционной ценности или инвестиции.
Купили бы Dodge Viper 1993 года в хорошем состоянии за 3,2 миллиона рублей?
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