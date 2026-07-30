Dodge Viper из сериала с Памелой Андерсон оценили неожиданно низко

На аукцион Mecum в США в августе выставят родстер Dodge Viper RT/10 1993 года выпуска, который снимался вместе с Памелой Андерсон в сериале V.I.P. Несмотря на звёздный статус, суперкар предварительно оценили всего в 40–50 тысяч долларов (примерно 3,2–4 миллиона рублей), что ниже среднерыночной цены для подобных машин. По оценке экспертов из Hagerty, отличный экземпляр Viper 1993 года без знаменитого владельца или киноистории стоит сегодня около 70 000 долларов.