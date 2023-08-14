За 40-летний Mercedes-Benz 500 SEL от AMG рассчитывают выручить 150 тысяч долларов

В ближайший четверг на аукцион RM Sotheby’s в США выставят Mercedes-Benz 500 SEL, доработанный ателье AMG. Машина выпущена в 1984 году и проехала всего 50 000 километров. По оценкам экспертов, цена лота может составить от 100 до 150 тысяч долларов