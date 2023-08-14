За 40-летний Mercedes-Benz 500 SEL от AMG рассчитывают выручить 150 тысяч долларов

В ближайший четверг на аукцион RM Sotheby’s в США выставят редкий Mercedes-Benz 500 SEL, доработанный ателье AMG. Машина выпущена в 1984 году и проехала всего 50 000 километров. По оценкам экспертов, цена лота может составить от 100 до 150 тысяч долларов.
- Автомобиль относится к той эпохе, когда творения ателье AMG ещё не стали обыденностью всей линейки Mercedes-Benz. Седан можно назвать предшественником нынешнего Mercedes-AMG S63. Своему первому владельцу машина обошлась дороже, чем тогда стоили в США новые Lamborghini Countach и Porsche 911 Turbo.
- Двигатель V8 объёмом 5,4 литра развивает 306 л.с. Коробка передач — автоматическая, привод — задний. В набор доработок также вошли литые диски в цвет кузова, аэродинамический обвес Gen I и подвеска от Bilstein.
- Для интерьера клиент заказал обтяжку кожей большинства пластиковых деталей и шторки на задних дверях. Но главная фишка салона — блок управления аудиосистемой Сlarion с 240-ваттным усилителем. Четыре блока размером со стандартную магнитолу встроены в центральную консоль и обрамлены позолоченными рамками.
- Седан находится в состоянии, близком к идеальному. К нему прилагаются все документы, начиная с момента его приобретения.
Через несколько дней состоятся торги по другому Mercedes-Benz SEL. Это единственное в мире купе. Сам автоконцерн выпускал только седан, однако в ателье Pininfarina по заказу обеспеченного клиента спроектировали для автомобиля полностью новый кузов.
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