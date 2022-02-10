За 2021 год продажи электромобилей в мире удвоились и достигли 6,6 миллиона штук

За 2021 год в мире было продано 6,6 миллиона электромобилей, сообщает Energy Capital & Power со ссылкой на доклад Международного энергетического агентства. Это в два раза больше, чем в 2020 году, когда этот показатель составил 3 миллиона единиц электротранспорта.

В 2012 году было продано всего 120 тысяч электромобилей. График продаж стремительно рос всё прошедшее десятилетие. Не остановил их и коронакризис — за период с 2019 по 2021 год продажи электромобилей повысились более чем в три раза — с 2,49 до 8,57% от общего авторынка.

95% продаж приходятся на Европу, Китай и США. В Китае было реализовано 3,4 миллиона электромобилей, в Европе — 2,3 миллиона, в США — 0,7 миллиона единиц.

В Китае правительство поставило цель, чтобы доля продаж электромобилей достигла 20% от авторынка страны к 2025 году. Государство выделяет субсидии на приобретение электротранспорта, стимулируя продажи.

В Европе за 2021 год продажи выросли на 70%, около половины из них — подключаемые гибриды. По абсолютным цифрам лидером является Германия, в которой была реализована четверть всех европейских электромобилей. На Великобританию и Францию приходится 15%, на Италию 8,8% и на Испанию 6,5%. Если говорить о долях продаж электротранспорта от общих внутри страны, то здесь уверенно лидирует Норвегия с 72%, далее Швеция с 45% и Нидерланды с 30%.

В США продажи электрокаров удвоились и составили 4,5% от общих продаж автомобилей по стране. Половина из них до сих пор приходится на Tesla, однако доля компании всё равно упала с 65% на фоне усилившейся конкуренции. Правительство США предоставляет льготы владельцам электрокаров, кроме как на продукцию Tesla и GM.

Компанию Tesla аналитики используют как индикатор успешности рынка электромобилей. За 2021 год чистая прибыль увеличилась на 760% и составила 2,3 миллиарда долларов. Компанией было поставлено 936 172 автомобиля.

Рост количества электромобилей создаёт всё больше трудностей с нехваткой зарядной инфраструктуры и производством батарей, особенно в развивающихся странах. Ожидается, что рынок зарядных станций достигнет 20,49 миллиарда долларов к 2025 году при текущих 5,8 миллиарда.

Нехватка чипов может внести корректировки в рынок электромобилей. Если в 2021 году автопроизводители успешно справлялись с регулированием цепочек поставок, то в дальнейшем им скорее всего придётся открывать собственные производства чипов.

Европейские сети могут обеспечить энергией 100 миллионов электрокаров, подсчитали эксперты из Ernst & Young и европейской ассоциации энергетиков Eurelectric. Однако для этого потребуются некоторые улучшения для предотвращения скачков напряжения и дефицита в отдельных местах. Нужна связь между энергетиками, властями и владельцами зарядных станций. Электросети должны быть цифровизованы для возможности контроля и прогноза их загруженности. Ещё понадобятся дополнительные станции хранения электричества.