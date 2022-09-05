Японский производитель грузовиков Hino отказался запускать завод в России

Не исключено, отказ Hino Motors от операций на российском рынке связан со скандалом, в центре которого компания оказалась в конце нынешнего лета. Производителя обвинили в занижении данных о вредных выбросах дизельных двигателей, которое Hino якобы практиковала с 2003 года. Расследование привело к тому, что Hino была вынуждена прекратить поставки автомобилей с новым четырёхлитровым дизелем, которые, по некоторым данным, составляют до 60% всего объёма производства.