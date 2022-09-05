Японский производитель грузовиков Hino отказался запускать завод в России

Компания Hino Motors, входящая в состав корпорации Toyota Motor и известная своими грузовиками и автобусами, не будет запускать производство в России. Как сообщает NHK, завод Hino строится в Подмосковье с 2019 года, однако сейчас компания отказалась от планов по вводу его в эксплуатацию.
- По данным канала, решение принято исходя из постоянных задержек строительства и неких «налоговых причин» — в подробности источники NHK не вдаются.
- Собственное производство в России Hino Motors решила организовать в ожидании значительного роста спроса на грузовики в нашей стране. Судя по всему, ожидания компании не оправдались. По данным «Коммерсанта», запуск сборки грузовиков Hino в Подмосковье неоднократно откладывался: первоначально завод должен был заработать в мае 2020 года, но затем старт производства переносили на 2021 год, весну 2022-го и наконец на начало 2023-го.
- Не исключено, отказ Hino Motors от операций на российском рынке связан со скандалом, в центре которого компания оказалась в конце нынешнего лета. Производителя обвинили в занижении данных о вредных выбросах дизельных двигателей, которое Hino якобы практиковала с 2003 года. Расследование привело к тому, что Hino была вынуждена прекратить поставки автомобилей с новым четырёхлитровым дизелем, которые, по некоторым данным, составляют до 60% всего объёма производства.
24 августа по инициативе президента «материнской» Toyota Motor Акио Тойода компанию Hino на фоне манипуляций с данными о выбросах исключили из состава так называемой Корпорации по партнёрским технологиям Японии. Этот консорциум создан ради совместной разработки коммерческих автомобилей с экологически чистыми двигателями — электрическими и водородными.
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