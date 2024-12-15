Японские тюнеры Liberty Walk выпустили компьютерную клавиатуру

Устройство ввода адресовано ценителям японских машин. Насколько можно судить по фотографиям, оно получилось довольно компактным, с минимальным набором необходимых кнопок. Некоторые клавиши имеют специфическую графику: например, Enter украшен рисунком в виде японского флага, на Escape и Backspace нанесены эмблемы самого тюнинг-ателье, а на кнопку пробела — крупная надпись Slammed.

Все кнопки имеют подсветку и сопровождаются «точно спроектированными» тактильными переключателями. В комплекте идёт коврик в бело-красных цветах с узором по периметру, напоминающим разметку парковки: при желании на нём можно расставить масштабные модели. Он также достаточно широк, чтобы его могли использовать люди, предпочитающие держать компьютерную мышку как в правой, так и в левой руке.

В общей сложности Liberty Walk выпустит только 500 таких клавиатур. Продажи стартуют 31 декабря. Цена пока не объявлена, но учитывая, что речь идёт по сути о коллекционном аксессуаре, она может составить несколько сотен долларов.

Ранее в этом году в Liberty Walk разработали экстремально широкий обвес для Ferrari 512 Testarossa. Отдельные элементы боди-кита стоят от 2,2 до 6,4 тысячи долларов.