Японские тюнеры из Liberty Walk прокачали болид Формулы-Е

Вертикальные и горизонтальные плоскости переднего антикрыла выполнены двойными. Расширенные «юбки» сделали болид шире, а визуально ещё и ниже стандартного. Более сложной формы стало и заднее антикрыло. Колёса сохранили штатные, но на передние добавили красные колпаки, придающие облику ещё больше оригинальности.