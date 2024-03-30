Японские тюнеры из Liberty Walk прокачали болид Формулы-Е

Этап гоночной серии Формула-Е в этом сезоне впервые пройдёт в Японии. В честь этого события известное своими сверхширокими кузовными обвесами ателье Liberty Walk поработало над гоночным болидом. Попиарить необычную коллаборацию пригласили актёра Сона Кана, известного по роли Хана в кинофраншизе «Форсаж».
- В тюнинг-ателье разработали особый обвес для Формулы-Е. Авторы, по их словам, вдохновлялись «золотой эпохой японских уличных гонок». Это плохо вяжется с «зелёной» сущностью гоночной серии. Но если забыть об электрической силовой установке, болид получился очень крутым.
- Вертикальные и горизонтальные плоскости переднего антикрыла выполнены двойными. Расширенные «юбки» сделали болид шире, а визуально ещё и ниже стандартного. Более сложной формы стало и заднее антикрыло. Колёса сохранили штатные, но на передние добавили красные колпаки, придающие облику ещё больше оригинальности.
- В дизайне можно найти отсылки к футуристическим гоночным машинам из аниме-сериала «Кибер формула будущего GРX», вышедшего в 1991 году. Ливрея выполнена в цветах японского флага. На днище добавили неоновую подсветку как отражение ярких городских пейзажей Токио.
- Болид от Liberty Walk будет выставлен во время этапа Формулы-Е 30 марта. Фотографиями на фоне машины поделился в своих соцсетях актёр Сон Кан. Организаторы выбрали его неспроста: основную популярность ему принесла роль Хана в многочисленных частях «Форсажа».
Год назад фирма Liberty Walk показала обвес для Toyota GR86 и соплатформенной Subaru BRZ. Ателье готово продавать комплект по частям. Самая полная его версия обойдётся почти в 13 тысяч долларов.
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