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Япония разрешила вывозить в Россию гибриды, но не все

Введённое летом прошлого года ограничение больше не распространяется на так называемые мягкие гибриды
Новости
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Японские власти пересмотрели ограничения на поставки в Россию гибридных автомобилей, введённые летом прошлого года. Как пишет «РБК Приморье» со ссылкой на заявление одного из участников рынка, запрет теперь не касается так называемых мягких гибридов.

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  • Руководитель одной из приморских компаний, которые занимаются поставками автомобилей из Японии, заявил изданию, что нововведение по сути является не смягчением, а уточнением действующих санкций. Ограничения изначально не распространялись на автомобили с мягкогибридными силовыми установками, но японские экспортёры решили перестраховаться. Сейчас на фоне снижения объёмов поставок внесены дополнительные разъяснения.
  • Таким образом, в Россию разрешено вывозить электрифицированный транспорт, но только одной категории. Мягкие гибриды отличаются от прочих конструкцией электрической надстройки: это компактный электромотор, выполняющий функции стартер-генератора и чаще всего не позволяющий передвигаться исключительно на электротяге. Кроме того, у таких гибридов нет возможности подзаряда батареи от стороннего источника.
  • Издание отмечает, что благодаря уточнениям в Россию теперь можно поставлять электрифицированные автомобили не только японских брендов, но и некоторых европейских компаний, которые продаются на локальном рынке. При этом такие Mercedes-Benz и Audi могут иметь правый руль.

9 августа 2023 года власти Японии запретили поставки в РФ автомобилей с ДВС объёмом более 1,9 литра, а также гибридов и электромобилей. После этого количество машин, ввозимых через Дальний Восток, резко упало, но уже летом 2024-го таможня объявила о выходе объёмов поставок на досанкционный уровень.

Можно снова задуматься о правом руле?

Да, любопытная идея
Нет, только левый, пусть даже из Китая

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#Гибриды#Рынок#Санкции
Комментарии
Комментарии1
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12 ноября 2024
Видимо много залежалось после санкций, надо кому то впаривать
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