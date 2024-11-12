Япония разрешила вывозить в Россию гибриды, но не все

Таким образом, в Россию разрешено вывозить электрифицированный транспорт, но только одной категории. Мягкие гибриды отличаются от прочих конструкцией электрической надстройки: это компактный электромотор, выполняющий функции стартер-генератора и чаще всего не позволяющий передвигаться исключительно на электротяге. Кроме того, у таких гибридов нет возможности подзаряда батареи от стороннего источника.