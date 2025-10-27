Япония отменит налоговые льготы для автомобилей с ДВС, чтобы ускорить переход на электрокары

В настоящее время в Японии действует система, позволяющая уменьшить транспортный налог, если автомобиль хотя бы частично соответствует установленным государством стандартам расхода топлива. Нынешняя редакция этих правил подразумевает, что к 2030 финансовому году машины должны будут проезжать на 1 литре 25,4 километра (то есть расход — 3,9 литра на 100 километров). Модели, чьи показатели лучше целевого на 20%, полностью освобождаются от налога на вес после покупки и до прохождения двух обязательных техосмотров, то есть на 7 лет.

Если топливная экономичность автомобиля составляет 75% от заданной, положена 50-процентная скидка до первого ТО, то есть на три года. 60-процентное соответствие норме даёт право на 25-процентный налоговый вычет.

Налоговая комиссия правящей в Японии либерально-демократической партии подготовила новый, более жёсткий вариант правил — его включат в предложение коалиции по реформе законодательства. Он подразумевает, что с января 2024 года 50-процентную скидку будут давать на машины, достигающие 80% целевого показателя топливной экономичности, для 25-процентной скидки потребуется соответствие норме на 70%.

К маю 2025-го нормы ужесточат ещё раз, подняв необходимые для вычета показатели на 10% — до 90 и 80% соответственно.

Сейчас около 70% продаваемых в Японии новых автомобилей попадают под налоговые льготы. С новыми правилами доля таких машин уменьшится до 50%. При этом к 2035 году планируется полностью отказаться от машин без электромоторов.