Яндекс запустит в Европе электрический каршеринг

Европейский автопарк сервиса Яндекс.Драйв будет состоять только из электри­ческих машин. В 2020 году запуск в Европе пройдёт в тестовом режиме, а до конца года там появятся 1000 электро­мобилей.

Пока точно не определён город, в котором состоится тестиро­вание сервиса. По словам Рязанова, локация должна обеспечить наиболее благо­приятные условия для электро­мобилей, поэтому рассматри­ваются Мадрид и Копенгаген, а также некоторые города Франции и Италии.

Яндекс.Драйв запустился в России в 2018 году и сейчас имеет крупнейший автопарк в стране среди кар­шеринговых компаний – более 21 000 машин по оценкам Financial Times. Среди них есть легковые модели Kia Rio X-Line, Renault Kaptur, Skoda Rapid и Octavia, Volkswagen Polo, премиальные Genesis G70, Audi A3 и Q3, BMW 3 и 5 серии, Mercedes-Benz C- и E-класса, Porsche 911, Macan и Panamera, а также коммер­­ческие фургоны Volkswagen Trasporter и Citroen Jumpy. Ещё в Москве доступны для аренды 30 электри­ческих хэтчбеков Nissan Leaf.