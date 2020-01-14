Яндекс запустит в Европе электрический каршеринг

Сервис краткосрочной аренды автомобилей Яндекс.Драйв планирует запуститься в Европе. Об этом изданию Financial Times рассказал глава компании Антон Рязанов.
Европейский автопарк сервиса Яндекс.Драйв будет состоять только из электрических машин. В 2020 году запуск в Европе пройдёт в тестовом режиме, а до конца года там появятся 1000 электромобилей.
Пока точно не определён город, в котором состоится тестирование сервиса. По словам Рязанова, локация должна обеспечить наиболее благоприятные условия для электромобилей, поэтому рассматриваются Мадрид и Копенгаген, а также некоторые города Франции и Италии.
Яндекс.Драйв запустился в России в 2018 году и сейчас имеет крупнейший автопарк в стране среди каршеринговых компаний – более 21 000 машин по оценкам Financial Times. Среди них есть легковые модели Kia Rio
Когда Яндекс.Драйв захватит мир?
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