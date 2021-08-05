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Яндекс.Карты в автомобильных мультимедийках, китайский «Танк» для России и Гранта с телематикой. Главное за день

Что случилось в среду, 4 августа 2021 года
Новости
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Добрый вечер!

Если вы запутались во множестве способов ярко отметить середину недели, предлагаем сделать паузу, плеснуть немного кофе и на пару минут окунуться в мир автомобильных новостей. Собрали для вас самое важное и интересное за последние 24 часа.

Фишка дня: Яндекс.Карты и Навигатор теперь в Apple CarPlay и Android Auto

Что случилось?

Даже не случилось, а свершилось! Яндекс.Картами теперь можно пользоваться через мультимедийку почти любого современного автомобиля, который поддерживает протоколы от Apple и Android. Мы протестировали бета-версию приложения, и нам понравилось!

Насколько это удобно?

Приложение показывает на штатном экране мультимедийной системы не только маршруты и пробки, но и дорожные события, а также предупреждает о ремонте и камерах, напоминает об ограничениях скорости и вообще дарит кучу вещей, к которым мы привыкли в смартфонах. Подробнее о нюансах мы рассказываем (и показываем) в отдельном тексте!

Фотопост: Porsche для походов на кабана

Перед вами — максимально нетипичный Porsche, который проектировался как армейский внедорожник, но так и не заступил на службу. История вездехода на агрегатах VW Beetle любопытна, а тираж неожиданно скромен. Но один из владельцев использует редчайший Jagdwagen («охотничий автомобиль») по назначению. Посмотрите сами!

Немного важных новостей

Почитать перед сном

В истории любой автомобильной марки есть особые модели — самые главные. А есть те, которые носят неофициальный статус «святых граалей». Это выдающиеся автомобили с ничтожным тиражом и космической ценностью, которые можно встретить лишь в частных коллекциях и музеях. О них, неприкасаемых, и поговорим.

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Возможно, вы мечтаете о премиальном кроссовере за 1 000 000 рублей, но путаетесь в выборе или сомневаетесь, что найдёте свежий вариант на «вторичке». Мы подобрали 9 отличных вариантов, с момента выпуска которых прошло не более 10 лет.

Кстати!

Знаменитая японская автолегенда получила обновление. Забавный факт: этому автомобилю уже 37 лет, и он по-прежнему выпускается. Догадались, о ком идёт речь?

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#Дайджест дня
Комментарии
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5 августа 2021
в сеть слили базу о всех граждан: телефоны, адреса, фото-видеозаписи и многое другое.кстати все данные в открытом доступе, но можно убрать свою анкету если вы не хотите чтоб ее увидели другие.Вот сайт===&gt; https://s4.lv/vbaze
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