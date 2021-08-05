Яндекс.Карты в автомобильных мультимедийках, китайский «Танк» для России и Гранта с телематикой. Главное за день

Добрый вечер!
Если вы запутались во множестве способов ярко отметить середину недели, предлагаем сделать паузу, плеснуть немного кофе и на пару минут окунуться в мир автомобильных новостей. Собрали для вас самое важное и интересное за последние 24 часа.
Фишка дня: Яндекс.Карты и Навигатор теперь в Apple CarPlay и Android Auto
Что случилось?
Даже не случилось, а свершилось! Яндекс.Картами теперь можно пользоваться через мультимедийку почти любого современного автомобиля, который поддерживает протоколы от Apple и Android. Мы протестировали бета-версию приложения, и нам понравилось!
Насколько это удобно?
Приложение показывает на штатном экране мультимедийной системы не только маршруты и пробки, но и дорожные события, а также предупреждает о ремонте и камерах, напоминает об ограничениях скорости и вообще дарит кучу вещей, к которым мы привыкли в смартфонах. Подробнее о нюансах мы рассказываем (и показываем) в отдельном тексте!
Фотопост: Porsche для походов на кабана
Перед вами — максимально нетипичный Porsche, который проектировался как армейский внедорожник, но так и не заступил на службу. История вездехода на агрегатах VW Beetle любопытна, а тираж неожиданно скромен. Но один из владельцев использует редчайший Jagdwagen («охотничий автомобиль») по назначению. Посмотрите сами!
Немного важных новостей
- Большой седан Toyota снимут с производства.
- Сдавать на права стало сложнее.
- В России запатентовали китайский Tank.
- В августе появится Lada Granta с телематикой.
Почитать перед сном
В истории любой автомобильной марки есть особые модели — самые главные. А есть те, которые носят неофициальный статус «святых граалей». Это выдающиеся автомобили с ничтожным тиражом и космической ценностью, которые можно встретить лишь в частных коллекциях и музеях. О них, неприкасаемых, и поговорим.
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Возможно, вы мечтаете о премиальном кроссовере за 1 000 000 рублей, но путаетесь в выборе или сомневаетесь, что найдёте свежий вариант на «вторичке». Мы подобрали 9 отличных вариантов, с момента выпуска которых прошло не более 10 лет.
Кстати!
Знаменитая японская автолегенда получила обновление. Забавный факт: этому автомобилю уже 37 лет, и он по-прежнему выпускается. Догадались, о ком идёт речь?
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