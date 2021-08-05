Яндекс.Карты в автомобильных мультимедийках, китайский «Танк» для России и Гранта с телематикой. Главное за день

Что случилось?

Даже не случилось, а свершилось! Яндекс.Картами теперь можно пользоваться через мультимедийку почти любого современного автомобиля, который поддерживает протоколы от Apple и Android. Мы протестировали бета-версию приложения, и нам понравилось!

Насколько это удобно?

Приложение показывает на штатном экране мультимедийной системы не только маршруты и пробки, но и дорожные события, а также предупреждает о ремонте и камерах, напоминает об ограничениях скорости и вообще дарит кучу вещей, к которым мы привыкли в смартфонах. Подробнее о нюансах мы рассказываем (и показываем) в отдельном тексте!