Яндекс.Карты стали лучше рассчитывать время на пробочных маршрутах

Сервис Яндекс.Карты улучшил прогнозирование времени поездки для пробочных перекрёстков. Как сообщили разработчики, сейчас алгоритмы могут рассчитывать время отдельно для разных направлений проезда перекрёстков, тогда как ранее учитывалась только общая пробка. Это позволит точнее прогнозировать время поездки и прокладывать более оптимальные маршруты.