Яндекс.Карты стали лучше рассчитывать время на пробочных маршрутах

Сервис Яндекс.Карты улучшил прогнозирование времени поездки для пробочных перекрёстков. Как сообщили разработчики, сейчас алгоритмы могут рассчитывать время отдельно для разных направлений проезда перекрёстков, тогда как ранее учитывалась только общая пробка. Это позволит точнее прогнозировать время поездки и прокладывать более оптимальные маршруты.
- Например, если водитель намеревается проехать перекрёсток прямо и в этом направлении движение затруднено (скажем, долго горит запрещающий сигнал светофора), этот участок маршрута отобразится красным цветом. Если же на этом же перекрёстке при повороте направо пробки нет, сервис отметит направление зелёным, и наоборот.
- «Вечером у Казанского вокзала при повороте с Каланчёвской на Краснопрудную уходит на пять минут больше, чем если ехать прямо. Раньше алгоритмы прибавляли там всем водителям 1–2 минуты ко времени прибытия. Сейчас же они оценят потерю времени в 6–8 минут, но только для поворачивающих направо. Для остальных дорога будет более свободной», — приводят пример разработчики.
- Сервис утверждает, что это нововведение поможет водителям более ясно оценивать альтернативы и прокладывать оптимальные маршруты. Чтобы доработать алгоритмы, специалисты сервиса проанализировали трафик на нескольких тысячах самых сложных перекрёстков России.
Ранее в Яндекс.Навигаторе появилась ещё одна полезная функция — предупреждение о приближении к опасному участку дороги. Приложение умеет предупреждать, например, о сложных перекрёстках или участках, где затруднён обгон.
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