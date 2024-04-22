Яндекс запустил экспресс-доставку шин и дисков

В сервисах Яндекса (Маркет, Деливери и Еда) появилась новая услуга — покупка шин и дисков с экспресс-доставкой за 1–2 часа и подъёмом на этаж. В компании считают, что услуга будет востребована среди тех автомобилистов, которые нуждаются в срочной замене колёс.
- Новую услугу сервисы Яндекса предоставляют вместе с федеральной сетью «Колесо.ру», ассортимент шин и дисков у которой превышает 1500 позиций. Сейчас площадки работают с пятью магазинами, позже их число вырастет до 120 в разных регионах России. Кроме того, вскоре экспресс-доставка станет доступна для товаров сети «Шинсервис».
- В Яндексе отмечают, что онлайн-магазины шин и дисков, как правило, предлагают забирать их самостоятельно — в самих магазинах либо в пунктах выдачи. Между тем нередко новые шины нужны срочно — например, в случае серьёзного повреждения имеющегося колеса. Курьеры доставляют такие заказы вместе с грузчиками.
- По статистике Яндекса, спрос на автотовары на Маркете продолжает расти: в 2023 году их заказывали онлайн вдвое чаще, чем годом ранее.
Ещё один сервис Яндекса в начале апреля объявил об оптимизации одной из самых важных функций. Для Яндекс Карт и Навигатора модернизировали ведение по маршруту: подсказки стали понятнее, а траектория маршрута подробно показывает все сложные манёвры.
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Фото на обложке: Pirelli