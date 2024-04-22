Яндекс запустил экспресс-доставку шин и дисков

В Яндексе отмечают, что онлайн-магазины шин и дисков, как правило, предлагают забирать их самостоятельно — в самих магазинах либо в пунктах выдачи. Между тем нередко новые шины нужны срочно — например, в случае серьёзного повреждения имеющегося колеса. Курьеры доставляют такие заказы вместе с грузчиками.